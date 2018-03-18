Игры джентльменов. Четырнадцать вопросов футбольному и хоккейному арбитрам

Чтобы познать секреты, понять сходство и увидеть отличия в работе футбольных и хоккейных арбитров, еженедельник «Футбол. Хоккей» предложил судье ФИФА Алексею Еськову и судье КХЛ Константину Оленину ответить на серию из одинаковых вопросов.

1. Как можно образно назвать роль судьи в вашем виде спорта?

Алексей Еськов: Нейтральный человек, который регулирует конфликт интересов и не позволяет страстям затмить красивый футбол.

Константин Оленин: Миротворец. Наша задача — быть на льду как можно незаметнее. И в то же время защищать чистый и справедливый хоккей.

2. Что самое сложное для судьи в предсезонной подготовке?

Еськов: Функциональные тесты на сборах. Первый – интервальный: 75 метров бежишь, потом 25 шагом, потом все повторяется. Нужно укладываться в определенный норматив. Второй тест – «Йо-Йо». Сначала надо 20 метров бежать в одну сторону, потом 20 в другую, после короткой паузы — заново и увеличивая скорость. Здесь почти вся работа на максимальном пульсе, и, чтобы это в нужном режиме выдержать, готовиться надо очень серьезно. Особенно зимой, когда официальных матчей у арбитров нет.

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Оленин: Обычно же подготовка начинается после отпуска, и тут самое сложное — войти в режим тренировок. Первая неделя дается тяжело, а дальше привыкаешь, и все идет по накатанной.

3. Как оцените уровень знания правил игроками?

Еськов: Оценку ставить не возьмусь, потому что тест с ними не проводил. Но думаю, большинство футболистов владеют правилами на нормальном уровне. Просто иногда возникают эпизоды, которые игрокам после матча приходится пояснить.

Оленин: В современном хоккее все игроки разбираются в правилах. Считаю, сейчас игра во многом построена на мелочах. Часто матчи выигрываются именно за счет знания правил.

4. Есть ли у вас предматчевые ритуалы?

Еськов: Табу никаких нет. Главное – аккумулировать энергию и минимизировать риски. Чтобы не подхватить вирус, не получить на тренировке травму, не отравиться. Семья и дети уже давно знают, что за пару дней до матча я становлюсь эмоционально более возбудимым. А ритуалы? Скорее это привычные дела, которые позволяют погрузиться в игровое состояние. Например, выезжая на стадион, складываю вещи определенным образом, слушаю музыку. Репертуар может быть любым и зависеть от настроения.

Оленин: Обязательно! Это здорово помогает сосредоточиться перед игрой. Я уверен, что свои «примочки» есть у каждого судьи.

5. У судьи должен быть специальный режим питания?

Еськов: Современный футбольный арбитр должен выглядеть, как атлет. У нас проходят контрольные взвешивания, за нашей физической формой наблюдают. Поэтому и за питанием надо следить внимательно.

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Оленин: Сезон длится восемь месяцев, поэтому диету выдерживать сложно. Хотя стараюсь правильно питаться. Труднее соблюдать строгий режим приема пищи из-за частых перелетов и смен часовых поясов.

6. Надо ли придерживаться особенной диеты в день матча?

Еськов: Специальной – нет. Но чем ближе игра, тем я меньше стараюсь есть вечером, поменьше употреблять сладкого. А в день матча предпочитаю легкую еду, например бульон и курицу.

Оленин: А вот в этот день почти всегда удается питаться правильно. Ведь рацион — это наша энергия, сила и реакция на льду!

7. Часто ли симулируют игроки в вашем виде спорта?

Еськов: Есть поговорка: «Футбол – это джентльменская игра, в которой участвуют бандиты». Конечно, симуляция в нашем виде спорта есть, и думаю, в какой-то мере всегда будет. Но сегодня это не столь серьезная для футбола проблема.

Оленин: На данном этапе — да, и это хоккей не красит! Но проблема не масштабная, и мы стараемся с ней бороться.

8. Сколько в вашей «картотеке» игроков, склонных к хитростям и обману арбитров?

Еськов: Специально таких игроков не выделяю.

Оленин: У нас на карандаше обычно по 7-8 игроков. Но многие ребята в последнее время изменились и перестали прыгать, изображая нарушения.

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9. Сколько арбитр пробегает за матч?

Еськов: Цифра зависит от интенсивности матча, и обычно в диапазоне от 10 до 11,5 километров.

Оленин: У главного в среднем набегает по 6-7 километров.

10. На что особенно обращаете внимание при подготовке к матчу?

Еськов: От кого какого поведения можно ожидать в тех или иных ситуациях, кто как действует при стандартах, кто склонен толкаться руками.

Оленин: На составы команд. Прикидываем, от кого что можно и нужно ожидать. Пытаемся предположить, как может развиваться матч, освежаем историю встреч клубов.

11. Сколько городов посетили за последний год?

Еськов: За год не подсчитывал, а вот за несколько месяцев во второй половине 2017 года я побывал примерно в 10 европейских городах и 10 российских.

Оленин: Около 30 городов, а в каких-то был по несколько раз.

12. Как быстро узнаете свою оценку после матча?

Еськов: В России – почти сразу. А если матч международный, то инспекторы свой вердикт отправляют сначала в судейский комитет ФИФА, а мы оттуда получаем документы в течение недели.

Оленин: В современном мире компьютерных технологий этот процесс достаточно оперативен. Спорные ситуации разбираем с инспектором сразу после игры.

13. Можете представить ваш вид спорта без видеоповторов?

Еськов: Сегодня я ответить не готов. Видеоповторы уже применяются в нескольких европейских лигах, я разговаривал на эту тему с арбитрами из Германии – мнения у них разные. Потому объективно смогу оценить, когда видеоповторы станут регулярно использоваться в нашем футболе.

Оленин: Сомневаюсь. Ведь сегодня хоккей очень скоростной. В некоторых моментах система «видеогол» очень выручает. Ее введение считаю правильным шагом. Это на благо хоккея.

14. Знаете ли кого-нибудь из хоккейных (футбольных) коллег?

Еськов: Нет. Но с удовольствием пригласил бы коллег на футбол и сам бы сходил на хоккей. Считаю, у нас много общих проблем, которые будет интересно и полезно обсудить. Вообще, на мой взгляд, дискуссии между судьями всех игровых видов спорта очень познавательны. У «игровиков» много общего.

Оленин: К сожалению, лично никого не знаю из футбольных арбитров. Но думаю, когда-нибудь познакомлюсь. У нас много общих тем для разговора.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»