In The End. Каким Честер Беннингтон запомнится футбольному миру

Автор: Дмитрий Темников 0

Накануне многих потрясла новость: лидер знаменитой альтернативной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство в собственном доме. Еженедельник «Футбол» вспоминает моменты из жизни популярного музыканта, связанные с игрой №1. 

В детстве Честер получил серьезную психическую травму — с 8 лет его избивал и насиловал старший «друг». Позже мальчик замкнулся в себе и пристрастился к алкоголю с наркотиками. Но печальные факты из биографии не развели рок-звезду и спорт в разные стороны. Он интересовался американским футболом

Дважды вместе с участниками группы записывал промо-ролики, посвященные старту плей-офф баскетбольного НБА

А также участвовал в фотосессиях рядом с машинами для автогонок

Футбольной любовью Беннингтона был английский «Ипсвич Таун». Говорят, в 90-х годах прошлого века отец музыканта всегда посещал игры «синих» во время приездов на Туманный Альбион. Фанатская страсть перешла от родителя к сыну

Вчера же в официальном твиттере «Ипсвича» появились слова соболезнований в связи с кончиной одного из главных болельщиков этого клуба:

«Возможно, самый известный болельщик «Ипсвича». Очень грустно было узнать эту новость. Все в клубе передают наилучшие пожелания семье Честера и его друзьям»

С мячом кумир поколения нулевых справлялся не хуже гитары

 

В 2014-м американцы отправились в мировой тур. На гастролях во Франции парни расслабились и поиграли на футбольном поле

В мае этого года Linkin Park сотрудничал с «Баварией». Беннингтон и Ко примерили футболки мюнхенцев

И пожелали немецкому гранду удачи

Честера запомнили и в Италии. Тяжелый в общении форвард «Интера» Мауро Икарди во время совместной встречи с певцом был разговорчив и улыбчив

А однажды песня альтернативной рок-группы чуть не сорвала старт международного матча. Похоже, футболисты сборной Мальты не особо расстроились замене национального гимна на всемирно известный «Numb»

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press, James Cheadle
Видео: YouTube-канал ФК «Бавария», YouTube-канал Linkin Park, YouTube-канал WeLoveMusicfr, YouTube-канал XeroMetal Carousel

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