Испорченный праздник. Как «Лацио» победил «Рому» в последнем дерби Франческо Тотти

Агрессивно настроенные болельщики, предматчевые беспорядки, баннеры, настоящая бойня на поле – из всего этого выстраивается римское дерби между «Ромой» и «Лацио». Еженедельник «Футбол» рассказывает, как отвратительная симуляция Стротмана, голевое превосходство «Лацио» и безалаберная защита «Ромы» испортили последнее римское дерби в карьере Франческо Тотти.

«Лацио – это клуб, который ты всегда хочешь уничтожить. И мы должны это сделать», — заявил Франческо Тотти. В этой фразе чувствуется целеустремленность, страсть и вражда. То есть все, чем живет столица, когда на «Стадио Олимпико» сходятся «Лацио» и «Рома». Но в воскресный полдень вокруг великого дерби витало кое-что еще. Нотки ностальгии и горечи, становившееся все более ощущаемыми с приближением финального свистка. Все понимали, что как раньше уже не будет. Почему? Потому что воскресенье – день, когда самый главный римлянин последний раз выходил на поле в Derby della Capitale.

Все началось чуть меньше 90 лет назад. Именно тогда в Риме решили создать силу, способную бороться с гегемонией северных футбольных гигантов. Для этой цели были объединены 3 столичных клуба. Воспротивился лишь «Лацио», решивший не изменять тогда еще не до конца сформировавшимся традициям и пойти по собственному пути. Новая команда, на эмблеме которой красовалась римская волчица, с места в карьер начала оправдывать выданные авансы и уже во втором для себя сезоне регулярного чемпионата завоевала серебряные медали.

Естественно, что «лациале» такой расклад дел никак не устраивал. Вдруг откуда не возьмись появляется команда, стремительно поднимающаяся вверх и вызывающая восхищение у столичной публики. Вскоре вечный город разделился на два лагеря. Парадокс заключается в том, что жители центральных и самых богатых районов Рима отдали свое предпочтение только что сформированному клубу. В то время, как существующий к тому времени уже 30 лет «Лацио» стал командой, поддерживаемой в пригородах. Отсюда и пошли обидные прозвища «бьянкочелести» – «деревенщины» и «пришлые».

Логово «волков». Как «Рома» добивалась строительства нового стадиона

К 184-му столичному дерби команды подходили с хорошими турнирными перспективами. «Рому», при условии победы в матче, ждало возвращение в чемпионскую гонку. А «Лацио», уже обеспечивший себе участие в Лиги Европы на следующий сезон, мог бы с чистой совестью попытаться замахнуться на бронзовые медали. Да и в целом, сезон 2016/17 складывается для обеих команд хорошо. «Лацио» – в финале кубка Италии, а «Рома» — почти наверняка счастливый обладатель лигочемпионского места. Для клубов, имеющих на двоих всего пять скудетто (где-то в Турине сейчас саркастически улыбнулся один болельщик «старой синьоры»), это достойный показатель.

Но болельщиков «Ромы» и нейтральных любителей футбола турнирные расклады команд и прочая чепуха волновали меньше всего. Все понимали, что главный виновник воскресного торжества – чемпион мира, capitano immortale della Roma, последний римский Император и просто лучший футболист в истории «джаллоросси» Франческо Тотти. К нему было приковано все внимание. Все ожидали яркого завершения римской сказки. Вот Ческо должен будет выйти под рев трибун на замену, сотворить из ничего два-три опаснейших момента, отличиться самому или помочь забить партнерам и покрыть себя вечной славой. Такой пафосный финал был бы достойным прощанием лучшего футболиста в истории Derby della Capitale. Но что-то пошло не так.

Уже в дебюте встречи сами фанаты «подложили свинью» своему любимому клубу. Curva Sud – трибуна, где располагаются ультрас «Ромы» – застала стартовый свисток в гробовой тишине. Оказывается, дело в том, что полиция накануне арестовала нескольких лидеров фан-движения «джаллоросси». Молчание в дерби являлось своеобразным протестом на беспредел стражей порядка. Правда, не совсем понятно, какое отношение к этому имела «Рома» и как отсутствие поддержки в важнейший для клуба момент могло бы помочь в решении проблемы.

«Джаллоросси», как и их болельщики, начали встречу крайне смирно. Если не брать во внимание стартовые десять минут, то первый тайм проходил полностью под «бело-голубым» знаменем. В конце концов ситуацию взялся исправлять главный арбитр встречи Даниэле Орсато. Рефери назначил левейший пенальти в ворота «Лацио» на 45-й минуте. Как никак, а праздник должен состояться. Дальше Де Росси с издевкой катит мяч в правый от себя угол и на минуту на «Стадио Олимпико» начинается хаос. Тут и Де Росси в порыве радости бросается ломать микрофон, которому не повезло оказаться поблизости. И Curva Sud, как будто проснувшаяся от оцепенения, взрывается и, подражая своему capitano futuro, разносит стадион. В общем, настоящее римское дерби во всей красе.

Бог Эдин. Почему босниец Джеко стал лидером «Ромы»

Правда, радоваться «красной-желтой» половине столицы пришлось недолго. Еще один вредитель, всеми силами пытающийся испортить знаменательный матч, затаился в самом составе «Ромы». И его имя – Эдин Джеко. Да, босниец набрал отличную форму и с 25 мячами является лучшим бомбардиром Серии А на данный момент. Помимо этого, при всех своих габаритах Джеко крайне полезен внизу, отлично работает в подыгрыше, может усмирить практически любой мяч и вообще он очень крут. Но все это не имеет никакого значения тогда, когда видишь, как Эдин раз за разом губит 100-процентные моменты. В воскресенье Джеко дважды расстреливал ворота с линии вратарской. И дважды боллбоям приходилось переплывать Тибр в поисках мяча. Как с 5 метров можно зарядить так, чтобы распугать зрителей на верхних ярусах, остается загадкой. Тем не менее, босниец справился с этим на «отлично». А если учесть еще и тот факт, что Джеко ни разу не навязал защитникам «Лацио» верховую борьбу в штрафной, то можно смело записывать этот матч в число худших выступлений нападающего за последнюю пару лет.

Когда Франческо Тотти вышел на поле на 73-й минуте, «Рома» проигрывала 1:2 и была похожа скорее на беззубую волчицу, чем на гладиатора в Колизее. Получив указания от помощников Спаллетти играть ближе к центру поля, Ческо принялся дирижировать игрой «джаллоросси». На маэстро опоздал на свой собственный концерт. Уже через несколько минут Фелипе Андерсон филигранным пасом отправляет в контратаку Лулича, а тот, в свою очередь, выкатывает мяч Бальде Кейта на пустые ворота. Сенегалец не промахивается и заканчивает игру. Можно расходиться по домам.

К глубокому сожалению многих любителей футбола, Императору не удалось попрощаться с Derby della Capitale так, как он этого заслуживал. Но Тотти этого и не надо. Ческо – лучший бомбардир в истории дерби. Он провел больше всех матчей. А у кого самое знаменитое футбольное селфи в мире? На протяжении 25-ти лет Тотти был великим. Великим и останется.

Итальянская Серия А. 34-й тур.

РОМА — ЛАЦИО – 1:3 (1:1)

Рим. 30 апреля.

Стадион: «Стадио Олимпико». 54000 зрителей.

Судья: Даниэле Орсато (Скио)

«Рома»: Щесны, Рюдигер, Эмерсон, Манолас, Фасио (Перотти, 64), Де Росси (Тотти, 73), Стротман, Наингголан, Салах, Джеко, Эль-Шаарави (Перес, 46).

«Лацио»: Стракоша, Баста, Уоллес, де Врей (Худт, 74), Баштуш, Дж. Лукаку (Фелипе Андерсон, 43), Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Билья, Бальде Кейта (Джорджевич, 87).

Голы: 0:1 – Бальде Кейта (12), 1:1 – Де Росси (45, пенальти), 1:2 – Баста (50), 1:3 – Бальде Кейта (85).

Предупреждения: Билья (45), Худт (81), Бальде Кейта (87), Пароло (90).

Удаление: Рюдигер (90).

10 (7) удары (в створ) 11 (8)

8 угловые 5

0 офсайды 6

10 фолы 9

66 % владения мячом 34

Фото: Global Look Press, официальный твиттер футбольных клубов «Рома» и «Лацио»

Текст: Никита Поляков