«Испанцы замерзнут, и наши будут их бить». «Локомотив» крупно проиграл «Атлетико», но это все равно было здорово

После матча в Мадриде стало очевидно, что «Атлетико» и «Локомотив» находятся на совершенно разном уровне. Гостевые 0:3 с такими соперником отыграть почти невозможно и все это прекрасно осознавали. Но болельщики «Локо» в ответной игре дали понять, что с любимым клубом они будут до самого конца, даже несмотря на разгром 1:5, который мадридцы устроили «железнодорожникам».





Забытый ажиотаж

В Черкизово постепенно возвращается настоящая болельщицкая атмосфера. Команда практически потеряла шансы на выход в следующий раунд еще в первом матче, но 22 тысячи людей все равно пришли на стадион поддержать команду. Правда, не совсем ясны были планы некоторых болельщиков — ради чего они пришли в этот морозный будний вечер: увидеть Диего Симеоне, восхититься укладкой волос Антуана Гризманна или в надежде на чудо, которое поможет их любимой команде.

«Если бы игру со «Спартаком» отменили, было бы лучше». Почему «Локомотив» — главный претендент на чемпионство

Перед началом матча болельщики ожидали от своей команды хорошей игры и победы. Были даже мысли проходе о в четвертьфинал и противостоянии с лондонским «Арсеналом».

Жара на трибунах и надежда на лучшее

Это действительно было очень круто. Фаны «Локо» соорудили масштабный перформанс. Огромный баннер со словами: «Поем мы для тебя, «Локомотив» Москва» разместился на Южной трибуне и красовался там в первые минуты матча. В какой-то момент одна из частей баннера-мозаики оказалась на поле, а португальский арбитр встречи Артур Соареш Диаш бережно отнес его на тренерскую скамейку Юрию Семину. Выглядело это очень мило.

На поле же происходило то, что и так многие предрекали. «Атлетико» очень грамотно играл в свой любимый футбол, не позволяя сопернику ничего, кроме дальних ударов, а «Локомотив» резко полез играть первым номером, надеясь на быстрый гол.

Вот только быстрый гол забили не они, а испанцы. На 16-й минуте Анхель Корреа сыграл в стеночку с Коке, невообразимо легко ворвался в штрафную, пробежал мимо Михаила Лысова и забил в дальний угол.

«Локомотив» будто бы не заметил этого, продолжив играть на атаку. И уже через несколько минут, после розыгрыша углового, Мацей Рыбусь сумасшедшим ударом метров с двадцати сравнял счет. Трибуны взревели от восторга, а у «Локомотива» появилась возможность если не переломить всю ситуацию целиком, то хотя бы уверенно провести домашний матч, не проиграв на почти под завязку заполненном стадионе. Далее игра была равной. «Локомотив», гонимый трибунами, временами даже казался интереснее, да и погода была на стороне команды Юрия Семина. «Атлетико» выглядел быстрее и мобильнее, но забивать будто бы не спешил. Было видно, что оба тренера нервничают и не могут усидеть на месте, без конца курсируя по своим техническим зонам. А может, им просто было холодно.

Как попасть в анекдот. Илья Казаков – о российском футболе

Чего не скажешь о трибунах, где была настоящая жара и страсть. Северная и южная трибуны устроили совместное пение. И пока одна половина стадиона с энтузиазмом поддерживала своих, а другая этому приятно удивлялась, первый тайм подошел к концу. Счет так и остался ничейным. Беды не предвещало абсолютно ничего, и настроение у всех было хорошим.

Поплывший «Локо» и бенефис Фернандо Торреса



Стоило перерыву закончиться, как Сауль тут же вывел испанцев вперед. И тут начался ад. «Локомотив» запаниковал. Если в первом тайме команда смотрелась с «Атлетико» на равных, то во втором хозяев просто спустили с небес на землю, а затем втоптали в нее хорошим испанским сапогом со шпорой. Никто вообще не понимал, что происходит с лидером чемпионата России. Голкипер москвичей Антон Коченков спасал команду от бесконечных испанских атак, а потом привез пенальти. К точке подошел Фернандо Торрес и не оставил шансов стражу ворот красно-зеленых».

Эль Ниньо так заскучал по большому футболу, что через несколько минут вновь обнимался с партнерами, празднуя дубль. На его оформление Фернандо хватило пяти минут. Как потом скажет на пресс-конференции Диего Семеоне, именно Торрес был важнейшим элементом команды в этой игре, а его голы все в матче и решили. С этим трудно поспорить, но это было еще не все. «Атлетико» этим вечером было не остановить. К тому же, на 61-й минуте вместо Сауля вышел Антуан Гризманн, у которого, кстати, на трибунах были персональные поклонники из России. Француз очень редко уходит с поля без забитого мяча, и «Локомотиву» он одолжение делать не стал. За 5 минут до конца Корреа принимает длинную передачу от партнера у угла штрафной и смещается в центр. Каким-то безумным финтом обыгрывает Рыбуса, перекинув мяч пяткой через поляка, и простреливает на Гризманна. Тот в одно касание бьет парашютом и ставит в матче восклицательный знак – 1:5.

Но это не важно



Удивительно, но даже после этого болельщики продолжили поддерживать свою команду, а о каком-то негативе речи не шло вовсе. Все понимали, что нынешний «Атлетико» — это если не космос, то где-то рядом. Поэтому и относились к этой игре больше философски. И все, вроде, остались довольны. «Локомотив» впервые добрался в Лиге Европы так далеко и привез в столицу вторую команду Испании.

А «Атлетико» прошел дальше и впервые за 11 лет забил 5 голов в выездном еврокубковом матче. Но главное – не это. Главное то, что Юрию Палычу, кажется, удалось вернуть веру в «Локомотив» и людей на трибуны. На команду ходят, ее искренне любят и поддерживают. Да кто вообще вспомнит этот «Атлетико», когда уже завтра они могут стать чемпионами страны? Ну разве только хейтеры.

Лига Европы. 1/8 финала

ЛОКОМОТИВ — АТЛЕТИКО – 1:5 (1:1)

Москва. 15 марта.

Стадион: «Локомотив». 21265 зрителей.

Судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

«Локомотив»: Коченков, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбус, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 63), И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46).

«Атлетико»: Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 62), Тейе, Коке, Габи, Сауль (Гризманн, 61), Корреа, Ф. Торрес.

Голы: 0:1 – Корреа (16), 1:1 – Рыбус (20), 1:2 – Сауль (47), 1:3 – Торрес (70, с пенальти), 1:4 — Торрес (70), 1:5 – Гризманн (86).

5 (4) удары (в створ) 10 (8)

11 фолы 10

7 угловые 4

0 офсайды 3

47 % владения мячом 53

Текст: Евгений Морозов

Фото: Еженедельник «Футбол»