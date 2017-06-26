Горячие и острые. Как нужно болеть за сборную

Сотая победа Йоахима Лева, рекордсмен Тим Кэхилл, неповторимый Криштиану Роналду – Кубок конфедераций достиг плей-офф, уже оставив в нашей памяти много хорошего. А самым ярким событием репетиции чемпионата мира-2018 оказались чилийские болельщики. Корреспонденты «90 минут» посетили матч Чили – Австралия и познакомились с самыми страстными футбольными фанатами в мире.

«Chi-Chi-Chi, le-le-le, vamos, Chile!» — уже за два с половиной часа до начала матча между сборными Чили и Австралии территорию вокруг стадиона «Спартак» накрывает небольшой южноамериканский карнавал. Человек с барабаном, внешне напоминающий главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, вел за собой от метро внушительную толпу латиноамериканцев. Они размахивали флагами и громогласно распевали песни в поддержку чилийской команды. Красная армия фанатов разбила лагерь напротив статуи гладиатора и приступила к созданию горячей предматчевой атмосферы.

Группа болельщиков с панковскими ирокезами растянула огромное полотно с изображением чилийского флага. Один из фанатов по имени Эдуардо, танцевавший вокруг него, заявил: «В Россию приехали хорошие команды, достойные победы на этом турнире. Но я считаю, что Чили выиграет Кубок конфедераций. Все хороши, но мы – лучшие!» Другие чилийцы, Родриго и Фабиан, хвастались футболками национальной сборной со своими именами на русском языке.

Мяч короля Артуро. Как Артуро Видаль стал примером для всего Чили

«Я родился в Чили, но 27 лет прожил в Норвегии. Матч с Австралией для меня первый на Кубке конфедераций. Если моя страна пройдет в плей-офф, то с удовольствием задержусь в России еще на один матч. Тут есть на что посмотреть: хотя бы на игру Санчеса и Видаля. Если выбирать сильных футболистов не из своей сборной, то выделю Чичарито и Юлиана Дракслера», — делился эмоциями еще один чилиец. При этом он говорил на русском с небольшим акцентом. Несколькими минутами ранее этот болельщик безжалостно выдрал приложение «90 минут» из номера еженедельника «Футбол» ради постера Артуро Видаля. Свой поступок он оправдал желанием получить автограф у полузащитника мюнхенской «Баварии».

Импровизированный чилийский концерт прерывает волонтер с мегафоном. Он разыскивает фаната, потерявшего билет на игру. К поискам подключаются отзывчивые латиноамериканцы. Болельщик с барабаном, оживлявший толпу бодрыми кричалками, перехватил мегафон: «Карлос Энрике! Если ты меня слышишь, подойди сюда!» Чуть позже он рассказал еженедельнику «Футбол»: «Знаете, нам, чилийцам, нужны яркие эмоции, улыбки. Вы, русские, ходите угрюмые. Оно понятно: ваша сборная опозорилась в матче с Мексикой. Из России могу вспомнить только того парня, который зимой мечтал уехать в дортмундскую «Боруссию». Больше никого не знаю».

На фоне болельщиков с Зеленого континента, запомнившихся тусклым и коротким каламбуром с одним игрушечным кенгуру, чилийцы реально радовались матчу с Австралией. Они бродили возле стадиона, щелкали бесконечно много селфи рядом с гладиатором, беседовали с русскими болельщиками. «Россия – прекрасная страна! И Кубок конфедераций получается отличным! Посмотрите, сколько приехало звезд, какая замечательная атмосфера! Кстати, в Москве очень тепло. Вот в Казани был дождь и холодный ветер. К счастью, нас согревала игра Алексиса Санчеса! Он один из самых опасных игроков сборной Чили», — говорит болельщик в майке игрока лондонского «Арсенала».

Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа B. Сборная Чили

Позитивным настроем чилийские болельщики заражали абсолютно всех — от волонтеров и журналистов до животных. Два фаната увлеченно играли с маленьким псом, пиная «красаву» по всей площади возле стадиона. Болельщик по имени Адриано в это время раздобыл гитару, на которой, правда, так и не решился сыграть. Вместо этого толпа предпочла продолжить отрываться под ритмичные удары барабана на мотив известной всему миру «Калинки-малинки». А кричалкой «Пиво-водка!» чилийцы доказали, что с пользой проводят время в России. За полчаса до начала матча один из них выхватил мегафон из рук волонтера, и под его громкий призыв «Vamos, Chile!» южноамериканцы начали движение на трибуны стадиона.

Кубок конфедераций стоит проводить хотя бы только из-за чилийскийских болельщиков pic.twitter.com/re6lBYN2cD — Ilya Egorov (@ilegorov) June 25, 2017

Алексис Санчес для чилийцев – главный кумир. Болельщики называют его одним из самых сильных игроков этого Кубка конфедераций. И абсолютно все утверждают, что нападающий покинет «канониров» этим летом, ссылаясь на информацию из чилийских СМИ: «Санчес делает игру «Арсенала». Ему нужны трофеи, но лондонцы не готовы сейчас помочь ему в этом. Могу поспорить, Алексис покинет «Арсенал» этим летом. Вариантов два: «Манчестер Сити» и «Бавария». Лучше бы он ехал к Пепу Гвардиоле!»

Рядом с Санчесом по уровню популярности в Чили только два игрока — Артуро Видаль и Клаудио Браво. Первому чилийцы аплодировали даже после зверского фола на австралийце. А Браво приводил болельщиков своей команды в экстаз каждый раз, когда спасал ворота от гола. Складывалось впечатление, что южноамериканцы играли у себя дома: почти весь стадион болел за «красных». В их поддержку были слышны даже кричалки на русском: «Только Чили! Только победа!» Впрочем, улыбающиеся чилийцы и немногочисленные австралийцы действовали не на всех: кто-то, придя на стадион «Спартак», продолжал поддерживать кричалками действующих чемпионов России.

Чилийцы благополучно преодолели групповой этап и продолжают борьбу за победу на Кубке конфедераций. А это значит, что десант самых импозантных болельщиков задержится в России еще на неделю. Стране, которая утонула в неудачах собственной сборной, просто необходим ядерный заряд положительных эмоций. Даже если их завезли на несколько недель из-за океана.

Текст: Илья Егоров, Никита Котов

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»