Голы и слюни «Ювентуса», бенефис Пентека, СПАЛ в лидерах. Главные события 4-го тура Серии А

Такой разный «Ювентус»

Матч против «Сассуоло» показал светлые и темные стороны команды. Сначала о веселом: Криштиану Роналду забил первые два мяча за туринцев в Серии А, оформив свои 399-й и 400-й голы в национальных первенствах.

Но Дуглас Коста переплюнул своего партнера по клубу в прямом смысле этого слова

Am not racist but imagine if @douglascosta was a white footballer who spat on a black footballer.The whole world would erupt.Costa would be facing a season long ban.People would be calling on him to quite football & there would be anti-him banners in games for the next 79yrs. pic.twitter.com/OGSbiBMWgS

— Maartial🔴 (@MaarUtd) September 18, 2018