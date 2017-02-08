Игровой кризис «Милана», новый рекорд «Ювентуса», покер Марко Пароло. Обзор 23-го тура Серии А

Футболисты «Ювентуса» прерывают впечатляющую серию «Интера» и устанавливают собственный рекорд, а Марко Пароло в погоне за лучшими бомбардирами итальянского чемпионата. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать третьего тура чемпионата Италии.

5 главных событий тура

1. «Интер» прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Дерби Д’Италия получилось скучнее очередного финала КВН. Только сумасшедший удар туринца Куадрадо решил исход противостояния. Футболисты Стефано Пиоли безуспешно пытались вскрыть оборону «Ювентуса», в редких случаях создавая действительно опасные контратаки. При просмотре матча с «бьянконери» можно было понять следующее: несмотря на ощутимые изменения в командной игре, сейчас «Интер» не готов вступить в реальную борьбу за скудетто.

2. «Рома» остается в большой игре. В последнем матче 23-го тура римляне без особых проблем расправились с «Фиорентиной» (4:0). Босниец Эдин Джеко, оформивший дубль, вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки Серии А. В этом сезоне «волки» забивали соперникам четыре мяча уже 5 раз. Команда Лучано Спалетти отстает от лидирующего «Ювентуса» всего на 4 очка. Теперь итоговая победа в итальянском чемпионате команды не из Турина не будет оцениваться как падение метеорита. Как далеко зайдут Франческо Тотти и компания?

3. «Черная» серия «Милана» продолжается. Для команды Винченцо Монтеллы 2017 год начался ужасно. Поражение от «Сампдории» стало для «красно-черных» четвертым кряду. «Дьяволы» испытывают проблемы, схожие с английским «Ливерпулем»: при огромном количестве моментов реализация хуже, чем рост продаж елочных украшений на Пасху. Из-за упущенных возможностей миланцы скатились на восьмое место в турнирной таблице. То ли еще будет.

4. Если один клуб из Турина идет на шестое скудетто подряд, то у «Торино» все плохо. «Быки» не могут одержать долгожданной победы с конца декабря. Матч с аутсайдерами из «Эмполи» «бордовые» с большими усилиями свели к ничьей. Футболисты Синиши Михайловича чередуют поражения с ничейными результатами. Ко всем бедам горе-клуба добавился и их январский вылет из национального Кубка. Джо Харт и Андреа Белотти не могут в одиночку решить все проблемы команды. «Торино» идет на девятом месте, но о борьбе за еврокубковые места речи сейчас не идет.

5. За прошедший тур сразу две команды умудрились проиграть на своем поле с огромным количеством пропущенных мячей. В матче с «Лацио» игроки «Пескары» пытались сотворить чудо, отыгравшись с 0:2, но в итоге переоценили свои возможности и проиграли — 2:6. А «Болонья» и вовсе была растоптана «Наполи» (1:7). В текущем году оба униженных клуба не борятся за места в первой десятке. Но даже для этих аутсайдеров Серии А поражения уик-энда стали самыми разгромными в нынешнем сезоне.

Цитата тура

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла рассказал о ссоре с нападающим команды Карлосом Баккой: «Я заменил колумбийца по ходу матча с «Сампдорией». Карлос был недоволен этим и мы поругались. Сейчас Бакка понимает, что вел себя неправильно. Чтобы принести свои извинения, Карлос готов оплатить ужин для всей команды. Какой ресторан он выберет? От этого будет зависеть, начнет ли он матч с «Болоньей» в стартовом составе».

Герой тура

Марко Пароло оформил покер, за 90 минут расстреляв ворота «Пескары» из всех позиций. Последний раз более трех мячей в гостевой встрече Серии А игроки забивали в 2011 году. Голы итальянца сохранили римлянам шансы на борьбу за групповую стадию ЛЧ.

Антигерой тура

Форвард «Наполи» Хосе Кальехон всячески пытался испортить игру своей команде. Сначала он «привез» необязательный пенальти в ворота Пепе Рейны, а уже через две минуты после грубой ошибки и вовсе был «награжден» красной карточкой. И хоть южане отправили «Болонью» в глубокий нокаут, 29-летнему испанцу можно посочувствовать: не каждому футболисту суждено провести отвратительный матч на фоне прекрасной игры всей твоей команды.

Цифра тура

Тяжелая победа в принципиальном матче с «Интером» стала для «Ювентуса» 28-й домашней игрой кряду, где «старая синьора» не знает поражений. Данный результат — абсолютный рекорд за всю историю клуба.

Результаты тура:

Болонья — Наполи — 1:7 (1:4)

0:1 — Гамшик (4), 0:2 — Инсинье (6), 0:3 — Мертенс (33), 1:3 — Торосидис (36), 1:4 — Мертенс (43), Гамшик (70), 1:6 — Гамшик (74), 1:7 — Мертенс (90).

Милан — Сампдория — 0:1 (0:0)

0:1 – Муриэль (70, с пенальти).

Аталанта — Кальяри — 2:0 (2:0)

1:0 — Гомес (4), 2:0 — Гомес (16).

Пескара — Лацио — 2:6 (2:2)

0:1 — Пароло (10), 0:2 — Пароло (14), 1:2 — Бенали (29), 2:2 — Бругман (41), 2:3 — Пароло (49), 2:4 — Кейта (57), 2:5 — Иммобиле (69), 2:6 — Пароло (77).

Дженоа — Сассуоло — 0:1 (0:1)

0:1 — Пеллегрини (26).

Эмполи — Торино — 1:1 (1:1)

0:1 — Белотти (11), 1:1 — Пуччарелли (45).

Кьево — Удинезе — 0:0.

Палермо — Кротоне — 1:0 (1:0)

1:0 — Несторовски (27).

Ювентус — Интер — 1:0 (1:0)

1:0 — Куадрадо (45).

Рома — Фиорентина — 4:0 (1:0)

1:0 — Джеко (39), 2:0 — Фабио (58), 3:0 — Наингголан (75), Джеко (4:0).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 17 — Эдин Джеко (Рома), 16 — Дрис Мертенс (Наполи), 15 — Гонсало Игуаин (Ювентус), Андреа Белотти (Торино), Мауро Икарди (Интер).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, Официальный сайт Серии А