Голы и слюни «Ювентуса», бенефис Пентека, СПАЛ в лидерах. Главные события 4-го тура Серии А

Одни из фаворитов на скудетто продолжают сыпаться, Криштиану Роналду и Дуглас Коста поднимают хайп «Ювентусу», а СПАЛ вышел в зону Лиги чемпионов. Еженедельник «Футбол» разбирает ключевые моменты 4-го тура чемпионата Италии.

Такой разный «Ювентус»

Матч против «Сассуоло» показал светлые и темные стороны команды. Сначала о веселом: Криштиану Роналду забил первые два мяча за туринцев в Серии А, оформив свои 399-й и 400-й голы в национальных первенствах.

Но Дуглас Коста переплюнул своего партнера по клубу в прямом смысле этого слова

Am not racist but imagine if @douglascosta was a white footballer who spat on a black footballer.The whole world would erupt.Costa would be facing a season long ban.People would be calling on him to quite football & there would be anti-him banners in games for the next 79yrs. pic.twitter.com/OGSbiBMWgS — Maartial🔴 (@MaarUtd) September 18, 2018

Наслаждайтесь GIF-изображением и помните — из-за своей слюны бразилец уже получил моральный дизлайк от главного тренера Аллегри, вляпался в дисквалификацию минимум на три игры и заплатит штраф до 100 тысяч евро.

СПАЛ в огне

Если первая строчка «Ювентуса» воспринимается спокойно, то место СПАЛа на второй позиции удивляет. В стартовых турах у бело-голубых еще не было соперников топ-уровня, но команда пропустила всего один гол (в котором проиграла), а все победные встречи заканчивались с минимальным счетом. Вчерашняя победа над «Аталантой» (2:0) доказывает, что феррарцы улучшают свою статистику с каждым матчем

Черно-синий крах

«Интер» продолжает следовать правилу «не себе, так людям»: все атаки «нерадзурри» в игре с «Пармой» не создавали эффекта «вау», поэтому народ пришлось веселить пропущенной «плюхой», ставшей единственным голом во встрече.

Теперь «Парма» празднует первую победу после возвращения в Серию А, а «Интер» с 4 очками за 4 тура (худший старт клуба за последние 6 лет) опускается впритык к зоне вылета.

Цифры тура

70 лет в «Дженоа» не было бомбардира-«спринтера», и тут он появился. В первых трех матчах (стартовый тур «грифоны» еще не сыграли из-за трагедии в Генуе) поляк Кшиштоф Пентек забил 4 гола, повторив достижение Хуана Карлоса Вердаля в сезоне-1948/49. Теперь Пентек делит первое место в списке лучших бомбардиров первенства вместе с Дефрелем из «Сампдории».

Победив в первых двух встречах (один матч в запасе), «фиалки» завяли на юге: игроки «Фиорентины» нанесли всего 1 удар по воротам «Наполи». После шокирующих 0:3 от «Сампдории» Карло Анчелотти перестроил схему на 4-4-2, грамотно закрыв флорентийских футболистов. Несмотря на один гол, лучшие моменты матча не стыдно пересмотреть еще раз

5 очков за четыре тура — так плохо «Рома» не стартовала 7 лет. Эусебио Ди Франческо никак не может подобрать оптимальную тактику со всеми новичками, из-за чего «волки» и близятся ко дну турнирной таблицы. Вот и в очередном матче против «Кьево» римляне вроде бы вели с комфортным преимуществом, но упустили все во втором тайме (с 1:42).

Похоже, матч ЛЧ против «Реала» будет одним из решающих у главного тренера «Ромы». На кону сохранение своего места в команде. Что сказать, повезло.

Цитата тура

«Нацеливаться на первые места для нас смешно. У нас впереди долгий путь. В игре с «Кальяри» нам повезло набрать одно очко. А если мы не побеждаем в таких матчах, то смешно говорить о борьбе за второе или третье место. Если «Милану» удастся улучшить некоторые аспекты в игре, можно будет говорить о чем-то большем», — Дженнаро Гаттузо пока не верит в мощь своей команды после ничьей с сардинийцами. Эх, а в четверг еще и с «Дюделанжом» из Люксембурга играть… Результаты тура Интер — Парма — 0:1 (0:0) (Димарко, 79). Наполи — Фиорентина — 1:0 (0:0) (Инсинье, 79). Фрозиноне — Сампдория — 0:5 (0:1) (Квальярелла, 10, Капрари, 47, Дефрель, 54, Ковнацки, 83 — с пенальти, Дефрель, 86). Рома — Кьево — 2:2 (2:0) (Эль-Шаарави, 10, Кристанте, 30; Бирса, 52, Стемпиньски, 83). Дженоа — Болонья — 1:0 (0:0) (Пентек, 69). Ювентус — Сассуоло — 2:1 (0:0) (Роналду, 50, Роналду, 65; Бабакар, 90). Удинезе — Торино — 1:1 (1:0) (Де Пауль, 28; Мейте, 49). Эмполи — Лацио — 0:1 (0:0) 0:1 — Пароло (47). Кальяри — Милан — 1:1 (1:0) (Педро, 4; Игуаин, 55) СПАЛ — Аталанта — 2:0 (0:0)

(Петанья, 50, Петанья, 56).

Турнирная таблица

Ecco la classifica dopo la 4ª giornata di campionato! ⁰➡️ https://t.co/mWCALEPvpN#SerieATIM pic.twitter.com/kDidq841YH — Lega Serie A (@SerieA) September 18, 2018

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press