Грусть после финала, долгожданное возвращение на родину. Сборная Чили. Обзор соцсетей

Еженедельник «Футбол» завершает обзор соцсетей сборной Чили — серебряного призера Кубка конфедераций-2017

По ходу всего турнира чилийцы считались одной из самых надежных команд Кубка конфедераций. Но одна ошибка Марсело Диаса стоила «красным» заветного трофея

Роковая оплошность, ярость Видаля, серебряная грусть. Все это — финал КК-2017 глазами южноамериканцев

А начиналось все слишком весело. Болельщики сборной Чили — самое яркое воспоминание первенства

Забить заветный мяч не получилось даже у Алексиса Санчеса…

Партнеры по «Баварии» чуть не убили друг друга. Международный турнир — не место для дружбы

Без лишних слов

Гениальный и полувеликий. Чтобы утешить Видаля, Диего Армандо придется подарить одни из двух своих часов

Один из величайших игроков в истории Чили — Элиас Фигероа — с удовольствием поздравляет своих соотечественников

Поражение в финале? Всеобщего собрания никто не отменял

Традиционный жест уважения к проигравшим. И все-таки эти немцы — классные парни

Клаудио Браво хвастается фотографией с двумя мировыми символами из Южной Америки

В последние дни он покорил миллионы футбольных сердец. В ФИФА это оценили

Чилийский голкипер стал лучшим вратарем российского Кубка конфедераций. Клаудио, браво!

