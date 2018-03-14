Гостеприимный Петербург, попытка №5 и последний шанс. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

На этой неделе определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Особенно интригующей выглядит пара «Барселона» — «Челси». В РФПЛ «Зенит» намерен вернуться на победную тропу, пока в Германии «РБ Лейпциг» получит еще одну попытку одолеть «Баварию». А во Франции у «Лиона» остается последний шанс зацепиться за зону ЛЧ.

14 марта

«Барселона» – «Челси»

Место: Барселона, Испания

Стадион: «Камп Ноу»

Время: 22:45 (мск)

В этом еврокубковом сезоне «Барселона» идет без поражений. А с сезона-2006/07 каталонцы неизменно доходили минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов и намерены продлить эту серию. «Челси» же не добирался до стадии четвертьфинала с 2014 года. Лондонцы одержали лишь пять побед в пятнадцати поединках с начала года. Шесть из восьми последних матчей двух команд в ЛЧ завершились вничью, равно как и первый матч в Лондоне, – 0:0.

П1 Х П2

«Барселона» – «Челси» 1,53 4,60 6,34

18 марта

«Вильярреал» – «Атлетико»

Место: Вильярреал, Испания

Стадион: «Эстадио де ла Серамика»

Время: 20:30 (мск)

Поражение от «Барселоны» практически лишило «Атлетико» шансов на борьбу за чемпионство. Теперь мадридцам остается удерживать вторую строчку и сконцентрироваться на борьбе в Лиге Европы. С наступлением февраля у «Вильярреала» начался кризис: команда вылетела из еврокубков и потеряла очки в пяти играх Ла Лиги. Зато «подводники» не проигрывают «Атлетико» уже в пяти встречах кряду, а матч первого круга завершился вничью – 1:1.

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П1 Х П2

«Вильярреал» – «Атлетико» 4,02 3,28 2,06

18 марта

«Зенит» — «Динамо»

Место: Санкт-Петербург, Россия

Стадион: «Крестовский»

Время: 16:30 (мск)

Гостеприимный Петербург

Даже после зимнего перерыва «Зенит» продолжает буксовать в матчах РФПЛ. Питерцы выиграли лишь дважды в последних 10 играх. А в пяти предыдущих домашних встречах сине-бело-голубые трижды потеряли очки. «Динамо» постепенно выправляет свое турнирное положение, но все еще остается в опасной близости от зоны вылета. Москвичи проиграли оба последних выезда в Питер, а встреча первого круга закончилась нулевой ничьей.

П1 Х П2

«Зенит» — «Динамо» 1,33 5,10 11,00

18 марта

«РБ Лейпциг» – «Бавария»

Место: Лейпциг, Германия

Стадион: «Ред Булл Арена Лейпциг»

Время: 20:00 (мск)

Попытка №5

«РБ Лейпциг» продолжает терять очки и усложнять себе жизнь в борьбе за попадание в первую четверку. С начала календарного года «быки» проиграли уже три игры в Бундеслиге. «Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. А с октября 2017-го мюнхенцы потеряли очки всего в трех встречах, проиграв лишь раз. Команды встречались друг с другом четыре раза, и во всех случаях победу праздновала «Бавария».

П1 Х П2

«РБ Лейпциг» – «Бавария» 5,40 4,38 1,60

18 марта

«Марсель» – «Лион»

Место: Марсель, Франция

Стадион: «Велодром»

Время: 23:00 (мск)

Последний шанс

После триумфальной победы над «ПСЖ» дела «Лиона» пошли на убыль. «Ткачи» потеряли очки в шести последующих матчах Лиги 1 и вылетели из Кубка Франции. «Олимпик» в последних турах упустил вторую строчку и дважды подвергся показательной порке от «ПСЖ»: в кубке и Лиге 1. Поражение в Марселе практически ставит крест на надеждах «Лиона» в борьбе за зону ЛЧ. Последнюю победу на «Велодроме» они одержали в 2012 году.

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П1 Х П2

«Марсель» – «Лион» 2,00 3,63 3,65

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press