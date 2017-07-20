Игра на деньги. Все бюджеты команд российской Премьер-­лиги. Часть III: от Москвы до Грозного

Еженедельник «Футбол» оценивает бюджеты клубов РФПЛ, называет самых ценных игроков и ищет нематериальные активы, с помощью которых команды будут решать свои задачи на сезон.

«Локомотив» (Москва)

Цель на сезон: Место в пятерке, выход в плей-офф Лиги Европы

Материальные активы

Бюджет: 80 млн евро

Источники: ОАО «РЖД»

Генеральный спонсор «Локомотива» — одна из крупнейших транспортных компаний в мире, так что с бюджетом у «железнодорожников» все должно быть железно хорошо. За последний год РЖД увеличили выручку на 4,4% и показали 20-кратный (!) рост прибыли, заработав 6,5 млрд рублей. Тем не менее председатель совета директоров РЖД (он же вице-премьер РФ) Аркадий Дворкович объявил, что компания отказалась от увеличения бюджета «Локомотива». Причина более чем веская: президент России в конце прошлого года поручил сократить госфинансирование профессионального спорта. При этом Дворкович подчеркнул, что со стороны совета директоров будет полная поддержка, чтобы сохранить стабильность в финансовом плане. Зато «Локомотив» начал делать шаги к тому, чтобы хоть что-то зарабатывать самостоятельно. «Порядка 32,5 миллиона рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов — за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост», — отмечает президент «Локо» Илья Геркус.

Нематериальные активы: деятельный президент

Пришедший на место Ольги Смородской Илья Геркус быстро убедил всех в собственной адекватности и менее чем за год успел существенно изменить облик клуба. Новый президент уже провел титаническую работу по улучшению клубного имиджа. Он вернул Юрия Семина в тренерское кресло, хотя этот шаг был весьма рискованный. Недавно в «Локо» пришел еще и Дмитрий Булыкин: Геркус сделал его своим советником. Клуб наконец-то стал уделять должное внимание собственным болельщикам и многое делает для привлечения людей на стадион. Более того, при новом президенте у «Локомотива» появился первый за шесть лет спонсор, не имеющий отношения к РЖД, — PepsiCo. Да и в целом Илья Геркус производит впечатление позитивного человека с активной жизненной позицией. С его появлением у «Локо» стала просматриваться внятная стратегия развития, чем едва ли может похвастать большинство российских клубов.

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Самый ценный игрок: Алексей Миранчук (6,5 млн евро)

Перед Кубком конфедераций ФИФА включила 21-летнего хавбека «Локомотива» в тройку самых талантливых футболистов России. Весной все бурно обсуждали проблемы Миранчука с продлением контракта и интерес со стороны европейских клубов. Однако Алексей все же остался в «Локо» как минимум на ближайший сезон, после чего «железнодорожникам» вряд ли удастся сохранить его: с июля 2018 года в контракте Миранчука активируется опция выкупа футболиста за сумму, близкую к 10 млн евро.

«УФА»

Цель: попадание в семерку

Материальные активы

Бюджет: 15 млн евро

Источники: бюджет республики Башкортостан

Сезон-2014/15 – «Уфа» расположилась совсем рядом с зоной стыковых матчей. Следующий год – аналогичный результат. И только с сезона-2016/17 у уфимцев начал проглядываться какой-то определенный прогресс. За несколько лет существования в Премьер-лиге клуб из Башкортостана прыгнул выше головы, подготовил игрока для топовой европейской команды, тренера – для хорошей русской и сам научился строить достаточно амбициозные планы. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что попадание в семерку таблицы РФПЛ по итогам следующего года станет хорошим результатом для команды. Финансовая составляющая в подготовке клуба лежит на плечах правительства республики. В начале июля в прессу просочилась информация о том, что бюджет «Уфы» будет урезан с 1 млрд рублей до 400 млн в пользу хоккейного «Салавата Юлаева». Однако этот слух быстро опроверг генеральный директор клуба: «Это не так. На встрече с главой республики было озвучено, что бюджет остается в том же объеме, никаких изменений здесь нет. В Уфе находятся иностранные журналисты, которым я дал комментарий по поводу трансферной политики. Я сказал, что в этом году мы оптимизируем трансферный бюджет на 50%, и эти деньги будем вкладывать в развитие детского спорта. Они, видимо, неправильно поняли. Сейчас идут переговоры с администрацией города о передаче еще двух школ. И у нас будет 2,5 тысячи детей».

Нематериальные активы: характер Сергея Семака

«Человек с большой буквы» — краткое, но самое точное резюме Сергею Семаку от Александра Зинченко. Семак – наверное, самый интересный персонаж в «Уфе»: за ним больше всех следят журналисты, о нем теплее всего откликаются болельщики соперников уфимцев. Семак поражает личными историями (главный тренер уфимцев в июле прошлого года удочерил девочку – она стала восьмым ребенком в семье Сергея) и мотивирует молодых коллег правильным прогрессом своей карьеры (входил в тренерские штабы «Зенита» при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше, помогал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в сборной России и ушел на самостоятельную работу в «Уфу»). Сергей Богданович продолжил работу Виктора Гончаренко по модернизации уфимцев в довольно неприятный середняк Премьер-лиги. И у него это получилось. Неудивительно, что комментатор ESPN Джон Брэдли пообещал, что очередным российским тренером в Европе может стать именно Семак: «Сергей может приехать в европейский клуб вслед за Слуцким! Великолепный в прошлом игрок и большой человек. Его знают и уважают не только в России, но и в Европе, хотя Семак пока еще молод. Думаю, его время в будущем обязательно придет. В последние 15–20 лет в Англии вообще ничего не знали о российском футболе, поэтому ваших тренеров игнорировали. Но сейчас все может измениться».

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Самый дорогой игрок: Александр Беленов (6 млн евро)

Александр Беленов – один из главных путешественников нашего футбола. Он переживал развал «Кубани», смену курса «Анжи». А полгода назад приехал в «Уфу», выдал, наверное, лучшую игру в карьере и чуть было не поехал вместе со сборной на домашний Кубок конфедераций. В Уфе Беленова любят: сначала дважды подряд болельщики признавали вратаря лучшим игроком месяца, а не так давно команда подписала с 30-летним футболистом долгосрочный контракт.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

Цель: попадание в десятку

Материальные активы

Бюджет: не определен

Источники: бюджет Ростовской области

Определить бюджет «Ростова» — крайне сложная задача. В течение всего прошлого сезона клуб пилили новости о задолженности по заработным платам, о потере основного спонсора, о готовности Ростовской области продать главный клуб региона. С начала лета ничего не изменилось. Команду покинул практически весь основной состав, ушел главный тренер. А президент клуба Арташес Арутюнянц заявляет: «Спонсоры, которые дают займы под проценты, это кредиторы. На сегодняшний день у клуба нет спонсоров. Поиск спонсора — непростая задача, мы находимся в стадии переговоров с титульным и генеральным спонсорами. У нас возникает кредиторская задолженность предыдущих периодов – 2014 и 2015 годов. Мы провели ряд переговоров, с кем-то смогли договориться о реструктуризации, рефинансировании долга, с кем-то не смогли — погашаем задолженности. Какие-то долги мы не признаем и будем решать в судебном порядке. На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы сбалансировать бюджет и проводим финансовое оздоровление клуба».

Бюджет «Ростова» будет формироваться за счет собственных доходов. А губернатор области, по словам Арутюнянца, поставил перед командой задачу — выйти на частичную самоокупаемость и снизить финансирование области.

Нематериальные активы: болельщики

В ноябре прошлого года, когда «Ростов» еще выступал в Лиге чемпионов, еженедельник «Футбол» посетил стадион «Олимп-2» и обнаружил: футболом там болеют абсолютно все. Начиная от маленьких детей и заканчивая мужиками под пятьдесят: никому не лень идти на «Баварию» в суровый ноябрьский мороз. Популярность команды не пропадает даже в праздники. Подтверждение тому — многометровые очереди за абонементами, которые появились возле касс даже в День России. Правда, руководство «Ростова» не оценило рвение болельщиков быть поближе к команде и повысило стоимость абонементов на 20-30% по сравнении с прошлым сезоном.

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Самый дорогой игрок: Миха Мевля (4 миллиона евро)

«Фанаты протестовали у офиса клуба против решения владельца бухарестского «Динамо» продать меня. Затем вывешивали баннеры на матче. У меня был хороший сезон, можно понять желание болельщиков не отпускать меня. Тем не менее я оказался в «Ростове», — говорил словенский защитник Миха Мевля. Прошлым летом он отказался от капитанской повязки румынского клуба и переехал в Россию по советам бывшего игрока «Локомотива» Бранко Илича. За один сезон Мевля стал настоящим лидером команды: в прошлом розыгрыше РФПЛ он стал лучшим футболистом по числу отборов, помог ростовчанам достойно дебютировать в Лиге чемпионов и спокойно реагировал на интерес со стороны клубов из АПЛ (был слух, что английская команда готова расстаться с 5 миллионами евро ради словенца) и является одним из немногих, кто пока что не собирается покидать клуб с берегов Дона после ухода Курбана Бердыева.

«Ахмат» (Грозный)

Цель на сезон: зона еврокубков

Материальные активы

Бюджет: 30 млн евро

Источники: Akhmat Foundation, Sat&Co

В 2004-м «Терек» выиграл первенство первого дивизиона и впервые вышел в РФПЛ. Тогда руководство Чечни с разной степенью успешности пыталось найти каналы поступления в республику денег из федерального бюджета и бизнес-структур. Главным и практически единственным источником спонсирования была РАО «ЕЭС России» и конкретно Анатолий Чубайс. В 2008-м энергетическая компания была упразднена, а юридически основные затраты на себя взял региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, или просто Akhmat Foundation, а также казахстанский промышленный холдинг Sat&Co. Средний бюджет чеченской команды за последние годы закрепился на показателе в 30 млн евро. Но перед началом сезона руководство «Ахмата» попало в неприятную историю. Президент клуба Магомед Даудов подозревается в вымогательстве почти полумиллиона евро у руководителя чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова.

Нематериальные активы: амбиции Олега Кононова и новое название

«Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем как вынести свой вердикт, cовет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений» — так объявил в Instagram о переименовании «Терека» в «Ахмат» глава Чечни Рамзан Кадыров. Недовольная часть болельщиков обвинила руководство в неуважении 59-летней истории «Терека» и пригрозила бойкотировать матчи «Ахмата». Но вряд ли грозненские фанаты проигнорируют тот факт, что «Ахмат» возглавил Олег Кононов, а на первый тур приедет сам Роналдиньо. «Я не изменяю себе как тренер и действую в первую очередь таким образом, чтобы футбол радовал зрителей и самих игроков. Не могу сказать, что футбол будет такой же, как в «Краснодаре». Команда находится в таком городе и республике, где любят игру в отборе мужественную, дерзкую, неуступчивую, которая отвечает национальным традициям клуба», – заявил Олег Кононов.

Самый ценный игрок: Андрей Семенов (3,5 млн евро)

Защитник не пробился в основной состав московского «Спартака», за который выступал со школы. В 19 лет его продали в «Сокол». В Саратове Семенов зарабатывал 11 тысяч рублей за сыгранный матч, но, по признанию защитника, на жизнь ему хватало. Семенов объездил всю Россию, пока играл в клубах из Истры, Новотроицка и даже Хабаровска. В 2012-м перешел в «Амкар», где дебютировал при Рустеме Хузине. Лучшим же периодом карьеры Семенова можно считать время, когда он сменил Пермь на Грозный. В «Тереке» Андрей заинтересовал Фабио Капелло, дебютировал в сборной и даже поехал на ЧМ-2014 в Бразилию. Сейчас Семенов не только самый дорогой игрок, но и лидер раздевалки. «Мне комфортно в Грозном, я здесь прогрессирую и хочу связать будущее с этой командой», — признался футболист.

Текст: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Антон Муша

Фото: Сергей Семак, Global Look Press, ФК «Локомотив», ФК «Уфа»

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»