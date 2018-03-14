Гостеприимный Петербург, попытка №5 и последний шанс. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

На этой неделе определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Особенно интригующей выглядит пара «Барселона» — «Челси». В РФПЛ «Зенит» намерен вернуться на победную тропу, пока в Германии «РБ Лейпциг» получит еще одну попытку одолеть «Баварию». А во Франции у «Лиона» остается последний шанс зацепиться за зону ЛЧ.

Барселона

14 марта
«Барселона» – «Челси»
Место: Барселона, Испания
Стадион: «Камп Ноу»
Время: 22:45 (мск)

В этом еврокубковом сезоне «Барселона» идет без поражений. А с сезона-2006/07 каталонцы неизменно доходили минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов и намерены продлить эту серию. «Челси» же не добирался до стадии четвертьфинала с 2014 года. Лондонцы одержали лишь пять побед в пятнадцати поединках с начала года. Шесть из восьми последних матчей двух команд в ЛЧ завершились вничью, равно как и первый матч в Лондоне, – 0:0.

                                                 П1        Х        П2
«Барселона» – «Челси»      1,53     4,60    6,34

Вильярреал

18 марта
«Вильярреал» – «Атлетико»
Место: Вильярреал, Испания
Стадион: «Эстадио де ла Серамика»
Время: 20:30 (мск)

Поражение от «Барселоны» практически лишило «Атлетико» шансов на борьбу за чемпионство. Теперь мадридцам остается удерживать вторую строчку и сконцентрироваться на борьбе в Лиге Европы. С наступлением февраля у «Вильярреала» начался кризис: команда вылетела из еврокубков и потеряла очки в пяти играх Ла Лиги. Зато «подводники» не проигрывают «Атлетико» уже в пяти встречах кряду, а матч первого круга завершился вничью – 1:1. 

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                                                         П1        Х        П2
«Вильярреал» – «Атлетико»      4,02     3,28    2,06

18 марта
«Зенит» — «Динамо»
Место: Санкт-Петербург, Россия
Стадион: «Крестовский»
Время: 16:30 (мск)

Гостеприимный Петербург

Даже после зимнего перерыва «Зенит» продолжает буксовать в матчах РФПЛ. Питерцы выиграли лишь дважды в последних 10 играх. А в пяти предыдущих домашних встречах сине-бело-голубые трижды потеряли очки. «Динамо» постепенно выправляет свое турнирное положение, но все еще остается в опасной близости от зоны вылета. Москвичи проиграли оба последних выезда в Питер, а встреча первого круга закончилась нулевой ничьей.

                                            П1        Х        П2
«Зенит» — «Динамо»      1,33     5,10    11,00

РБ Лейпциг

18 марта
«РБ Лейпциг» – «Бавария»
Место: Лейпциг, Германия
Стадион: «Ред Булл Арена Лейпциг»
Время: 20:00 (мск)

Попытка №5

«РБ Лейпциг» продолжает терять очки и усложнять себе жизнь в борьбе за попадание в первую четверку. С начала календарного года «быки» проиграли уже три игры в Бундеслиге. «Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. А с октября 2017-го мюнхенцы потеряли очки всего в трех встречах, проиграв лишь раз. Команды встречались друг с другом четыре раза, и во всех случаях победу праздновала «Бавария».

                                                       П1        Х        П2
«РБ Лейпциг» – «Бавария»      5,40     4,38    1,60

Марсель

18 марта
«Марсель» – «Лион»
Место: Марсель, Франция
Стадион: «Велодром»
Время: 23:00 (мск)

Последний шанс

После триумфальной победы над «ПСЖ» дела «Лиона» пошли на убыль. «Ткачи» потеряли очки в шести последующих матчах Лиги 1 и вылетели из Кубка Франции. «Олимпик» в последних турах упустил вторую строчку и дважды подвергся показательной порке от «ПСЖ»: в кубке и Лиге 1. Поражение в Марселе практически ставит крест на надеждах «Лиона» в борьбе за зону ЛЧ. Последнюю победу на «Велодроме» они одержали в 2012 году.

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                                           П1        Х        П2
«Марсель» – «Лион»     2,00     3,63    3,65

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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