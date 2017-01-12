Игра на Габоне. Пять фаворитов Кубка Африки-2017

Россия, Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия. Тусовке сборных, которые следующим летом сразятся за победу в Кубке конфедераций, не хватает только одного – победителя Кубка африканских наций. В этом году турнир пройдет в Габоне. «90 минут» называет 5 главных фаворитов Кубка Африки, который стартует 14 января.

Сборная: Кот-д’Ивуар

Достижения: чемпион КАН – 2 (1992, 2015).

Лидеры: Серж Орье, Вильфрид Бони, Франк Кесси

Действующие обладатели Кубка Африки приедут в Габон не в статусе главного фаворита турнира: в группе с несильными Сьерра-Леоне и Суданом ивуарийцы умудрились забить всего четыре мяча и набрать 6 очков. «У нас молодая команда. Моя задача – сплотить своих футболистов, создать необходимую атмосферу в раздевалке и правильно настроить ребят на очень серьезный турнир», — оправдывается главный тренер сборной с Берега Слоновой Кости Мишель Дюссье.

Смена поколений действительно подкосила сборную. В ней нет больше братьев Туре, а в нападении не бегает нападающий уровня Дидье Дрогба. Назвать трусостью решение Дюссье перейти со схемы 3+4+3 на более оборонительную 4+3+3 никак нельзя. Французскому специалисту теперь придется выстраивать команду вокруг футболиста, недавно наговорившего гадостей про Златана в Перископе (Серж Орье), вписывать в нее игрока, который только первый сезон показывает неплохую игру (Франк Кесси), и делать ставку на Вильфрида Бони – футболиста, который откровенно сдулся в «Манчестер Сити» и продолжает валять дурака в «Стоке».

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Хорошая новость для ивуарийцев заключается в том, что Уилфрид Заа все же согласился выступать за команду с Берега Слоновой Кости. Молодой и энергичный полузащитник «Кристал Пэлас» просто обязан расшевелить коллектив, попадание которого в полуфинал КАФ многие букмекеры уже считают прыжком выше головы.

Сборная: Габон

Достижения: нет побед на КАН

Лидеры: Марио Лемина, Пьер-Эмерик Обамеянг

За всю историю Кубка африканских наций Габон попадал в финальный розыгрыш лишь 6 раз и дальше четвертьфинала не проходил. В этот раз «пантеры» стали хозяевами турнира, что позволило им миновать квалификационный раунд.

«В Габоне верят, что именно на этом КАФ сборная должна показать свой максимум. Мы все надеемся, что наша упорная работа принесет нам плоды», — говорит главный тренер габонцев Хосе Антонио Камачо. Международный опыт работы у Камачо имеется: до подписания контракта с африканской командой специалист в разные годы руководил сборными Испании и Китая. Единственный факт, который очень сильно смущает многих болельщиков Габона: Хосе Антонио начал работать с их национальной командой только с конца ноября этого года.

Габону есть на кого рассчитывать: в центре полузащиты играет бывший игрок «Ростова» Гелор Канга, рядом – молодой и перспективный футболист «Ювентуса» Марио Лемина. Посещение в шортах и спортивных штанах церемонии вручения приза лучшему игроку Африки и многомиллионный интерес со стороны мадридского «Реала», похоже, не особо давят на нападающего «Боруссии» Пьера-Эмерика Обемаянга. Именно Обамеянг будет главной звездой команды Хосе Антонио Камачо.

Сборная: Алжир

Достижения: чемпион КАН – 1 (1990)

Лидеры: Рияд Марез, Ислам Слимани

«Выиграть для нашей страны титул — это мечта всех игроков и тренеров, всех, кто работает со сборной. В противном случае не будет ощущения законченной работы» — слова полузащитника «Болоньи» Сафира Тайдера будут девизом сборной Алжира на предстоящем Кубке Африки. Ради победы на таком важном турнире «зеленые» готовы вызвать Ислама Слимани и Рияда Мареза и стать официальной причиной трудной концовки января в АПЛ для «Лестера».

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«Я слышал о том, что Алжир становился чемпионом континента в 1990 году. Хочу повторить это достижение», — признается главный тренер «зеленых» Жорже Лекенс. Лекенс – фигура в сборной Алжира новая: бельгиец пришел в команду в конце октября 2016 года, но уже мечтает о чемпионстве. Средства для достижения этой цели давно всем известны: Рияд Марез, недавно ставший лучшим футболистом Африки по версии BBC, Ислам Слимани, Набиль Бенталеб, Ясин Браими и Фаузи Гулям.

Отличный подбор футболистов и станет главным козырем Алжира на предстоящем Кубке континента. Вратарская и защитная зоны вывозят за счет опыта, линии полузащиты и нападения – за счет звездности. Если Гана может вылететь из борьбы за победу на турнире из-за любой мелочи, то идеально собранный механизм алжирцев просто обязан уберечь сборную от подобных форс-мажоров.

Сборная: Гана

Достижения: чемпион КАН – 4 (1963, 1965, 1978, 1982)

Лидеры: Томас Парти, Абдул Рахмана Баба, Андре Айю, Джордан Айю

Осенью Авраам Грант провалил экзамен сборной России в Москве. В первых двух турах отборочного турнира к ЧМ-2018 Гана набрала всего 1 очко. Шансов увидеть свою фамилию в списке отчисленных из команды «черных звезд» у израильтянина было предостаточно. Но на турнир в Габон Гану повезет именно Грант, да еще и в статусе одного из главных фаворитов на победу.

По числу побед на КА Гана занимает второе место: их у этой страны четыре. Столько же и у Камеруна, который в последнее время подкосили скандалы и отказы лидирующих игроков помочь сборной на предстоящем Кубке Африки. У Авраама Гранта и его футболистов есть много аргументов на абсолютный захват второй строчки в споре по количеству побед на Кубке континента. Во-первых, это не очень сильная группа: в баттлах с Угандой, Мали и Египтом самыми серьезными соперниками кажутся только последние. Во-вторых, у Ганы конкурентоспособный состав. В центре защиты играет финалист Лиги чемпионов Томас Парти, слева – Абдул Рахмана Баба, избавившийся от лондонской хандры в «Шальке». За организацию и забивание голов будет отвечать тройка из Англии – Кристиан Атсу, Андре и Джордан Айю. При низкой забиваемости место в нападении может занять рекордсмен страны по числу голов на чемпионатах мира Асамоа Гьян.

Сборная: Сенегал

Достижения: нет побед на КАН

Лидеры: Садио Мане

Последние выступления на кубке Африканских наций для Сенегала – в большинстве своем полный провал. За последние 10 лет максимальный рубеж, который покорялся «львам Теранги» — попадание в групповой этап турнир. В этом году все может измениться в лучшую сторону.

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Во-первых, сборной руководит «свой» тренер – Алиу Сиссе. Совсем недавно Сиссе пытался построить карьеру игрока во Франции и Англии, а теперь отказывается от предложений тренировать от клубов из Лиги 2 ради родной национальной команды. Во-вторых, за Сенегал играет Садио Мане, занявший недавно почетное третье место в споре за звание лучшего футболиста Африки и активно подогревающий общенародную любовь к своей сборной: «Мне будет тяжело ехать в сборную в следующем месяце. Я бы хотел остаться, чтобы и дальше играть вместе со своими партнерами и приносить пользу команде. Но, думаю, они поймут меня, ведь это моя страна, моя мечта. Пожелаю парням всего наилучшего. Без меня это будет тот же «Ливерпуль», даже сильнее»

Дерзкие и амбициозные сенегальцы легко могут стать самыми настоящими открытиями турнира. Об этом даже сказал президент Сенегала Маки Салл, а Алиу Сиссе согласился с ним и заметил: «Слова нашего президента настолько верны, что, думаю, мне даже не нужно дополнительно мотивировать футболистов сборной».

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press