Гроссмейстер. Почему Лука Модрич восхитил всех на ЧМ-2018

«Это будет турнир Месси!» – кричали одни. «Роналду затащит и станет лучшим!» – убеждали другие. «Пришло время Неймара!» – восклицали третьи. А «Золотой мяч» ЧМ-2018 отправился к Луке Модричу, чья игра на протяжении всего форума была близка к гениальной.

Предпосылки

В клубе его блестящие выступления воспринимаются как должное и часто остаются невоспетыми: слишком много внимания перетягивают распиаренные партнеры. На чемпионате мира все увидели, как важны функции Модрича и на каком высочайшем уровне он их исполняет. Трудно найти более универсального и думающего игрока.

В сборной Хорватии сложилась самая благоприятная для него ситуация: крепкий и опытный костяк; новый молодой тренер, хорошо чувствующий коллектив; наконец, отсутствие завышенных ожиданий. Если от «Реала» в каждом матче требуют победы, а любое поражение воспринимается как начало кризиса, то сборную Хорватии расценивали как добротного середняка, к тому же попавшего в «группу смерти». «Шашечные» играли без бремени ответственности, и с таким вожаком, как Модрич, все получилось даже лучше, чем можно было предположить.

Бессилие соперников

«Я и до матча с Англией был уверен в том, что Лука должен взять «Золотой мяч», а теперь убежден в этом еще больше: он идеально контролировал игру во втором тайме и в дополнительное время, хотя это могли заметить не все. Пока в Англии не будет центрального полузащитника такого класса, футбол не вернется домой», – считает тренировавший Модрича в «Тоттенхэме» Харри Реднапп.

It’s not coming home. Как Англия и Хорватия встретились в полуфинале ЧМ

Против универсализма и скорости мысли Луки никто не смог толком ничего противопоставить. Кто-то пытался его запрессинговать – Лука изящно выбирался за счет дриблинга или тонкого перепаса накоротке. Другие окапывались на своей половине поля – Модрич смещался глубже в центр и вскрывал оборону длинными передачами во фланги. Единственный укол в его сторону сделал вратарь датчан Каспер Шмейхель, отбивший пенальти от Модрича на 116-й минуте встречи. Но это лишь отсрочило неизбежное.

Центр управления

Лука определял игру своей команды и направлял ее в нужное русло. По ходу матчей он тонко анализировал происходящее и принимал решения о смещении в ту или иную зону или нагружая тот фланг противника, где замечал брешь. Златко Далич дал своей «десятке» свободу и лишь корректировал действия остальных с учетом интеллектуальной работы Модрича. Она не всегда находит отражение в статистике, но ее значение колоссально.

Символическая сборная мира. Опорный полузащитник: Н’Голо Канте

Даже монстру опорной зоны Н’Голо Канте, отменно отработавшему по Месси и Де Брюйне, не хватило навыков, чтобы закрыть хорвата. Франция оказалась сильнее по общему классу исполнителей, однако по влиянию на игру и умению развернуть атаку, поддерживая при этом необходимый баланс в центре поля, Модричу не было равных. Луке уже 32 года – здорово, что хотя бы сейчас его уникальность оценили по достоинству. «Золотой мяч» попал в правильные руки.

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Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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