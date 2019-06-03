Гризманн и Ко. 10 самых ожидаемых трансферов лета

Окончание сезонов в европейских чемпионатах завершает футбольную часть клубного года. В это время команды уже работают над усилением составов на будущее. На данный момент некоторые гранды объявили о нескольких громких сделках, но большая часть слухов по поводу новичков и сумм их контрактов начнется в ближайшее время.

1. Антуан Гризманн, 150 млн*

В мае чемпион мира-2018 не только дал скандальное интервью французскому ЛГБТ-журналу, но и попрощался с «Атлетико». Нападающий решил сменить обстановку спустя пять лет после перехода в мадридский клуб, и первой в очереди оказалась «Барселона». Но пока 108-миллионная сделка не совершилась в том числе и из-за футболистов «блаугранас»: по данным СМИ, они не хотят видеть Антуана в команде из-за событий 2018 года, когда тот отказался от перехода в «Барсу» и устроил из этого шоу. Поэтому теперь в сражение за форварда вступил и «Манчестер Юнайтед».

2. Гарет Бэйл, 70 млн

По ходу сезона валлиец не общался с партнерами по «Реалу» и потерял доверие всех вокруг — от тренерского штаба до президента мадридцев Флорентино Переса. «Сливочные» намерены продать форварда, но Бэйла не устраивает такое отношение. «У меня осталось три года по контракту. Им нужно заплатить 17 миллионов евро за каждый сезон. Иначе я останусь» — так, по данным СМИ, Бэйл прокомментировал нелады с клубом в раздевалке после одного из матчей Ла Лиги. Тем не менее в летнем трансфере Гарета заинтересованы «Бавария», «ПСЖ» и «МЮ». Отступные на футболиста составляют около 500 млн евро, но «Реал» пойдет на уступки ради продажи.

3. Эден Азар, 150 млн

Прошедший сезон АПЛ стал лучшим с точки зрения личной статистики бельгийца: за 37 туров он набрал 31 (16+15) балл по системе «гол+пас». Подобные результаты окончательно убедили Азара переехать в «Реал», и руководство «пенсионеров» ищет выгоды от торга: главы «Челси» хотят выручить с трансфера не меньше 130 млн евро, хотя «сливочные» готовы отдать около 88 млн. При этом лондонцы идут на риск: контракт Азара с «синими» истекает в следующем году, поэтому стратегия по набиванию цены опасна.

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4. Эдин Джеко, 23 млн

В «Интере» ожидается тренерская перестановка: на месте Лучано Спаллетти может оказаться Антонио Конте. Если специалист все-таки возглавит «нерадзурри», то он приступит к глобальной чистке состава. Сообщается, что под раздачу попадет и форвард Мауро Икарди, а заменит его как раз Джеко. В прессе озвучили сумму сделки за нападающего «Ромы»: цена перехода составит 20 млн евро. В последнее время переговоры с представителями боснийца ведет и «ПСЖ», но именно миланцы считаются основными претендентами на покупку 33-летнего футболиста.

5. Ромелу Лукаку, 85 млн

Также «Интер» поборется за приобретение бельгийского гиганта. В «МЮ» уже озвучили позицию, что 26-летний форвард не будет продан дешево. Англичане приобрели Лукаку у «Эвертона» за 90 млн фунтов, но пойдут ли на подобные условия «змеи» — неизвестно. Однако итальянский клуб ищет компромисс: например, на прошлой неделе миланцы предложили за нападающего 30 млн евро и вингера Ивана Перишича в придачу.

6. Марио Манджукич, 25 млн

По контракту хорват должен отыграть в «Ювентусе» еще два года, но уже этим летом его может переманить дортмундская «Боруссия». По данным Bild, сменить обстановку 33-летнему нападающему посоветовал экс-главный тренер «шмелей» (а сейчас — консультант клуба) Маттиас Заммер. По другой информации, нынешний наставник немецкой команды Люсьен Фавр желает увеличить игровое время двух атакующих футболистов — Пако Алькасера и Марио Гетце. Так стоит ли вице-чемпиону покидать Италию ради нерегулярного выхода на поле?

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7. Серхио Рамос, 30 млн

Третье место в Ла Лиге, вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, 18 поражений во всех турнирах — «Реал» давно не выступал так блекло. Неудачи вывели из себя даже Серхио Рамоса: капитан мадридцев намерен сменить команду впервые за 14 лет. По слухам, у трехкратного обладателя Лиги чемпионов испортились отношения с президентом Флорентино Пересом. После этой новости в трансфере заинтересовались «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и клуб из Китая. Потенциальным покупателям придется крупно потратиться, ведь сумма отступных в контракте Рамоса составляет 800 млн евро.

8. Поль Погба, 90 млн

Очередной тусклый сезон выгоден для «Манчестер Юнайтед» только с коммерческой точки зрения: продажа лидеров поможет обогатиться. Сообщается, что трансфер Погба в «Реал» озолотит клубную казну на 160 млн евро. Правда, такой ценник не устраивает «сливочных», которые хотят выбить за покупку не больше 100 млн. В случае смены клуба полузащитника ждут проблемы с тем же Серхио Рамосом, если тот не покинет Мадрид: по слухам, капитан «Реала» заявил, что поведение Поля может негативно сказаться на атмосфере в команде.

9. Филиппе Коутиньо, 100 млн

«У Филиппе нет качеств для игры в атаке на топ-уровне. Я не подписывал его как форварда. Мы думали, что он станет заменой Иньесте» — слова экс-спортивного директора «Барселоны» Роберто Фернандеса объясняют отношения между командой и бразильцем, не оправдавшим надежд. Теперь каталонцы намерены продать футболиста, за которого в 2018-м заплатили рекордную сумму в истории клуба (160 млн евро). Но куда именно отправится Коутиньо — загадка: европейская пресса пишет о заинтересованности «ПСЖ», но официального подтверждения этой новости нет.

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10. Маттейс де Лигт, 70 млн

19-летний капитан «Аякса» вряд ли останется в Амстердаме на следующий сезон. Основных кандидатов на приглашение Де Лигта сразу шесть: «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». И если ситуация по поводу первой пятерки не ясна, то переговоры с «красными дьяволами» похожи на кризисный этап в отношениях между влюбленными: сначала манкунианцы зазывали Маттейса в команду, потом отказывались от приобретения после новостей о его склонности к полноте, а теперь снова предложили «Аяксу» 70 млн фунтов за трансфер.

*стоимость игрока (в евро) по версии transfermarkt.de

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press