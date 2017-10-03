Гуляй, Волга. На что способны «Крылья Советов» при Андрее Тихонове

Символ «Спартака» 90-х выступал в самарском клубе в качестве футболиста — 14 лет назад он завоевывал здесь «бронзу» РФПЛ. Второе пришествие состоялось в 2008 году – тогда Тихонов занял с «Крыльями» 6-е место. Теперь же 46-летний специалист вернулся на Волгу в третий раз и намерен поднять клуб в Премьер-лигу.

Мыслям суждено сбываться

«Возможно, в будущем я стану тренером «Крыльев» — предположения красно-белой легенды в 2012-м стали реальными этим летом. Тогда самарские фанаты стали забывать обидный вылет из РФПЛ и мечтали о ренессансе своей команды. Тихонов прекрасно подходил для роли спасителя: будучи футболистом «КС», он получил респект от местных болельщиков. Да и тренерский опыт по восхождению к вершинам ФНЛ у Андрея Валерьевича уже имелся.

Рейтинг успешности

При Тихонове «Енисей» в прошлом году установил клубный рекорд – третье место в первом дивизионе. Тогда похождения «львов» завершились в стыковых матчах. Сейчас тренер устраняет свои рабочие ошибки уже с «волжанами». Можно отметить несколько фаз его профессионального роста:

— Специалист развивается в подготовке обороны. В прошлогоднем «Енисее» защита была выстроена на уровне середняка лиги – 42 пропущенных мяча. В самарском клубе Тихонов не стал закупаться новой массовкой, а лишь поменял схему. В итоге связка из трех оборонцев существенно снизила нагрузку на своего вратаря (7 пропущенных мячей – лучший показатель текущего первенства).

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— Андрей Валерьевич знает, когда выпускать игроков. Одной из главных тренерских побед Тихонова стала виктория над «Локомотивом» (3:2) в 1/16 финала Кубка России. Этот матч сине-бело-зеленые выиграли не только из-за морального духа, но и благодаря хитрости: оформивший победный гол Кленкин до этого три матча подряд выходил лишь на замену, а здесь заведенный футболист здорово отбегал все 120 минут и решил исход встречи. Также тренерский штаб всю игру мариновал в запасе экс-хавбека «Локо» Чочиева, дав ему шанс проявить себя лишь в дополнительное время. Тихонов-психолог не прогадал: игрок сумел насолить бывшему клубу, отдав голевой пас на Кленкина.

Кампания продолжается

Как и ожидалось, «Крылья Советов» идут в лидерах чемпионата. По иронии судьбы за «корону» первого дивизиона самарцы сражаются с экс-клубом Андрея Валерьевича – «Енисеем». Тихонов vs Аленичев – это противостояние любители ФНЛ предвкушали как главный блокбастер осени.

Наверное, впервые в сезоне защитники «Крыльев» пятились к своим воротам и нередко давали сопернику свободу действий в собственной штрафной площади. А нападение в лице Корниленко и Самодина так и не сумело поймать «львов» на контратаках – их выходы вперед были частыми, но не обостряющими. Голкипер Конюхов всего раз не смог спасти свою команду, но единственный гол Иванова стоил волжанам очков и вывел красноярцев в единоличные лидеры лиги.

«Если бы знал счет до начала встречи, стал бы менять стартовый состав? Я бы не стал. Мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с «Локомотивом», силенок и концентрации немного не хватило. Я благодарен ребятам» — после поражения Тихонов излучал спокойствие и был уверен: спор с друзьями, Аленичевым и Титовым, чья команда окажется выше по итогам сезона, еще абсолютно не окончен.

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Перспективы роста

Недавно пост губернатора Самарской области покинул Николай Меркушкин, являющийся председателем попечительского совета клуба. Для «Крыльев» это означает одно: финансовое будущее пока туманно. Однако команда не дает поводов для денежных задержек и штрафов: игра налаживается, а новый главный тренер имеет отличные шансы на камбэк в РФПЛ. Матч с лидером первенства ФНЛ показал, что некоторые моменты в «Крыльях Советов» требуют доработки. Но Андрей Тихонов уже продемонстрировал умение учиться на ошибках.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Крылья Советов»