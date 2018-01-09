Городские легенды. Три самых дорогих защитника мира до Вирджила ван Дейка

До трансфера Ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов самые дорогие игроки обороны выступали исключительно в «Манчестер Сити». Суммарная стоимость защитников «горожан» Бенжамена Менди, Кайла Уокера и Джона Стоунза составляет 149,5 млн фунтов (168, 8 млн евро).

Подарок на Рождество. Почему «Ливерпуль» выложил 75 млн фунтов за защитника Вирджила ван Дейка

Игрок: Бенжамен Менди

Клуб: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 52 млн фунтов

Сенегальский француз окончил футбольную академию «Гавра» всего шесть лет назад, а сегодня он самый дорогой левый защитник планеты. Два сезона в родном клубе, три – в «Марселе», и вот уже «Монако» выкладывает за него 13 млн евро. Не зря: Бенжамен великолепно провел сезон, а монегаски впервые за 17 лет стали чемпионами Франции. Сам Пеп Гвардиола восхитился игрой 23-летнего защитника и потребовал его в «Манчестер Сити». Так «Монако» всего за год наварил на нем почти 45 млн евро. В 6-м туре АПЛ молодой француз повредил крестообразные связки, но неиссякаемый оптимизм и веселый характер помогают ему легче переносить восстановление.

Игрок: Кайл Уокер

Клуб: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 50 млн фунтов

С семи лет Кайл занимался в школе «Шеффилда» и вскоре после выпуска оказался в «Тоттенхэме», где за 8 лет вырос из первого кандидата на аренду в одного из лучших правых защитников Европы. Сумма, уплаченная «горожанами» за его переход, многим показалась завышенной. «Представьте, сколько он будет стоить, если научится навешивать!» – веселился известный балагур Гари Линекер. Тем не менее Уокер пришелся новой команде весьма кстати. Навесов от него Гвардиола не требует. Зато его экспрессия, постоянные подключения в атаку и цепкость при обороне ценятся по достоинству. Кайл – единственный игрок «Сити», который сыграл 20 матчей в текущем сезоне и ни разу не был заменен.

Игрок: Джон Стоунз

Клуб: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 47,5 млн фунтов

Вот уж кому пришлось вытерпеть год издевательств – так это Джону Стоунзу. Когда общественности стала известна сумма его перехода из «Эвертона», многие сочли это чудачеством нового тренера «Сити» и его не в меру богатого босса. А стоило Стоунзу привезти на ровном месте пару голов, как его трансфер признали чуть ли не провалом года. Но Джон не только не сломался под давлением – он вышел на другой уровень игры. Теперь все поняли, зачем он так нужен был Гвардиоле: 96,5% точности передач, 61% удачных лонгболлов – ни у кого в Премьер-лиге нет такой культуры паса. Стоунз – лучший защитник АПЛ по умению начать атаку, хотя привозы вроде того, что был в кубковой игре с «Бернли», все же случаются.

Текст: Антон Муша

Фото: официальный твиттер ФК «Манчестер Сити»

Видео: Youtube

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