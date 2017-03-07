Голевой триллер на «Бенито Вильямарин», очередная крупная победа «Барселоны» и пробуждение «Лас-Пальмаса». Обзор 26-го тура Ла Лиги

«Барселона» в 10-й раз за сезон забивает сопернику больше 4-х мячей, «Лас-Пальмас» вышел из комы, а Антуан Гризманн решил остаться в Мадриде. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать шестого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. Фарт «Севильи» наконец закончился. «Нервионцы» 4 матча подряд одерживали победы над более слабыми командами, показывая не самую лучшую игру и уступая игровое преимущество оппоненту. В минувшем туре красно-белые вновь пытались заработать драгоценные 3 очка при невыразительной игре, но на этот раз фокус не прошел. «Алавес» постепенно наращивал давление и если в первом тайме преимущество хозяев было не таким явным, то после перерыва «Севилья» сломалась и должна остаться довольна ничьей, ведь закончиться для них все могло куда плачевнее.

2. Долгожданная победа «Депортиво». 8 матчей без побед, приближение к зоне вылета и унылая игра — все это явно не радовало галисийских болельщиков. Неудачную серию бело-голубые прервали в минувшем туре, обыграв прямого конкурента в борьбе за выживание — хихонский «Спортинг». Победным голом отметился Педро Москера. Что примечательно, этот гол стал для него всего лишь вторым в чемпионате, а первый был еще в августе, в первом туре против «Эйбара», который также помог клубу из Ла-Коруньи набрать 3 очка. «Депортиво» отдаляется от зоны вылета благодаря мячу 28-летнего джокера.

3. «Эйбар» неожиданно сдался без боя. Мадридский «Реал» даже в отсутствие своих главных звезд, таких как Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, сумел на удивление легко уничтожить крепких «оружейников». «Сливочные» выдали со всех сторон идеальный для себя матч: уверенная победа, обилие забитых мячей, сэкономленные силы на Лигу чемпионов и множество других подпунктов. «Эйбар» все еще сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы, однако Хосе Мендилибару придется всерьез пересмотреть игру своей команды ради достижения еврокубковой зоны.

4. «Бетис» уступил «Реал Сосьедаду» в голевом триллере на «Бенито Вильямарин». Пять красивых голов было забито в завораживающем противостоянии и только из этих мячей можно было бы составить топ лучших голов тура. «Реал Сосьедад» ведет напряженную борьбу за место в первой четверке, дающее путевку в Лигу чемпионов. Говорить о перспективах и давать прогнозы рано, но характером и неуступчивостью бело-голубых можно восхищаться уже сейчас.

5. «Лас-Пальмас» легко разделался с «Осасуной». После встречи этих команд в первом круге Энрике Мартина, тогда еще главного тренера «Осасуны», срочно госпитализировали. Мало кто удивился бы, если бы и.о. главного тренера Петара Васильевича с приступом увезли в больницу прямо со стадиона «Гран Канария». «Лас-Пальмас» наконец прорвало, и даже проигранный ими первый тайм лишь раззадорил их. Бравые ребята в желтом забили аж 5 мячей в ворота аутсайдера, которого теперь может спасти от вылета только божественное вмешательство.

Цитата тура

Полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос рассказал о беседе в больнице с форвардом «Атлетико» Фернандо Торресом. Именно после столкновения с хавбеком галисийцев, Торрес в падении ударился головой о газон и был унесен с поля на носилках. Травма 32-летнего футболиста оказалась несерьезной и он был выписан из больницы.

«Он чувствует себя хорошо. Все проверки показали, что со здоровьем Фернандо все в порядке. Он сказал мне не переживать и что с подобным он уже сталкивался ранее. Торрес был спокоен и даже улыбался. Он помнит все события матча, кроме нашего столкновения», — заявил Бергантиньос.

Герой тура

Не утихают страсти вокруг возможного ухода Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико». По ходу сезона на футболиста не раз обрушивался шквал критики за необдуманные высказывания и уровень игры. Однако француз в очередной раз доказал, что он один из лучших футболистов мира, записав на свой счет дубль в матче с набравшей ход «Валенсией» и принеся своему клубу необходимые для борьбы за зону Лиги чемпионов 3 очка.

А сам Гризманн, похоже, поставил точку во всей этой «Санта-Барбаре», решив остаться в «Атлетико» на радость мадридским болельщикам. Об этом сообщают испанские СМИ.

Антигерой тура

После очередного поражения «Малаги» главный тренер Марсело Ромеро был отправлен в отставку. За последние 13 матчей «анчоусам» удалось одержать лишь 1 победу и как результат — 15-я строчка в турнирной таблице испанского чемпионата и лопнувшее терпение руководства клуба.

Цифра тура

Мадридскому «Реалу» исполнилось 115 лет. 2 марта 1902 года братья Паласиосы на базе команды «Футбол Скай» основали «Madrid Football Club», которому в 1920 году король Альфонс XII присвоил статус королевского.

За это время «Реал» переживал разные времена: моменты праздности, будучи любимой командой диктатора Франко, проклятия Лиги чемпионов и разруху. За это время «Сливочные» 32 раза становились чемпионами Испании и 11 раз брали Лигу чемпионов. Суммарно за 115 лет команда завоевала 110 титулов.

Результаты тура:

Бетис – Реал Сосьедад – 2:3 (1:2)

0:1 — Орхильес (10), 1:1 — Мартен (16), 1:2 — Прието (26), 2:2 — Санабрия (65), 2:3 — Прието (72).

Леганес – Гранада – 1:0 (0:0)

1:0 — Мачис (84).

Эйбар – Реал – 1:4 (0:3)

0:1 — Бензема (14), 0:2 — Бензема (25), 0:3 — Хамес Родригес (30), 0:4 — Асенсио (60), 1:4 — Пенья (72).

Вильярреал – Эспаньол – 2:0 (1:0)

1:0 — Сориано (45), 2:0 — Лопес (80, автогол).

Барселона – Сельта – 5:0 (2:0)

1:0 – Месси (24), 2:0 – Неймар (40), 3:0 — Ракитич (57), 4:0 — Умтити (61), 5:0 — Месси (64).

Спортинг – Депортиво – 0:1 (0:1)

0:1 – Москера (45).

Атлетико – Валенсия — 3:0 (1:0)

1:0 – Гризманн (10), 2:0 – Гамейро (49), 3:0 — Гризманн (83).

Лас-Пальмас – Осасуна — 5:2 (1:2)

1:0 – Хесе (7), 1:1 — Кодро (31), 1:2 — Кодро (37), 2:2 — Ливайя (55), 3:2 — Гарсия (70, автогол), 4:2 — Меса (77), 5:2 — Хесе (87).

Атлетик – Малага — 1:0 (0:0)

1:0 – Рауль Гарсия (72, с пенальти).

Алавес – Севилья — 1:1 (0:1)

0:1 – Бен-Йеддер (23), 1:1 — Катай (75).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 23 – Месси (Барселона), 20 — Суарес (Барселона), 18 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 14 – Аспас (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Малаги», «Лас-Пальмаса» и «Депортиво»