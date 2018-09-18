Голы и слюни «Ювентуса», бенефис Пентека, СПАЛ в лидерах. Главные события 4-го тура Серии А

Автор: Дмитрий Темников 0

Одни из фаворитов на скудетто продолжают сыпаться, Криштиану Роналду и Дуглас Коста поднимают хайп «Ювентусу», а СПАЛ вышел в зону Лиги чемпионов. Еженедельник «Футбол» разбирает ключевые моменты 4-го тура чемпионата Италии.

Такой разный «Ювентус»

Матч против «Сассуоло» показал светлые и темные стороны команды. Сначала о веселом: Криштиану Роналду забил первые два мяча за туринцев в Серии А, оформив свои 399-й и 400-й голы в национальных первенствах.

Но Дуглас Коста переплюнул своего партнера по клубу в прямом смысле этого слова

Наслаждайтесь GIF-изображением и помните — из-за своей слюны бразилец уже получил моральный дизлайк от главного тренера Аллегри, вляпался в дисквалификацию минимум на три игры и заплатит штраф до 100 тысяч евро.

СПАЛ в огне 

Если первая строчка «Ювентуса» воспринимается спокойно, то место СПАЛа на второй позиции удивляет. В стартовых турах у бело-голубых еще не было соперников топ-уровня, но команда пропустила всего один гол (в котором проиграла), а все победные встречи заканчивались с минимальным счетом. Вчерашняя победа над «Аталантой» (2:0) доказывает, что феррарцы улучшают свою статистику с каждым матчем

Черно-синий крах 

«Интер» продолжает следовать правилу «не себе, так людям»: все атаки «нерадзурри» в игре с «Пармой» не создавали эффекта «вау», поэтому народ пришлось веселить пропущенной «плюхой», ставшей единственным голом во встрече.

Теперь «Парма» празднует первую победу после возвращения в Серию А, а «Интер» с 4 очками за 4 тура (худший старт клуба за последние 6 лет) опускается впритык к зоне вылета.

Цифры тура

70 лет в «Дженоа» не было бомбардира-«спринтера», и тут он появился. В первых трех матчах (стартовый тур «грифоны» еще не сыграли из-за трагедии в Генуе) поляк Кшиштоф Пентек забил 4 гола, повторив достижение Хуана Карлоса Вердаля в сезоне-1948/49.  Теперь Пентек делит первое место в списке лучших бомбардиров первенства вместе с Дефрелем из «Сампдории».

Победив в первых двух встречах (один матч в запасе), «фиалки» завяли на юге: игроки «Фиорентины» нанесли всего 1 удар по воротам «Наполи». После шокирующих 0:3 от «Сампдории» Карло Анчелотти перестроил схему на 4-4-2, грамотно закрыв флорентийских футболистов. Несмотря на один гол, лучшие моменты матча не стыдно пересмотреть еще раз

5 очков за четыре тура — так плохо «Рома» не стартовала 7 лет. Эусебио Ди Франческо никак не может подобрать оптимальную тактику со всеми новичками, из-за чего «волки» и близятся ко дну турнирной таблицы.  Вот и в очередном матче против «Кьево» римляне вроде бы вели с комфортным преимуществом, но упустили все во втором тайме (с 1:42).

Похоже, матч ЛЧ против «Реала» будет одним из решающих у главного тренера «Ромы». На кону сохранение своего места в команде. Что сказать, повезло.

Цитата тура

«Нацеливаться на первые места для нас смешно. У нас впереди долгий путь. В игре с «Кальяри» нам повезло набрать одно очко. А если мы не побеждаем в таких матчах, то смешно говорить о борьбе за второе или третье место. Если «Милану» удастся улучшить некоторые аспекты в игре, можно будет говорить о чем-то большем»,

— Дженнаро Гаттузо пока не верит в мощь своей команды после ничьей с сардинийцами. Эх, а в четверг еще и с «Дюделанжом» из Люксембурга играть…

Результаты тура 

Интер — Парма — 0:1 (0:0)
(Димарко, 79).
Наполи — Фиорентина — 1:0 (0:0)
(Инсинье, 79).
Фрозиноне — Сампдория — 0:5 (0:1)
(Квальярелла, 10, Капрари, 47, Дефрель, 54, Ковнацки, 83 — с пенальти, Дефрель, 86).
Рома — Кьево — 2:2 (2:0)
(Эль-Шаарави, 10, Кристанте, 30; Бирса, 52, Стемпиньски, 83).
Дженоа — Болонья — 1:0 (0:0)
(Пентек, 69).
Ювентус — Сассуоло — 2:1 (0:0)
(Роналду, 50, Роналду, 65; Бабакар, 90).
Удинезе — Торино — 1:1 (1:0)
(Де Пауль, 28; Мейте, 49).
Эмполи — Лацио — 0:1 (0:0)
0:1 — Пароло (47).
Кальяри — Милан — 1:1 (1:0)
(Педро, 4; Игуаин, 55)

СПАЛ — Аталанта — 2:0 (0:0)
(Петанья, 50, Петанья, 56).

Турнирная таблица 

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

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