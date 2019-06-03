Гражданский кодекс. Как работает лимит на легионеров в разных странах

23 мая состоялось заседание исполкома РФС, главной темой которого стало очередное изменение лимита на легионеров. Итоговое решение так и не было принято: комитет отложил реформу до середины июня. В ожидании вердикта еженедельник «Футбол» разобрался, как устроен лимит в разных странах.

Англия: узел «брексита»

Считается, что в Англии самая патриотично настроенная лига, хотя приезжих в ней давно не меньше, чем британцев. Здесь действуют два главных правила. Первое: в заявке должно быть минимум восемь местных воспитанников — та самая схема «8+17», так как всего разрешено иметь не более 25 человек старше 21 года. Второе: легионеры должны получить рабочую визу. Для этого нужно либо стабильно играть за свою сборную (учитывается количество матчей за национальную команду за последние два года и ее рейтинг в таблице ФИФА: чем он ниже, тем больше игр нужно провести), либо в частном порядке добиться статуса «особо талантливого». Критерии этого понятия нигде не прописаны, фактически все решается между представителями клуба и членами комиссии.

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В ближайших планах — переход на схему «12+13» и упрощение получения рабочих виз. Выход из ЕС принуждает местных чиновников к радикальным реформам, ведь после завершения «брексита» граждане стран Евросоюза, ранее не считавшиеся легионерами, станут таковыми. Теперь Футбольная Ассоциация вынуждена ждать разрешения политического тупика и прорабатывать кучу возможных юридических подвохов.

Италия: на пороге ужесточения

В Серии А за последний десяток лет лимит претерпевал серьезные изменения. Поначалу росли ограничения на покупку и использование игроков без паспорта ЕС. Потом ввели схему «8+17», причем из восьми местных воспитанников четверо должны быть выпускниками академии того клуба, за который выступают.

Сегодня в Серии А действует лишь лимит по покупке игроков без паспорта ЕС — до двух человек за сезон. Но осенью прошлого года вице-премьер Италии Маттео Сальвини, услышав жалобы Роберто Манчини на форму сборников, заявил, что нужно ввести лимит на количество иностранных игроков на поле, чтобы дать больше игрового времени итальянцам. Так что здесь в скором времени вероятны изменения.

Испания, Франция, Германия: паспортный контроль

В Испании успешно практикуется получение двойного гражданства. По здешним правилам из 25 игроков в заявке только трое могут быть без паспорта ЕС, но получить документы гражданина Испании не составляет труда. Более того, легионерами здесь не считаются африканцы, турки, сербы, русские и многие другие. Исландия, Норвегия и Швейцария по правилам УЕФА тоже считаются странами ЕС, поэтому по факту лимит тут действует только для азиатов и латиноамериканцев.

Во Франции все аналогично, но в заявке допускается четверо игроков без «правильного» паспорта. Еще проще подход в Германии. Наэкспериментировавшись с лимитом в середине нулевых и поняв, что проку от него нет, немцы пришли к единственному правилу: 12 доморощенных футболистов в заявке. Простое и элегантное решение, если не брать в расчет то, что под немецкими знаменами сегодня играют такие арийцы, как Серж Гнабри, Илкай Гюндоган или Эмре Джан. Похожая система, кстати, применяется в Бельгии, взрастившей могучую сборную: в заявке положено иметь шестерых местных воспитанников.

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Остальной мир: искусственная конкуренция

Жестким лимитом отличаются страны Латинской Америки. В Бразилии заявка на сезон может содержать до пяти иностранцев, в Чили — до семи, причем на поле выйти могут только пятеро. В Колумбии в сезонной заявке разрешается иметь четырех легионеров, но на матч можно заявить лишь троих. Проще ситуация лишь в Аргентине, где допускается иметь не более четырех иностранцев, и их появление на поле не лимитируется.

Жесткие ограничения присущи и странам Азии. В Китае с 2017 года из пяти иностранцев, которых можно заявить на сезон, на игру допускаются четверо, а на поле имеют право выйти трое. Причем один из них непременно должен представлять азиатскую страну. Кроме этого на игру должны быть заявлены хотя бы двое игроков, не достигших 23-летнего возраста, и один из них обязательно должен выйти в старте.

В Японии разрешено иметь четырех иностранцев в заявке (один из которых должен быть выходцем из Азии), а в Южной Корее – и вовсе трех, притом что также необходимо располагать двумя игроками до 23 лет. Но самое любопытное, что корейцам нельзя покупать иностранных вратарей.

Россия: на европейский лад

По словам президента РФС Александра Дюкова, два основных варианта, которые обсуждались на исполкоме, — схемы «6+5» на поле (действующий) и «8+17» в заявке. Кроме того, были озвучены «7+18» в заявке и переходный вариант: «10+15» в заявке на сезон с правом выпускать на поле не более восьми легионеров.

«Я неоднократно говорил, что я противник лимитов. Остаюсь при том же мнении, но сейчас что-то отменять невозможно. Считаю, что формат «8+17» позволит сделать шаг вперед. Для меня этот вариант лучше, потому что клубы чувствуют ответственность за подписание контракта с определенными легионерами, — заявил Александр Дюков. — Все тренеры, с которыми я обсуждал этот вопрос, поддерживают вариант «8+17». Кроме того, это позволит сократить расходы в клубах».

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Глава РФС добавил, что хочет добиться солидарного решения от 85–90 процентов команд. Видимо, пока в них согласья нет. В начале своего президентства Дюкову важно наладить с клубами отношения, так что осторожность в таком наболевшем вопросе, как лимит, понятна. И все же постоянство, с которым он произносит формулу «8+17», заставляет думать, что именно этот вариант в итоге будет принят.

Тем более что одним из ключевых факторов Дюков назвал развитие нашей молодежи: «Мы хотим серьезно заниматься подготовкой спортивного резерва, и нам очень важно, чтобы молодые российские игроки получали практику». Звучит прекрасно, но нам, в свою очередь, очень важно, чтобы эти слова не остались только словами и за ними стояла работа, а не ее имитация.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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