Греческий огонь. Российский владелец ПАОКа взрывает весь чемпионат  

Эти кадры облетели весь мир. Российский миллиардер Иван Саввиди, держась за пистолет за поясом, выбегает на поле во время матча ПАОК – АЕК. «Ты покойник!» — якобы кричал он арбитру матча, который минуту назад отменил победный гол ПАОКа. Но это было лишь одно сражение старой войны между Севером и Югом футбольной Греции. А Иван Саввиди внезапно может стать ее героем.

Север против Юга

Футбол для греков – больше чем игра. Противостояние регионов, война бизнеса, мафия, политика, преступность… Все что угодно, но не просто развлечение. Так при чем здесь Иван Саввиди и его ПАОК?

Все сложно и просто одновременно. ПАОК – один из крупнейших клубов Греции, основанный в 1926 году беженцами из Константинополя во время второй греко-турецкой войны. Осели эти беженцы как раз в Салониках. А город этот сейчас – главный конкурент Афин во всем, включая футбол. Теперь считается, что афинские АЕК, «Панатинаикос» и «Олимпиакос», который вообще из Пирея (пригород Афин), делают так, что греческий футбол разделен на Юг и Север.

А теперь угадайте, кто всегда все выигрывает и почему. Правильно – Юг. А если еще точнее, то почти каждый раз «Олимпиакос». Последним чемпионом не из южных Афин была «Лариса» из одноименного города в Фессалии, что на северо-востоке. Было это еще в сезоне-1987/88. И то стало скорее случайностью. После того чемпионата золотые медали делили между собой исключительно три клуба: «Панатинаикос», АЕК и «Олимпиакос» — все с Юга.

Маринакис все купил?

«Олимпиакос» на Севере ненавидят. Там считают, что «красно-белые» уже не первый год скупают чемпионства одно за другим. Об этом говорит почти вся Греция, но сделать ничего не может. Владелец «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис слишком влиятельный человек в местном футболе.

Он пришел в клуб в 2010-м, как раз тогда, когда «Олимпиакос» проиграл первенство злейшему врагу – «Панатинаикосу». В последний раз. Приход Маринакиса словно сам Зевс благословил. С тех пор его команда становилась чемпионом семь раз подряд. А самое забавное в том, что когда он пришел в команду, то одновременно с этим занимал посты президента Суперлиги и вице-президента Федерации футбола Греции. И никого это не смутило.

Скандал

В 2011-м, правда, скандал все же случился. УЕФА представил доклад, в котором говорилось о нескольких десятках матчей в Греции, имеющих договорной характер. Последующее расследование местных чиновников привлекло несколько сотен свидетелей и около 70 подозреваемых, в числе которых был и Маринакис. Однако такого мощного резонанса, как, например, итальянский Кальчополи, его греческий брат не получил. Наказание понесли мелкие клубы и игроки, которых и знать никто толком не знал. «Олимпиакосу» все простили. Позже были и другие инциденты, но ничего не поменялось. Пирей продолжал доминировать над всей Грецией, выигрывая чемпионат за чемпионатом.

Восстание Севера

Российский бизнесмен Иван Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОКа летом 2012 года. Обошлось ему это примерно в 10 млн евро. ПАОК по понятым причинам лишь дважды становился чемпионом Греции, да и было это еще в конце прошлого века (1976 и 1985 гг.). В веке нынешнем «двуглавые орлы севера» стали середнячком. Пару раз они завоевали Кубок Греции и однажды заняли второе место, но серьезно их все равно никто не воспринимал. Но с приходом Саввиди и его миллионов все должно было измениться.

Так и произошло. С 2012 года команда трижды смогла завоевать серебряные медали, чуть было не вышла в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2013/14, а также регулярно выступала в Лиге Европы. Из группы, правда, выйти удалось лишь раз. Зато в мае прошлого года северяне выиграли Кубок Греции. Он стал пятым для клуба и первым трофеем за последние 14 лет. ПАОК дал понять: он снова в деле и готов бросить вызов Югу.

Кто же такой Иван Саввиди?

Иван Саввиди, 59 лет. Родился в Грузии, после армии переехал в Ростов-на-Дону и в 1980 году устроился на работу на Донскую табачную фабрику, в 1993-м стал ее гендиректором. В 2018-м Иван Саввиди продал созданную когда-то на базе фабрики компанию «Донской табак» японцам из Japan Tobacco за 1,6 млрд долларов. Кроме проданной компании у предпринимателя имеется бизнес в Греции, а также активы в России, среди которых – компания «Атлантис-Пак», занимающаяся упаковкой сыра и мясных изделий, мясной комплекс «Тавр» и компания «Аква-Дон», производящая бутилированную воду.

Саввиди долгие годы был связан с ростовским футболом. В 2000-х он три года был президентом «Ростова», и именно при нем ростовчане дошли до финала Кубка России в 2003-м. Правда, проиграли московскому «Спартаку». После ухода из «Ростова» стал президентом ростовского СКА (с 2006-го по 2008-й). При нем клуб сумел выйти в первый дивизион. Тогда же у Саввиди была идея объединить «Ростов» и СКА, — по ряду причин она провалилась. Зато в марте 2017 года Иван Саввиди заявил, что заплатит 30 млн рублей за переименование стадиона «Олимп-2» в честь легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

Конфликт с Бердыевым

В сезоне-2015/16 «Ростов» Курбана Бердыева почти стал чемпионом России – не хватило совсем чуть-чуть. Тогда он завоевал серебряные медали. Казалось бы, отлично. Но после этого в клубе начался какой-то трэш. Командой руководил Дмитрий Кириченко, а официально главным тренером был Иван Данильянц. Интервью прессе раздавал он же. Бердыев же смотрел матчи из специально огороженной для него VIP-ложи.

Как выяснилось позже, здесь также не обошлось без Саввиди. «Группа Агроком», которой он владеет, была спонсором клуба. Но в августе 2016-го Бердыев и Саввиди вступили в публичный конфликт.

«Он был два года тренером, а 20 раз забастовки поднимал. Условия ставил всякие-разные. Мол, завтра мы не выйдем на тренировку, если вы не сделаете то, что я хочу», – обвинял Саввиди Бердыева. Тот тоже отвечал жестко: «После последней встречи этого человека [Саввиди] для меня не существует».

Говорят, что конфликт случился оттого, что оба они хотели контролировать финансовые потоки клуба. Бердыев привел на ключевые должности доверенных людей. Например, заместителем генерального директора стал его давний знакомый Константин Дзюба, а начальником международного отдела — Ада Назырова (жена тогдашнего тренера «Ростова» по физподготовке Хосе Верчили). А Саввиди не нравилось, что Бердыев желал лично формировать политику и процесс развития клуба, как это было в казанском «Рубине».

Афинский союз

Сейчас в «Ростове» нет Бердыева. Но и Саввиди там тоже нет: в 2016-м он публично разорвал спонсорский контракт с российским клубом. Теперь российский бизнесмен воюет в Греции. И делает это успешно.

Юг быстро осознал, что его господству хотят помешать. Есть версия, что давние враги негласно объединились против ПАОКа и идей его владельца. Во всяком случае, в клубе считают именно так.

«Греческий футбол погряз в коррупции и всяческих махинация. Уже много лет ведется работа по борьбе с этой проблемой, но безрезультатно. ПАОК и Иван Саввиди первыми начали открытую «войну» с этой системой, которая зародилась в Афинах. Мы пытаемся исцелить греческий футбол и федерацию. Естественно, это все не нравится людям, которые управляют системой. Угрозы, письмо с пулей новому президенту федерации, взрывы, гранаты, насилие в отношении журналистов и игроков нашего клуба – это лишь малая часть того, как система мстила нам за все в этом сезоне», — говорится в официальном ответе пресс-службы ПАОКа еженедельнику «Футбол».

На Севере Греции считают, что одним из основных противников российского владельца ПАОКа является все тот же Маринакис. В свое время он взял под контроль многие греческие СМИ. Теперь же все эти ресурсы направлены на борьбу с ПАОКом.

«Политическое давление на министров, провокационные объявления и некоторые… секретные назначения – все это имеет место быть. И делается этого для того, чтобы мешать нашему клубу. По некоторым сведениям, руководство других клубов открыто заявляло политикам, что они будут продолжать… назовем это «знакомые практики», чтобы получать «уважение» в футболе, если вы понимаете, что я имею в виду… Да, гангстеров много, и они продолжают свое грязное дело, но ПАОК гордо сражается один против всех!» — заявил еженедельнику «Футбол» один из сотрудников ПАОКа.

ПАОК – «Олимпиакос»: хроника военных действий

Суть

В 23-м туре чемпионата 25 февраля должна была состояться игра между ПАОКом и «Олимпиакосом». Перед началом очной встречи ПАОК лидировал в чемпионате, и для команды эта игра была невероятно важна. Но накал был слишком высок: традиционно враждебные отношения между фанатами, лидерство «орлов», которое бесило «красно-белых»… Представьте, какое было напряжение на стадионе с громким названием «Тумба».

Естественно, в такой обстановке всегда найдется тот, кто не выдержит. За несколько минут до начала матча прямо в лицо коуча гостей Оскара Гарсии с трибуны прилетел рулон бумаги для кассового аппарата. По словам врачей, повреждения оказались серьезными. В итоге испанец не смог начать встречу и был госпитализирован в частную клинику. Уже там медики окончательно заключили, что тренер не имел возможности находиться на футбольном поле и продолжать игру.

Троянский конь от «Олимпиакоса»

Поднялся скандал, и ПАОКу за это крупно влетело. Дисциплинарный комитет был непреклонен: два матча при пустых трибунах (в том числе – ближайший матч с АЕКом), техническое поражение 0:3 и снятие с команды трех очков, таких важных в этой чемпионской гонке.

Болельщики ПАОКа с этим не согласились. Они раскопали, что клиника, в которую увезли Гарсию, – официальный спонсор «Олимпиакоса». И что испанец спокойно мог оставаться на поле, но клуб грамотно воспользовался возникшей ситуацией, а врачи сделали нужное заключение – и готово. В итоге «Олимпиакос» и матч тяжелый не сыграл, и три очка получил, и конкурента без поддержки оставил.

Спектакль от болельщиков и ответные действия Саввиди

Узнав о том, что ждет их клуб, фанаты «черно-белых» пошли на безумные меры — захватили студию государственного телеканала ERT3. Причем сделали это во время прямого эфира. Ультрас требовали ведущего зачитать их обращение, где они назвали дисциплинарное наказание крупнейшим скандалом в истории спорта.

Саввиди экстренно собрал совет директоров, а потом продавил футбольные власти, и за сутки до домашнего матча с АЕКом федерация футбола отменила решение о снятии трех очков, а также разрешила болельщикам пройти на трибуны. Клуб смог убедить чиновников в том, что раз матч между ПАОКом и «Олимпиакосом» не был сыгран, то по его итогам нельзя выносить санкции. Есть версия, что не обошлось тут без вмешательства премьер-министра Алексиса Ципраса, с которым предприниматель находится в хороших отношениях. Несмотря на шквал возмущений со стороны конкурентов, Саввиди взял реванш и обеспечил команду поддержкой трибун в важнейшем матче сезона.

Недоброжелатели ПАОКа остались крайне недовольными снятием санкций. По их мнению, подобная ситуация подрывает доверие к лиге. «Олимпиакос» выступил с заявлением, раскритиковав апелляционный комитет. Руководители действующего чемпиона Греции утверждают, что эта история напоминает о старых временах, когда «страной руководили безмозглые люди, которые принимали решения в личных интересах».

Три года и 100 000 евро

Последствия исторического забега по полю Ивана Саввиди с пистолетом на поясе были громкими.

12 марта Правительство Греции приняло решение приостановить все футбольные турниры на территории страны. Первого апреля чемпионат Греции был возобновлен. С клуба из Салоников сняли три очка в этом сезоне и 2 – в следующем. Клубу засчитали техническое поражение от АЕКа. ПАОК также проведет 3 домашних матчах без зрителей и выплатит штраф на 63 тысячи евро (еще на 35 – за 2 предыдущих тура). Ивану Саввиди запретили посещать матчи в течение трех ближайших лет, также он оштрафован на 100 тысяч евро. Спортивный директор ПАОКа Любош Михел дисквалифицирован на 3 месяца и оштрафован на 15 тысяч евро. Владелец ПАОКа в заявлении, опубликованном на сайте, все же признал свою вину и извинился за то, что произошло в дерби с АЕКом:

Поверьте мне, не было никакого смысла скандалить с нашими соперниками или арбитром. И я, конечно, никому не угрожал. Единственной моей целью было защитить десятки тысяч поклонников ПАОКа от провокаций, столкновений и человеческих жертв.

ПАОК оспорит дисквалификацию Саввиди.

«Они напали на нас с несправедливостью, а теперь пожалеют»

Что будет дальше. Комментарий клуба

К сожалению для наших оппонентов, у нас есть Саввиди. Не только инвестиции будут больше, теперь им придется столкнуться с новым мощным «оружием» ПАОКа – 101% единства среди болельщиков, администрации, игроков и тренера! Они совершили роковую ошибку, думая, что ПАОК — это мальчики для битья, клуб, который разломится на части. Они напали на нас с несправедливостью и преувеличением, а теперь пожалеют. На нашего владельца вся эта ситуация произвела положительный эффект. Теперь мы знаем, что будем делать: соберем более дорогую команду и больше не будем идти ни на какие компромиссы с греческим футболом! Мы обещаем только честную игру, чистоту и честные инвестиции. И самое главное – мы требуем этого от других!

Пресс-служба ПАОКа – в ответ на запрос еженедельника «Футбол»

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press