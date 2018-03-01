Илья Геркус: «Матч со «Спартаком» будет решающим для них, для нас — нет»

Илья Геркус рассказал, чего стоит ждать от «Локомотива» в матче со «Спартаком». Кроме того, специалист назвал имя игрока, которого считает лидером «железнодорожников».

— Игру «Спартака» вчера отменили. При этом в Хабаровске вам пришлось играть, несмотря на мороз. Как прокомментируете?

— Кому-то приходится играть, кому-то нет. Мне кажется, нужно принять какое-то одно правило и его придерживаться. Проблема в том, что у нас страна большая, и понятно, что будет холодно ещё до того, как вылетели в регион. А когда прилетаете, тогда вам уже проще сыграть. А решение принимается за час до матча. И вот в этой части нужен новый регламент. Тогда мы уже прилетели в Хабаровск, было бы глупо отказываться от игры и лететь туда ещё раз. Тогда, если бы нас судья спросил, готовы ли мы играть, мы бы ответили, что готовы.

— Зимой вы никого не приобрели. Решили сохранить химию команды?

— Много команд никого не приобрели. Мы же приобрели двух выздоровевших игроков.

— То есть это хорошо или вас расстраивает отсутствие покупок?

— Если вы посмотрите в таблицу, то поймёте, что все хорошо.

— Сейчас вам предстоит матч со «Спартаком». Многие называют его решающим.

— Для них — да. Для нас — нет, мы все-таки в разных ситуациях сейчас находимся. Но мы хотим сыграть качественно и добиться успеха.

— При этом он не будет показан на общедоступном ТВ.

— Это решение правообладателя. Я его комментировать не буду никак.

— Вы сказали, что «Локомотив» получит рекордную выручку от матча со «Спартаком». При этом болельщики «Спартака» жалуются на высокие цены на билеты.

— Нам есть на кого ориентироваться. На «Спартак» же. Не думаю, что их цены ниже. На Еврокубки, на Лигу чемпионов, насколько я помню — точно выше. Кто-то критикует, кто-то покупает.

— Сколько сейчас продано билетов?

— Мы близки к sold out. Сейчас реализовано больше 24 тысяч билетов.

— Была информация, что Фарфан восстановился и готовится к игре. Это действительно так?

— Этот вопрос лучше задать главному тренеру на пресс-конференции перед матчем.

— Фернандеш сейчас — лидер «Локомотив». Есть ли задача удержать его после ЧМ?

— отвечу расплывчато: мы стараемся удерживать своих лидеров.

— Вам предстоит игра с «Атлетико». Как-то договариваетесь с мадридскими властями?

— Да, идут переговоры. Но, на мой взгляд, болельщики «Атлетико» более добродушные, чем фанаты из Бильбао.

Матч «Локомотива» со «Спартаком» состоится 4-го марта в 16:30.

Автор: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев