Игрушка президента. В какой клуб перебрался Федор Кудряшов

В 2014 году турецкая Суперлига пополнилась еще одной серьезной командой, когда «Истанбул» совершил свое возвращение в элитный дивизион. Промоушен совпал с перерождением столичного коллектива, завершившимся дебютом в еврокубках, подписанием кучки звездных ветеранов и слухами о связях клуба с президентом страны. А сейчас «Истанбул» работает еще над одной сенсацией – завоеванием первого чемпионского титула.

Вчерашние герои

Если бы в Европе существовал клуб, служивший для бывших именитых футболистов мостиком, ведущим к дебюту в «Кубке легенд», то на эту роль отлично подошел бы «Истанбул». По количеству звездных «пенсионеров» на квадратный метр игрового поля турецкая команда запросто пободалась бы с клубами ОАЭ, Катара и других экзотических чемпионатов. В их ростере числятся такие мамонты, как Клиши, Инлер, Белезоглу, Туран, Адебайор, Робиньо и даже Александр Епуряну.

Подобными аферами занимаются все ведущие и не очень турецкие клубы, но в чуть меньших масштабах, чем это вытворяет «Истанбул». Средний возраст столичной команды с учетом перешедших зимой Кудряшова, Таски и Демба Ба составляет почти 31 год. А суммарная стоимость состава «возрастных и заслуженных» оценивается приблизительно в 52,5 млн евро. По своей ценности «Башакшехир» уступает как минимум 25 млн евро трем китам турецкого футбола – «Галатасараю», «Бешикташу» и «Фенербахче».

Федор Кудряшов забил победный гол в дебютном матче за «Истанбул»

Ветеранов в «Истанбуле» деньгами не обделяют. К примеру, Таски подписал трехлетний контракт с зарплатой в 2 млн евро, что на 200 тысяч меньше, чем он зарабатывал в «Спартаке». Кудряшов в материальном плане потерял заметно больше: вместо 1,5 млн евро в год, которые он получал в Казани, его оклад теперь составляет ровно один миллион. Впрочем, в «Рубине» защитнику последние несколько месяцев положенные по контракту деньги не платили, что и стало причиной разрыва соглашения с казанцами. Так что Федор скорее приобрел, нежели потерял. А его трансфер в соцсетях анонсировали оригинальным роликом под песню «Калинка». На что он ответил победным голом в своем дебютном матче против «Антальяспора».

Вариативность и дисциплина

Руководит этой «командой мечты» Абдуллах Авджи, заставший период безвестности. Он тренировал «Истанбул» с 2006 по 2011 год, после чего пошел на повышение в национальную команду. Впрочем, пару лет спустя он был благополучно уволен за неудовлетворительные результаты и вернулся на прежнюю работу. В столичном клубе Авджи делает ставку на схему 4+2+3+1, где ключевая роль в атаке сводится к активным действиям фланговых игроков. Особенно преуспевает в этой схеме босниец Эдин Вишча, выступающий в клубе с 2011 года. В текущем сезоне на его счету 19 (8+11) баллов по системе «гол+пас» — по обоим показателям он лучший в команде. Вишча чаще своих партнеров бьет по воротам (в среднем 3,6 удара за игру), идет в дриблинг (1,4 за матч) и отдает не менее двух ключевых передач каждые 90 минут.

Впрочем, у Авджи есть и запасные варианты, к которым он прибегает в том случае, если исходный план не срабатывает. Один из них он опробовал осенью, когда у клуба была трехматчевая ничейная серия. В гостевых встречах с «Фенербахче» (0:0) и «Коньяспором» (1:0) главный тренер «Истанбула» использовал схему 4+1+4+1 в ущерб атаке своей команды, зато это позволяло забрать мяч под свой контроль (56% владения мячом в обоих матчах) и подавить атакующий порыв соперника. Второй вариант – перестроение в схему 4+3+3 для более агрессивной игры в атаке. В этом сезоне «Истанбул» дважды выходил на поле с такой расстановкой и оба раза успешно: домашние победы над «Антальяспором» (4:0) и «Кайсериспором» (1:0). Также важно отметить, что на счету команды всего 11 пропущенных голов — лучший результат в чемпионате.

Второе рождение

Вряд ли подобное преображение стало бы возможным без ребрендинга, произошедшего в 2014-м. Изначально клуб, основанный в 1990 году, принадлежал мэрии Стамбула. Даже его название «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор» так и переводится: «Спортивный клуб мэрии города Стамбула». После годичного обитания во втором по силе турецком дивизионе владельцы переименовали команду в «Истанбул Башакшехир» и отдали ее на содержание одноименному району города. А новым домом команды стал стадион «Башакшехир Фатих Терим», названный в честь именитого тренера. Тогда же поменяли и эмблему клуба, на которой почему-то решили указать 2014 год. Но самое интересное в этой истории заключается в личности виновника масштабных перемен.

Тайный покровитель

Глава государства, фанатично увлеченный спортом, — история довольно обыденная и не слишком оригинальная. Актуальна она и для Турции, где Реджеп Эрдоган без ума от футбола. На протяжении 12 лет он гонял мяч в любительских командах, вопреки запретам и недовольству своего отца. Когда же игровая карьера давно осталась позади, а сам Эрдоган окончательно погрузился в политическую жизнь страны, в нем пробудилось чувство ностальгии по любимой игре.

Призывом к действию стал разразившийся в 2011 году коррупционный скандал в турецком футболе. Около сотни человек были замешаны в разбирательствах, касавшихся договорных матчей. Особенно преуспел бывший президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым, которому светило 143 года тюрьмы. В разгар судебного процесса в прессу слили запись разговора Эрдогана со своим сыном Билялем, где он дает указания отпрыску, как вести себя на совете директоров клуба, чтобы выставить Йылдырыма главным виновным. Эрдоган отрицал подлинность записи, но никого не переубедил. В итоге его план внедрить своего человека на пост председателя «Фенербахче» провалился, но сам Реджеп не угомонился.

Ребрендинг «Истанбула» удачно совпал с тем периодом, когда Эрдоган летом 2014 года стал президентом Турции. Турки уверены, что он лично приказал подконтрольным людям заняться клубом. Само собой, президент не признает связи с «Истанбулом», но сразу несколько фактов свидетельствуют об обратном: в совет директоров входит личный врач Реджепа, а президент клуба Гексель Гюмусдаг женат на племяннице жены Эрдогана. Ключевые спонсоры пришли в клуб после 2014-го, и почти все они связаны с Партией справедливости и развития (AKP). Даже далекие от политики люди с первого раза угадают ее лидера и основателя.

Сейчас «Истанбул» уверенно держится во главе турнирной таблицы турецкой Суперлиги, и все идет к тому, что впервые в истории он станет чемпионом страны. А там возможно, и дебютирует в групповом турнире Лиги чемпионов – ведь до этого новому клубу никак не удавалось пробиться через квалификационные ранды ЛЕ и ЛЧ. Но сейчас «Истанбулу» должен будет пригодиться весь набранный за последнее время в команду звездный десант. А Европа будет привыкать к тому, что в Турции есть не только «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ».

В Стамбуле ждут Озила

«Надеюсь, однажды наши пути в «Истанбуле» пересекутся. Если он захочет за нас играть, мы сделаем все, чтобы его заполучить» — такими словами ответил Гексель Гумусдаг на вопрос о трансфере Месута Озила. Часто подобные слухи рождаются на пустом месте, но возможно это не тот случай. В пользу такого исхода говорят близкие отношения Озила с Эрдоганом. В мае прошлого года немецкие СМИ и болельщики затравили хавбека после совместного фото с президентом Турции. Затем последовал уход футболиста из сборной Германии, сопровождаемый знаменитой цитатой Эрдогана «Я целую его глаза». А по ходу текущего сезона положение Месута усугубилось испорченными отношениями с новым тренером «Арсенала» Унаи Эмери.

«Целую его глаза». Как Месут Озил заставил всю Германию разделиться на два лагеря

Единственным утешением для Озила в этой ситуации остается жирный контракт, действующий еще пару лет. По данным L’Equipe, ежемесячный оклад немца до уплаты налогов составляет 1,6 млн евро. Его агент Эркут Согут уверяет: «Месут на сто процентов привержен «Арсеналу». Он любит клуб, разделяет его ценности и не хочет быть в другом месте. Он горд носить футболку «Арсенала», очень серьезно относится к своим обязанностям и имеет прекрасные отношения с товарищами по команде, сотрудниками и фанатами». Болельщики «канониров» с этим явно готовы поспорить.

В прошлом году Озил преодолел почтенную отметку в 30 лет и теперь вполне подходит под критерии классического легионера чемпионата Турции: звездный, возрастной, потерявший игровую практику и обильно критикуемый. Возможно, летом Федор Кудряшов получит нового именитого одноклубника. Так или иначе, задел для очередной увлекательной истории с участием «Истанбула» уже готов.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube