История успеха. 3 лидера на старте регулярного чемпионата КХЛ

Результаты первых недель 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги стали сюрпризом для многих болельщиков: двухочковая система заставляет команды выкладываться на полную, из-за чего те же СКА и ЦСКА стартовали неудачно. Теперь не очень привычно наблюдать за нынешними лидерами таблицы, которые тем не менее забрались туда заслуженно.

«Автомобилист»: дерзкое начало в цифрах

«Регулярка» КХЛ — не закрытый клуб любителей поговорок, здесь очки по осени не считают. Но уверенный старт «Автомобилиста» (9 побед в 9 матчах) поразил, поэтому теперь многие называют уральцев одними из главных фаворитов сезона. Причем не только «гладкого»: некоторые эксперты верят, что и в плей-офф «Авто» погремит.

Социальные сети ›› #instagram Алексея Василевского Дорогие болельщики! От лица нашей команды и себя лично, хотел бы поблагодарить вас за поддержу, которую мы чувствуем на каждом матче, неважно, где мы играем. Наши победы и ваша заслуга! Едем дальше!💪🏻 #ЗаводиАвто =🅰️= pic.twitter.com/8IJp69p192 — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) September 21, 2018

Хейтеры всегда найдут причины, чтобы не верить в чудо: например, клуб из Екатеринбурга никогда не проходил дальше первого раунда Кубка Гагарина, а главный тренер Андрей Мартемьянов впервые работает с игроками топ-уровня для КХЛ (Доус, Секстон, Трямкин и т.д.). Но на негатив всегда ответит статистика: команда набрала максимально возможные 18 баллов, успела победить основных конкурентов (3:1 с ЦСКА, 3:0 с «Йокеритом»), да и местные игроки идут в лидерах по личным показателям. Вратарь Коварж — лидер лиги по проценту отраженных бросков (96,1 за 7 игр), а форвард Голышев – второй в списке лучших снайперов (7 шайб).

«Авангард»: польза миграции, тренер-мотиватор

Удачно сентябрь сложился и для другого клуба с «Востока» — «Авангарда». Правда, после переезда «ястребов» в Балашиху акцент на конференции лишний раз не делают. Но самим омичам от этого не хуже — их полюбили и в Подмосковье: практически на всех домашних матчах местный Ледовый дворец заполняется на пять с лишним тысяч (его вместимость для хоккейных матчей — 5525).

В этом сезоне зрители наслаждаются шоу от мигрировавших сибиряков: «Авангард» играет ярко и зрелищно, и только в 2 матчах из 9 «ястребы» не смогли забросить больше двух шайб. Одно поражение и текущее второе место в турнирной таблице КХЛ реальны во многом благодаря новому главному тренеру Бобу Хартли. Обладатель Кубка Стэнли-2001 играет роль дядьки-мотиватора, который всегда мечтает о совершенствовании своих игроков. «Мы еще пытаемся найти тот верный способ реализации большинства, поскольку шансов у нас прилично, но нужно забивать больше. Сейчас мы оцениваем свои сильные и слабые стороны, смотрим, достаточно ли мы бросаем» — так канадский специалист прокомментировал работу над игрой в неравных составах. Страшно представить, как Хартли натаскает ребят к плей-офф.

«Йокерит»: пришли, чтобы веселить

Пока «джокеры» оправдывают свое прозвище — сейчас они считаются самой веселой командой «регулярки»: за 9 матчей финны забросили 37 шайб — на данный момент это лучший результат. А еще хоккеисты из Хельсинки устроили «Трактору» самое разгромное поражение в его истории (8:0) и продолжили радовать своих болельщиков (10 очков в 6 встречах на «Хартвалл Арене» — лучший домашний показатель в лиге). В общем, захватывающее зрелище.

Только у команды Марьямяки есть одна проблема — в матче с основными конкурентами она пока буксует. Кстати, поражение от СКА (3:4, ОТ) и единственный домашний проигрыш «Автомобилисту» (0:3) указали на важную проблему – «Йокериту» тяжело при игре в неравных составах: 3 из 7 пропущенных голов в неудачных встречах случились именно после удалений.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальные сайты «Автомобилиста», «Авангарда» и «Йокерита»