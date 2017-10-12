«Испанцы знают Путина и думают, что русские каждое утро опрокидывают стопку водки и идут на работу». Как вратарь Дар Королев, который не попал в «Зенит», пытается закрепиться в Ла Лиге

Испания – исторически самая популярная страна для российских футболистов. Там в разные годы играли Дмитрий Хохлов, Владислав Радимов, Александр Мостовой и Валерий Карпин. Дар Королев, выпускник академии «Зенита», не смог закрепиться даже во второй команде сине-бело-голубых и уехал в Европу. После испано-итало-французского турне Королев приехал в «Леганес» и теперь тренируется вместе с клубом, за который когда-то играли Пьер Вебо, Унаи Эмери и Самюэль Это’О.

О переезде в Испанию

— Вариант с переездом возник, когда наш 1995 год выпустился из академии «Зенита». На тот момент в основе играл Васютин, еще были вратари молодежной сборной – в общей сложности около 6-7 голкиперов. Так что с попаданием в основу было сложно. И когда у нас состоялся разговор с тренерами, мне дали понять: подписать могут, но никто не гарантирует игровую практику.

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Мой знакомый тренер в то время работал в «Алькобендасе» (клуб четвертого испанского дивизиона. – Ред.). Так что неудивительно, что пригласили на просмотр именно туда. Я посоветовался с тренерами, с родителями. Поначалу немного переживал: я, семнадцатилетний парень, уезжаю в другую страну, в другую культуру. Но особо долго не думал: выслушал все советы и наставления, оценил трудности и уехал.

В моей карьере были турне по Италии и Франции. На Апеннины я попал после первого сезона в «Алькобендасе». У меня появился вариант посетить тренировочный лагерь «Дженоа». Там детским тренером работал Альберто Велла – футболист, который большую часть жизни провел в Серии B. И сразу после лагеря он позвал меня на просмотр в клуб Серии D. Я приехал, показал себя с лучшей стороны и должен был подписать контракт как основной вратарь, но планам помешали проблемы с документами. Похожая история была и во Франции. Тренировочный сбор со «Страсбуром» закончился ровным счетом ничем. Я им понравился, руководство и тренерский штаб говорили, что рассчитывают на меня. Но ранее они уже подписали вратаря из страны, не входящей в Евросоюз. Мы не нашли альтернативных вариантов, и я уехал на пару тренировочных недель в «Зенит-2» и только потом – в «Леганес».

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Об Испании, менталитете и языке

— Клуб помогает освоиться. Если нужен переводчик или репетитор – пожалуйста. Но я все схватывал на лету: слушал что-то, интуитивно разбирался в установках тренера, пытался самостоятельно понимать, чего от меня хотят. Так я после первого сезона уже начал худо-бедно изъясняться. К концу второго сезона было намного проще. Сейчас у меня нет никаких сложностей в разговорном плане. Могу спокойно поговорить о чем-либо с партнерами, тренерским штабом или руководством. Хотя стараюсь каждый день пополнять свой словарный запас.

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Испанцев я люблю. Они очень веселые и гостеприимные, но существует огромная разница в менталитете. Это очень ленивый народ, который не любит работать, зато готов праздновать и отдыхать. Кроме того, испанцы очень необязательные: у них все «потом», все дела откладываются на завтра. Я раньше думал, что это тема для анекдотов, а это все на самом деле. И плюс есть некоторые неудобства в расписании: выходишь, например, в полдень в банк, а они с десяти до двух не работают, дальше – пожалуйста, заходи. А ты уже не можешь, так как после обеда едешь на тренировку.

Всех российских туристов интересует сиеста. Но, поверьте, это адски неудобная штука. Большинство магазинов закрываются в два — в половине третьего на пару часов, рабочие идут отдыхать. Наверное, в штатном режиме работает только центр Мадрида и основные туристические места, но не реально важные организации.

О местных болельщиках

— В плане боления Испания пока что не может сравниться с Англией и Германией. Но вы были на «Сантьяго Бернабеу»? Там поддержка сумасшедшая! Все-таки это мадридский «Реал». Хотя у «Леганеса» очень преданные фанаты. Клуб буквально за пару лет вышел в Ла Лигу из третьего дивизиона, у него были проблемы с финансами, но он справился. Поэтому болельщики просто обожают нашу команду, всегда активно поддерживают ее, никто не ругается и не хейтит, когда у «Леганеса» не идет игра.

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Вообще, наших болельщиков нельзя назвать безумными. Я помню только один случай, связанный с фанами команды из зоны «Центральный Мадрид». К сожалению, забыл ее название. После первого тайма мы обыгрывали их в счете, а во втором их фанаты находились за моей спиной. Я за свою жизнь никогда не слышал столько ругательств, сколько на той игре. Когда я шел за мячом, в меня плескали водой, кофе. За двадцать минут до конца встречи мы забили еще раз, а болельщики другой команды затихли. И тут я совершил большую ошибку: повернулся к самому активному и спросил: «Че молчишь?» После этого на меня полез весь фанатский сектор, соперники бегут с другой стороны драться. Матч прервали из-за поведения фанатов, а нас со стадиона выводила полиция и защищала щитами от летящих предметов. Мы потом доигрывали эту встречу на нейтральном поле, даже с ограниченным тренерским штабом. Соперники припомнили провокацию: в первом же выходе в меня врезались трое. К сожалению, мы не удержали победу и сыграли вничью.

Об отношении к русским

— Я никогда не сталкивался с какой-либо русофобией, не слышал негатива в свой адрес. Испанцы мало что знают о России, обладают очень поверхностным пониманием нашей страны. Они знают Путина, думают, что русские пьют водку литрами: типа мы встаем с утра, опрокидываем стопку и идем на работу. Приходится опровергать и объяснять, что Россия не какая-то страна алкоголиков.

То же самое и про русских футболистов. О них здесь судят поверхностно. Испанцы, например, забывают, что Черышев – россиянин, потому что он всю жизнь провел в Ла Лиге. Все думают, что он местный. А так знают только знаменитостей: Аршавина, Кержакова. Кстати, помощнику тренера второй команды «Леганеса» нравился Александр Мостовой. Он называет Мостового одним из своих любимых игроков.

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О «Леганесе»

— «Леганес» на тот момент, когда я приехал в команду, вышел из Сегунды в Ла Лигу. Я провел со второй командой 10 дней, и мне показалось, что это очень высокий уровень. После предсезонки я подписал с клубом профессиональный контракт на два года.

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Изначально мы договорились, что в первом сезоне буду играть за вторую команду и меня иногда будут привлекать к первой. В этом сезоне тренеры сдерживают обещание и все чаще приглашают на тренировки с основой. Плюс ко всему предсезонку я тоже провел вместе с ними. Иногда я анализирую свой переход в «Леганес» и понимаю, что это было очень хорошим решением.

Вообще, «Леганес» — молодая команда. У нас нет звезд, зато есть хорошие игроки, известные в не очень широких кругах. Например, Набиль Эль-Жар: он и в «Ливерпуле», и в «Лас-Пальмасе» поиграл. Или Клаудио Бовю. Состав стал более-менее интернациональным с этого сезона. Раньше были только испанцы и аргентинцы. Сейчас появилось хоть какое-то разнообразие.

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Об особенностях испанской футбольной школы

— В Испании все молодые игроки хотят стать новыми Месси и Роналду. Когда играешь, например, против молодежных команд «Реала», то можно увидеть зазвездившихся ребят с «семеркой» на спине. Это реально признак зазнайки. Самое смешное, что стараются скопировать абсолютно все, даже прическу. Кстати, прически у испанцев – это вообще болезнь, тут за имиджем следят чересчур пристально.

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Если сравнивать российские юношеские команды и испанские, то главная особенность – разница в зарплатах. В России некоторые молодые футболисты могут позволить себе дорогие часы и даже машины. В Испании такого нет. Тема зарплат здесь стоит достаточно серьезно, потому что молодым игрокам почти не платят. Это касается даже мадридского «Атлетико»: пару лет назад парней из «молодежки» кормили, обеспечивали жильем, но платили всего 500 евро в месяц. Во-вторых, в командах зарплаты чуть выше, но этого все равно мало. Такая финансовая ситуация связана с тем, что уровень местного футбола вырос достаточно быстро и Ла Лига до сих пор прогрессирует. Поэтому система основана на том, что хорошие суммы получают те игроки, которые пробились в высшие лиги. В Италии, Германии, Англии и Франции такого нет – там юные футболисты получают достаточно.

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О тренировках в Европе

— Здесь тренировки у второй команды проходят вечером. Отчасти это связано с жаркой погодой. Во время предсезонки просто умираешь. Ну и футбольная политика такая: с утра должны быть занятия, школа, а уже потом – футбол. У меня лично с утра — либо зал, либо работа с основой, либо какая-то отдельная программа.

В Испании тренировки проходят в интенсивном режиме: тут намного больше работают с мячом, играют в «квадрат». Тренеры уделяют меньше внимания «физике» – эту особенность компенсируют предсезонной подготовкой, когда мы играем огромное количество товарищеских матчей. Что касается второй команды, то у нас часто бывают занятия по тактике, отработки выходов из обороны, правильного расположения при контратаках. Знаете, в этот момент вратарь, получается, бездействует, смотрит за происходящим, «остывает» немножко. Это хоть и приносит плоды, но несколько раздражает.

Из тренировок в «Алькобендасе» или «Леганесе» не могу вспомнить ничего жесткого. А из Италии – да. На протяжении месяца температура воздуха была в районе сорока градусов, мы тренировались по шесть часов в день. С утра был бег, «физика». Это безумно тяжело. Когда доделывали все, валились на газон чуть ли не без сознания, а нас обливали ледяной водой. Мне было особенно трудно: я родом из Сибири, поэтому привык к прохладе. Зато после такой подготовки в течение всего сезона в подтянутой форме играл, чувствовал себя хорошо.

На тренировках почти не бывает конфликтов. Иногда, конечно, даже я срывался, был готов подраться. Но тренерский штаб обязательно пресекает это, разбирается в проблеме. Никто никого не выгоняет с поля, как это бывает в России. Отошел в сторонку, потянулся, поработал индивидуально, успокоился и снова вернулся в общую группу.

Los 3 puntos muy importantes para nosotros contra Rayo Vallecano⚪️🔵 #Leganes A post shared by Dar Korolev (@dar_korolev) on Mar 6, 2017 at 1:23am PST

О системе и порядке

— Принято считать, что в Испании играют только профессионалы, которые никогда не косячат. Но штрафы бывают и во второй команде, и в первой. У нас есть целая система наказаний: за опоздания на тренировку, за желтую или красную карточку, за неспортивное поведение, за неявку или опоздание на матч, если не заявлен. С последним пунктом, кстати, тут реально все серьезно. Даже если ты не попал в состав на игру, будь добр приехать на стадион как минимум за полчаса до начала игры и занять свое место на трибуне. Это касается как домашних, так и выездных матчей.

Если говорить о конкретных суммах, то во второй команде это чисто символическая цифра: что-то около пяти евро. Потом же все деньги возвращаются: раз в месяц на штрафные евро организовывается командный ужин.

Здесь не штрафуют за употребление алкоголя. Даже во второй команде на общем ужине футболисты могут позволить себе вино или пиво. И это считается абсолютно нормальным. С курением все намного строже. Лично я редко встречал курящих игроков. Хотя даже если тренерский штаб «Леганеса» узнает, что кто-то смолит, не будет никакого скандала: просто поговорят спокойно — и все.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, личный архив Дара Королева, Instagram Дара Королева