Исповедь денежного мешка. Куда уходят миллионы «Манчестер Сити»: много цифр и букв

Фееричный футбол, который мы видим сейчас в исполнении «горожан», — лишь сиюминутное отражение того, что происходит в недрах клуба. Реальное положение можно узнать из годового финансового отчета, опубликованного на официальном сайте. Достаточно беглого взгляда на этот документ, чтобы убедиться в том, насколько профессионально здесь ведут дела. Мы же присмотрелись более детально.

«Сити» модно ненавидеть: клуб, десятки лет находившийся в тени «Юнайтед», вдруг дорвался до колоссальных финансов и оказался на первых ролях чемпионата Англии. На международной арене успехов пока нет, что радует хейтеров, называющих «МанСити» денежным мешком. Однако люди, считающие, что шейх Мансур бездумно забрасывает команду деньгами, наверняка не видели главного – того, куда и на что на самом деле расходуется клубный бюджет. Приготовьтесь: дальше много цифр.

Доходы. Поступления от билетов упали — почему?

Даже несмотря на самую расточительную в Англии трансферную политику, клуб достиг положительного баланса. За отчетный период «Сити» заработал рекордные для себя 473 млн фунтов, что на 21% больше прошлогоднего результата. Из них 155 млн было получено от реализации ТВ-прав, 48 млн клубу выплатил УЕФА, а 218 млн заработано в результате трансферных сделок. Еще почти 52 млн принесла продажа билетов и атрибутики, и стоит отметить, что по сравнению с сезоном-2015/16 эта сумма даже несколько уменьшилась (с 52,5 млн).

Одна из причин отрицательной динамики в данном пункте – гуманная стоимость абонементов.

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Минимальная сумма, за которую реально купить пропуск на домашние матчи, – 299 фунтов, притом что самый дорогой абонемент подобной категории стоит 1014 фунтов, а самый дешевый – 252 фунта. Если сравнить чеки на места премиум-класса – крутой абонемент на «Сити» обойдется в 900 фунтов против 2013 фунтов у клуба с самыми большими запросами на посещение их встреч. Кстати, эта команда отнюдь не «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал», чьи болельщики давно негодуют из-за неоправданно высоких ценников.

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Расходы: зарплаты растут — что делать?

У «Сити» заметно увеличились расходы на зарплаты – со 174 до 232 млн фунтов. Но даже при таких обстоятельствах «горожане» сумели получить чистый доход, пускай и символический по меркам английского клуба (1 088 000 фунтов). В ближайшей перспективе – более выгодный контракт с новым техническим спонсором: договор с Nike истекает по окончании сезона, так что англичане оформляют сделку с компанией Puma. Если все завершится успешно, клуб будет получать от немецких производителей 50 млн фунтов в год, что в 2,5 раза больше, чем платит Nike. Правда, и здесь до антагонистов из «Юнайтед» детище шейха Мансура пока недотягивает: «дьяволы» ежегодно обезжиривают Adidas на 75 млн фунтов.

«Манчестер Сити» уже несколько лет не приносит хозяину убытков, при этом достижений у него гораздо больше, чем может видеть рядовой любитель АПЛ.

Предоставленный отчет открывает глаза на то, насколько глобальной структурой является сегодня «Сити», как стремительно он развивается во всех направлениях

Вообще в клубе настолько скрупулезно и душевно отнеслись к составлению годового рапорта, что он получился просто уникальным по сравнению с теми сухими документами, что предлагают остальные команды. Отчет «Сити» – идеально выполненный маркетинг-кит, содержащий не только все экономические параметры, но и развернутые комментарии руководящих лиц. Помимо фунтов и стерлингов здесь полно интересной всячины. Он подробно затрагивает все стороны жизни клуба — от достижений женской команды и академии до участия в благотворительных проектах. Пожалуй, это самый прозрачный, самый всеобъемлющий и при этом самый понятный отчет из всех, что можно найти у футбольных команд.

Голос эмирата

«Главная задача годового отчета – показать болельщикам и партнерам положение дел в каждом секторе клуба», – поясняет председатель совета директоров клуба Халдун Аль Мубарак. Ему и исполнительному директору «Сити» Феррану Сориано выпала честь открывать годовой доклад. Мубарак, по сути, является голосом владельца клуба (в файле его именуют не иначе как Его Высочество шейх Мансур). С первых строк обращения Халдун, словно в покере, выкладывает накопленные за несколько лет удачные комбинации из футбольных достижений «второго плана». Он констатирует факты: за последние пять лет «Сити» выиграл больше всех матчей и забил больше всех голов в АПЛ, а по итогам последнего сезона набрал на 12 очков больше, чем в предыдущем.

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«Завершение кампании без трофеев принесло чувство разочарования. В какой-то степени оно было компенсировано качеством футбола, который клуб показывал в течение сезона», – признает Мубарак. Первый сезон под руководством Гвардиолы он называет «противоречивым», однако не устает повторять, что именно уходящий год дал руководителям понимание того, какой футбол они хотят видеть в исполнении команды. Обнадеживает Халдуна и в кои-то веки удачное выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. С таким подходом и такой игрой «горожане» должны уже в текущем сезоне ставить перед собой цель победить, и хотя в спиче об этом не сказано ничего конкретного, от Гвардиолы этого наверняка ждут.

Прежде чем перейти к финансовой отчетности, президент не забыл отблагодарить и ушедших игроков, упомянув Кабальеро и Наваса, Насри и Коларова, Клиши и Сабалету. При этом Мубарак выразил удовлетворение тем фактом, что команда после обновления прилично помолодела (примерный средний возраст тех, кто появляется на поле, с 28,7 года снизился до 26,4) и в ближайшем будущем продолжит это делать за счет юных воспитанников, которым посвящен отдельный раздел.

Поколение Next

Академия «Манчестер Сити» появилась всего три года назад – в декабре 2014-го. На строительство ушло 200 млн фунтов, а на торжественном открытии присутствовал канцлер Казначейства Великобритании Джордж Осборн. Несмотря на то что времени прошло всего ничего, школа «Сити» только за этот год может похвастать девятью трофеями, завоеванными командами академии разных возрастов и полов. Больше всех призов завоевали совсем юные ребята категории U-9: на их счету четыре победы, причем не только в местной лиге, но и на турнирах в Германии, Франции и Италии. Еще два титула в копилке команды U-15, по одному – у U-10, U-14 и U-18. Особо отмечено достижение юношей «МанСити» U-18, которые не знали поражений в сезоне на протяжении 21 матча подряд (первой команде еще есть к чему стремиться!), выиграла Северный дивизион и дошла до финала Кубка Англии, уступив в нем сверстникам из «Челси».

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Школа «Сити» насчитывает уже 28 мальчишек, выступающих за свои национальные сборные в возрастных категориях от 15 до 18 лет, причем 18 из них представляют Англию. Кроме них есть еще 5 девушек, входящих в списки своих сборных, притом что академия дала миру 13 игроков женских сборных, в том числе 7 англичанок.

Будущие звезды клуба уже засветились в Юношеской лиге УЕФА и начинают мелькать в главной команде. Такие футболисты, как Браим Диаз, Фил Фоден или Тосин Адарабиойо (удивительно, но это тоже англичанин), очень скоро будут разрывать трансферный рынок Европы, ведь даже сейчас их способности кажутся просто фантастическими. «У нас есть многое, чтобы помочь нашим игрокам преодолеть разрыв между молодежью и старшим футболом. Мы будем продолжать упорно работать в этой области», – уверен Ферран Сориано, и это не просто слова.

Женское счастье

Об успехах девушек «Сити» стоит сказать отдельно. В минувшем сезоне женская команда «горожан» выиграла «требл», завоевав женскую Премьер-лигу (без единого поражения), Кубок Англии и Континентальный кубок. Кроме того, девушки «МанСити» добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Большим событием стала аренда у «Хьюстона» знаменитой американской футболистки Карли Ллойд, двукратной олимпийской чемпионки и чемпионки мира, которая в 2016 году была признана ФИФА лучшим игроком мира среди женщин. Она уже успела внести весомый вклад в триумф «Сити», в том числе забила гол в финальном матче Кубка страны, где ее клуб одержал победу над «Бирмингемом» со счетом 4:1.

Еще одним мячом в той игре отличилась Люси Бронз, во второй раз в карьере заслужившая звание лучшего игрока Англии по версии Футбольной ассоциации и попавшая в список лучших футболисток планеты. Правда, этот сезон Бронз начала в «Лионе» – одной из сильнейших женских команд мира и действующем победителе Лиги чемпионов, лидере рейтинга УЕФА. Несмотря на это, тренер женской команды Ник Кушинг, год назад признанный лучшим женским менеджером года в Англии, полон оптимизма и рассчитывает защитить титулы в новом сезоне.

Внешняя политика

Клуб активно развивается и за пределами Соединенного Королевства, участвуя во всевозможных мероприятиях и расширяя сеть контактов и сателлитов по всему миру. Так, например, весной 2017-го дочерняя компания владельцев «Манчестер Сити» Football City Group подписала сразу два соглашения в Южной Америке. Во-первых, она приобрела клуб Второго дивизиона Уругвая «Атлетико Торке»: теперь Football City Group будет основным инвестором и куратором всей инфраструктуры «Торке» — от руководства и тренерского персонала до академии. Второй договор был подписан с командой «Атлетико Венесуэла»: согласно ему стороны начнут обмениваться скаутской информацией, а тренерский персонал южноамериканцев будет проходить практику в Манчестере.

«Манчестер Сити» уже имеет офисы в Манчестере, Лондоне, Абу-Даби, Нью-Йорке, Мельбурне, Токио, Сингапуре и Шанхае, что позволяет искать таланты во всех уголках земли

Благодаря развитию «Сити» на других континентах многие перспективные игроки получают путевку в большой футбол, и это не только бразильцы с аргентинцами, но и представители совершенно других географических точек. Из свежих примеров можно вспомнить австралийца Аарона Муя, которого «горожане» вытащили из Австралии через дочернюю команду «Мельбурн Сити», основанную здесь в 2009 году – почти сразу после покупки самого «МанСити» шейхом Мансуром. Сегодня Муй – ключевой игрок поднявшегося в Премьер-лигу «Хаддерсфилда», и даже если его шансы вернуться в «Манчестер Сити» не так высоки, он имеет неплохую возможность попасть по итогам сезона в крепкий середняк и продолжать развиваться в одном из лучших европейских чемпионатов.

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Клуб уделяет большое внимание благотворительным мероприятиям, в том числе за границей. Более 350 тысяч детей от 6 до 19 лет приняли участие в мастер-классах, организованных клубом в восьми провинциях Китая. А в традиционном турнире Manchester City Cup в Сан-Диего в мае 2017 года приняли участие 422 команды (!) из 6300 мальчиков и девочек. На играх побывало более 40 тысяч зрителей – потрясающая посещаемость, учитывая статус матчей и его участников.

«Горожане» довольны

Фанатам «Сити» не в чем упрекнуть хозяина, что подтверждает статистика: 98% болельщиков считают, что «клуб движется в нужном направлении»; 97% понимают, что «клуб имеет долгосрочное видение»; 85% ответили, что «клуб сохраняет свою уникальность/философию и свои традиции». С последним пунктом, конечно, можно много спорить, но разве кому-то не хочется, чтобы стабильное финансовое обеспечение и всестороннее развитие по всем направлениям стало традицией?

Нынешний сезон – десятый под руководством Его Высочества шейха Мансура: «В контексте более чем 120-летней истории клуба это относительно короткий период времени, но это был период значительного роста, который многому научил всех принимающих участие в проектах «Сити». Впереди еще долгий путь», – рассуждает Халдун Аль Мубарак.

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Десятилетие управления шейха Мансура наверняка будет отмечено титулами и станет точкой перехода «Манчестер Сити» в новую эру – превращения из денежного мешка в топ-клуб мирового уровня. Как бы ни злились фанаты «Юнайтед», истина в том, что в Манчестере теперь два европейских гранда, и если прошлое на стороне «дьяволов», то настоящее больше благоволит «горожанам».

P.S. Для самых усердных читателей — тех, кто добрался до конца, — маленький бонус с официального канала «Сити» на Youtube (между прочим, самого популярного среди всех британских команд — более 1 млн подписчиков):

Фото: annualreport2017.mancity.com, Global Look Press

Видео: Youtube

Текст: Антон Муша

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