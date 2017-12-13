Гости из деревни, захват «Этихада» и дерби Олимпико. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

До конца года в календаре команд остаются лишь матчи внутренних чемпионатов. «Тоттенхэм» попытается подставить подножку «Манчестер Сити», «Лион» с «Марселем» определят главного преследователя «ПСЖ», а в Германии столкнутся «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия». В Испании пройдет баскское дерби, а в Чемпионшипе встретятся претенденты на выход в АПЛ.

16 декабря

«Атлетик» – «Реал Сосьедад»

Место: Бильбао, Испания

Стадион: «Сан-Мамес»

Время: 18:15 (мск)

«Атлетик» и «Сосьедад» — давние раздражители друг для друга. На старте сезона «бело-голубые» шли по чемпионскому графику, но затем резко сдали. У «львов» из Бильбао дела идут в разы хуже, но сомневаться в их настрое на домашнее дерби не приходится. В прошлом сезоне в обеих встречах победу отпраздновал «Атлетик». В этой кампании в играх с участием «Сосьедада» в среднем забивается по четыре гола. Форвард гостей Виллиан Жозе отличился в четырех последних матчах Ла Лиги.

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П1 Х П2

«Атлетик» – «Реал Сосьедад» 2,19 3,45 3,30

16 декабря

«Торино» – «Наполи»

Место: Турин, Италия

Стадион: «Стадио Олимпико»

Время: 20:00 (мск)

«Наполи» продолжает курс реабилитации после домашнего поражения от «Ювентуса» и вылета из Лиги чемпионов. Команда Маурицио Сарри ведет борьбу за скудетто, но любая осечка существенно повлияет на их чемпионские настроения. Туринцы плетутся в середине таблицы, зато не проигрывают в пяти матчах кряду. «Наполи» лишь раз потерял очки в гостевых играх в Серии А в этом сезоне. В предыдущих девяти встречах с «Торино» неаполитанцы выиграли восемь раз.

П1 Х П2

«Торино» – «Наполи» 4,88 4,07 1,67

16 декабря

«Боруссия» Д – «Хоффенхайм»

Место: Дортмунд, Германия

Стадион: «Сигнал Идуна Парк»

Время: 20:30 (мск)

Гости из деревни

В предыдущих 11 встречах со «шмелями» на счету «деревенских» лишь одна победа. В матчах с участием «Боруссии» забивается больше всего голов в Бундеслиге в этом сезоне: в среднем чуть менее четырех мячей за игру. «Хоффенхайм» не побеждал в Дортмунде с мая 2013 года. Пьер-Эмерик Обамеянг забивал в четырех предыдущих матчах против «сине-белых». «Боруссия» лишь однажды победила в чемпионате Германии с конца сентября.

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П1 Х П2

«Боруссия» Д – «Хоффенхайм» 1,53 4,73 5,43

16 декабря

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Этихад Стэдиум»

Время: 20:30 (мск)

Захват «Этихада»

«Манчестер Сити» не может обыграть «Тоттенхэм» в четырех подряд матчах АПЛ. В каждой из этих встреч «шпоры» забивали не менее двух голов. В этом сезоне «МанСити» наколотил в среднем по три мяча за игру. «Тоттенхэм» не побеждал в четырех гостевых матчах подряд (1 ничья и 3 поражения). Последнюю домашнюю победу над лондонцами «горожане» отпраздновали в 2014 году. «МС» остается единственной командой в АПЛ без поражений.

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П1 Х П2

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 1,56 4,47 5,42

17 декабря

«Лион» – «Марсель»

Место: Лион, Франция

Стадион: «Стад де Лион»

Время: 23:00 (мск)

Дерби Олимпико

Первое дерби между двумя «Олимпиками» состоялось еще в 1945 году и завершилось ничьей – 1:1. В этом сезоне команды включились в борьбу за лигочемпионскую зону и являются главными преследователями «ПСЖ», пусть и с большим отрывом. «Марсель» — одна из лучших команд лиги по игре в гостях (18 очков в 9 встречах). Атакующий дуэт хозяев Диас — Фекир забил 23 гола. Последнюю гостевую победу в Лионе «южане» одержали 10 лет назад.

П1 Х П2

«Лион» – «Марсель» 1,98 3,79 3,45

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press