Игра на понижение. «Эль-Класико», решающее судьбу Лопетеги и Вальверде

Первое в этом сезоне противостояние «Реала» и «Барселоны» приобрело дополнительную интригу. Предстоящее «класико» будет решать дальнейшую судьбу тренеров обеих команд. Лопетеги и Вальверде загнали себя в угол своими тактическими ­экспериментами, подставив свои команды под шквал критики. И теперь их судьба зависит от того, кто из них лучше учится на собственных ошибках.

«БАРСЕЛОНА»

Проблемы в обороне

Сезон, изначально казавшийся для «Барсы» проходным, уже к середине осени принес каталонцам достаточно проблем. Правда, часть из них они придумали себе сами. «Блаугранас» лишь в первых двух турах отыграли на ноль, позволив нанести всего четыре удара в створ своих ворот. А затем начались проблемы. В схеме 4+3+3 атакующая тройка «Барселоны» практически не нагружает себя оборонительной работой. Из-за чего прессинг каталонцев начинается лишь с полузащиты, что приводит к разрыву между центральной и оборонительной линиями. В результате образуются свободные зоны. Чаще всего – на флангах. Плюс все усугубилось травмой Умтити и ростом индивидуальных ошибок Пике. Лидер обороны «сине-гранатовых» в последнее время все чаще напоминает юнца из академии, оказавшегося в составе по воле случая. А как иначе объяснить его выдергивания на соперников и запоздалые действия при создании искусственного офсайда? Пропущенные голы от «Леганеса» и «Атлетика» на его совести. Быть может, Вальверде стоит вернуться к схеме 4+4+2, пока не стало еще хуже?

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Кризис в атаке

Каталонцы традиционно остаются самой результативной командой лиги, но на этот раз статистика обманчива. Всего дважды «блаугранас» забили больше двух голов за матч, а восемь мячей из 19 выпали на долю несчастной «Уэски». Голевое чутье Луиса Суареса потихоньку покидает его, хаотичным выстрелам Коутиньо не достает точности. В среднем оба наносят по три удара за игру (Суарес – 3,1, Коутиньо – 2,8), но их усилия воплотились лишь в два гола. Помимо них есть Дембеле, Мунир и Малком, но ощутимую пользу пока приносит лишь француз, которому не хватает стабильности. В результате вся работа падает на плечи Лео Месси – у него есть и точность, и стабильность, вот только везение ему не всегда сопутствует. С начала сезона игроки «Барсы» восемь раз попадали в каркас ворот, на счету аргентинца шесть таких ударов. В его отсутствие футболисты атаки чаще делают выбор в пользу индивидуальных проходов, жертвуя командной игрой. И если Вальверде сам не в состоянии донести до игроков, что это ошибочный выбор, то самое время попросить об этом Месси. Тем более, что из-за перелома руки он впервые за 11 лет пропустит «класико».

Недоверие к молодежи

Эра Пепа Гвардиолы в «Барселоне» у большинства ассоциируется с двумя вещами: тики-такой и почти полутора десятком выигранных трофеев. Но он сделал гораздо больше для «блаугранас», построив настоящую династию и определив максимально верный вектор развития топ-клуба. Для таких команд, как «Барса», важно не только оказаться на вершине, но и оставаться там в последующие годы. А для этого нужно прививать философию победителей еще в академии и впоследствии давать молодым футболистам шанс проявить себя в главной команде. За четыре сезона при Гвардиоле в основе «блаугранас» дебютировали 18 воспитанников академии. Херардо Мартино за один сезон подпустил к основе трех игроков, а Луис Энрике — восьмерых за три года.

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Вальверде же неохотно дает шансы молодежи. Во многом из-за того, что главным критерием оценки работы в «Барселоне» служат трофеи, и он не готов идти на риск. Но если Эрнесто хочет задержаться на этой должности, ему придется следовать той философии, которую задал Гвардиола. В первом сезоне Вальверде у «блаугранас» дебютировали Марк Кукурелья и Ориоль Бускетс. Учитывая проблемы каталонцев в обороне, свои шансы могут получить Хорхе Куэнка и Хуан Миранда. Но доверится ли им Вальверде?..

«РЕАЛ»

Ротация Лопетеги

Хулен Лопетеги не проработал в «Реале» и полугода, а уже загнал команду в кризис. Всему виной катастрофический отрезок с конца сентября по начало октября, когда «сливочные» потерпели три поражения в четырех играх, не забив ни одного мяча. Повторение антирекорда 33-летней давности послужило поводом к сравнениям Лопетеги с приходившим в «МЮ» на смену сэру Алексу Фергюсону и полностью провалившим свою миссию Дэвидом Мойесом. В защиту испанца можно упомянуть смазанную предсезонку из-за проходившего летом ЧМ-2018 и череду травм лидеров, лишившую «Реал» четырех игроков основы. В результате в сезоне в 11 первых матчах «сливочных» на поле появлялись 11 разных стартовых составов. Неизменной осталась лишь привычная схема 4+3+3.

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Но дело не только в травмах. Необъяснимая тяга Лопетеги к ротации также сыграла свою роль. Оставлять на скамейке Модрича, Каземиро, Варана или Бэйла на старте сезона можно было бы в кубковых матчах или играх против чешской «Виктории», но не во встречах Ла Лиги. Недоумевает даже Флорентино Перес. После Зидана испанскому тренеру достался «Реал», лишенный главного бриллианта – Криштиану Роналду. И ключевой задачей Лопетеги было заставить публику забыть о португальце. Однако затянувшаяся неудачная серия лишь усугубила ситуацию. Казалось бы, можно было поставить на его место Асенсио или Иско, и этого вполне достаточно. Вместо этого Лопетеги предпочел дать волю фантазии и повел себя как школьник, увлеченно тасующий состав своей команды в симуляторе FIFA. При помощи Начо он затыкает все дыры в обороне, Себальоса зачем-то двигает в атаку, а Рамос в атаке опаснее Бензема. Но в конечном итоге все эксперименты оказались бессмысленными, как только вылетел один важный игрок.

Потеря героя

В конце сентября, спустя три дня после победы над «Эспаньолом», в больницу из-за воспаления аппендицита угодил Иско. И дела «Реала» сразу пошли по наклонной. Самому креативному и нестандартному футболисту команды Лопетеги в своих планах отводил ключевую роль, как и в сборной Испании. На старте сезона Иско чаще других атакующих игроков «сливочных» идет в дриблинг (1,6 за игру) и единственный, кто хотя бы пытается исполнять разрезающие передачи (0,4 за матч). Почти у всех остальных этот показатель — на отметке «ноль». Неудивительно, что с его потерей мысль в атаке у мадридцев испарилась. Единственной альтернативой Иско экс-тренер сборной Испании видел Дани Себальоса. Но тот попросту не подходит под эту роль и куда лучше действует в центре поля. К облегчению фанатов «Реала» перед матчем с «Барселоной» Иско вернулся в общую группу вместе с Марсело и Бэйлом. Однако это не решает всех проблем. Лопетеги стоит понять, что полагаться на здоровье испанца в долгосрочной перспективе и не иметь эффективного запасного плана – верная дорога в пропасть.

«Наевшийся» состав

Впрочем, не все проблемы «Реала» сводятся к тактическим промахам Лопетеги. Много вопросов к политике президента клуба Флорентино Переса. В команде недостаточно конкуренции, нынешние лидеры уже насытились большими победами и лишены мотивации. Модрич рвется в Серию А и имеет разногласия с Лопетеги, Кроос недоволен ротацией и тем, что его заставляют играть на позиции Каземиро. А на скамейку запасных без слез и не взглянешь. Кто из футболистов «Реала» должен усиливать игру? Вернувшийся из изгнания Мариано? Или Винисиус, у которого нет и 20 минут, проведенных на столь высоком уровне? В мае в финале ЛЧ со скамейки вышел Гарет Бэйл и оформил победный дубль. Повторил бы это кто-то из нынешних резервистов «Реала»? Игроки основы уже не горят желанием рвать и метать. Молодняк из запаса еще не готов прийти им на смену. А оставшийся без конкурентов Асенсио затормозил в развитии. Найти нужную мотивацию и встряхнуть футболистов Лопетеги пока не под силу, но справедливо ли заставлять его нести за это ответственность? В случае поражения от «Барсы» Перес вряд ли станет задавать себе этот вопрос, предпочтя набрать номер Антонио Конте.

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28 октября 18:15

Стадион «Камп Ноу»

«БАРСЕЛОНА» — «РЕАЛ»

Сколько раз игроки «Барселоны» попадут в каркас ворот?

Сколько фанатов «Реала» доведет до инфаркта Карим Бензема?

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Кого покалечит Серхио Рамос?

Сколько голов пропустит Тибо Куртуа между ног?

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев