Гражданская война. Мохамед Салах пошел против Федерации футбола Египта

Главная звезда всего африканского футбола Мохамед Салах обрел неожиданного врага в лице Федерации футбола Египта. Местные футбольные чиновники отказываются отвечать на его сообщения и в открытую угрожают и оскорбляют игрока. А все началось с обычного рекламного баннера.

Вне зоны доступа

Первое недопонимание между Салахом и футбольными чиновниками из Египта случилось в апреле этого года. Тогда изображение игрока без ведома самого Салаха было нанесено на самолет сборной Египта. Там же красовались логотипы спонсоров африканской команды, среди которых был оператор сотовой связи WE. А несколькими месяцами ранее форвард «Ливерпуля» заключил соглашение с мобильным оператором Vodafone. Такой поворот событий ожидаемо вызвал недовольство футболиста, возмутившегося тем, что его никто даже не поставил в известность.

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«С нами даже не связались для решения проблемы! Ничего! Тишина! Мы видим, что появляется все больше и больше билбордов с рекламой, которую мы не разрешали. Какого эффекта они хотят добиться?» — негодовал агент игрока Рами Аббас. Неизвестно, сколь долго футбольные чиновники смогли бы хранить молчание, если бы не вмешательство министра спорта и молодежи Египта Халеда Абд Эль-Азиза. Он инициировал экстренную встречу с руководством федерации футбола и потребовал убрать изображение Салаха с самолета сборной. Здесь уже увиливать было бесполезно и пришлось исполнять приказ.

Письма без ответа

Казалось, что конфликт исчерпан, но спустя несколько месяцев история получила продолжение. Перед первым перерывом на матчи сборных в новом сезоне Салах обратился в Федерацию с обычной просьбой: заверить его, что историй с нарушением его имиджевых прав более не повторится. Как и в прошлый раз, руководители федерации не посчитали нужным отвечать на запрос Мохамеда. И вот тогда футболист не выдержал и публично призвал оппонентов к ответу. «Обычно ассоциация стремится решить проблемы своих игроков, чтоб обеспечить им комфортные условия. Но на самом деле я вижу нечто противоположное. Это ненормально, что мои сообщения и письма моего юриста игнорируются. Я не знаю, почему так происходит. У вас недостаточно времени, чтобы ответить нам?» – написал форвард в твиттере.

Накопившиеся претензии

Так и не дождавшись ответа, Салах решил пооткровенничать о прошедшем ЧМ-2018. Выйдя в прямой эфир в Facebook, футболист подробно поведал об условиях размещения египетской команды в Грозном. «Я просил обеспечить лучшие меры безопасности – для всех игроков, не только для себя. Во время чемпионата мира нас постоянно что-нибудь отвлекало. Мне дважды не удалось сходить в ресторан, потому что мне говорили: тебе туда нельзя ради твоей же безопасности — в отеле собралась целая толпа», — рассказал Мо.

Мохамед Салах: «Сборную Египта часто отвлекали во время нашего пребывания в Грозном на ЧМ-2018»

Еще по ходу турнира CNN писал о том, что Салах недоволен тем, что его постоянно отвлекают от подготовки к матчам. Также утверждалось, что Мохамеду не нравилось, что к нему в номер часто наведывались гости, желавшие с ним пообщаться. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время одной из таких встреч наградил Салаха званием почетного гражданина Чечни. А министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров и вовсе уверял, что Мо настолько в восторге от пребывания в Грозном, что «полон надежд сыграть в составе сборной Египта с клубом «Ахмат».

«Свинья в белом»

Такие громкие заявления ожидаемо получили отклик египетской футбольной федерации. Первым выступил медиадиректор федерации Осама Исмаэль, попытавшийся сгладить углы: «Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. Единственное, на что жаловался Мохамед Салах, имело отношение к некоторым гостям базы, которые хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время. Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам». Как оказалось впоследствии, это был единственный дипломатичный комментарий со стороны египетских чиновников.

Член Федерации футбола Египта угрожает матери Мохамеда Салаха

Сначала не совладал с нервами член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф. «Хотел бы напомнить Салаху, что его мать все еще в Египте. Ты находишься за границей и можешь делать все что захочешь. Думаю, многие поймут, о чем я», — написал Латиф в твиттере. Другой чиновник Магди Абдулгани похвастался навыками общения в интернете, перейдя от завуалированных угроз к прямым оскорблениям. Он выложил в твиттере свою фотографию с пятью футболистами сборной Египта, одним из которых был Салах, сопроводив ее подписью «Вот моя фотография с четырьмя футболистами и свиньей в белом». И такое оскорбление было неслучайным. В исламе свинья считается нечистым животным: поедающая собственные экскременты, отходы, часто загрызающая свое потомство. Но интереснее всего то, что сейчас аккаунты Латифа и Абдулгани забанены.

Что будет дальше?

Первый официальный матч сборной Египта состоится уже 8 сентября. Салах вызван на игру против Конго в квалификации Кубка африканских наций, но он вполне может и отказаться от этой поездки. Наплевательское отношение Федерации футбола Египта к своей главной звезде возмущает не только самого Салаха, но и многочисленных болельщиков сборной. Даже после не самого яркого чемпионата мира форварда «Ливерпуля» продолжают боготворить и всячески поддерживать. В конце июня Мо вернулся в Каир, и кто-то раздобыл его домашний адрес. Сотни болельщиков незамедлительно выдвинулись по указанному маршруту и вскоре окружили дом своего кумира. Салах даже и не подумал скрыться от них, раздав каждому автографы и попозировав для селфи. Даже в случае отказа Мохамеда выступать за сборную очевидно, на чьей стороне окажутся фанаты и кто останется в проигрыше.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press