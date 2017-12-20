Голевой фейерверк, классическое противостояние и волчий оскал. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Календарный год подходит к завершению, но ведущие европейские чемпионаты не спешат на зимние каникулы. В Кубке Германии состоится принципиальное Дер-Класикер, в Серии А «Рома» попытается вклиниться в борьбу за титул, а в Англии столкнутся «Арсенал» и «Ливерпуль». В Ла Лиге пройдут сразу два дерби: галисийское и знаменитое Эль-Класико.

20 декабря

«Бавария» – «Боруссия» Д

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц Арена»

Время: 22:45 (мск)

Главные фавориты Кубка Германии столкнутся лицом к лицу уже в 1/8 финала. Дортмундцы — действующие обладатели трофея, а «Бавария» — рекордсмен по количеству побед в Кубке (18). В прошлом розыгрыше команды встретились в полуфинале, где «Боруссия» отпраздновала гостевую победу. А еще годом ранее «Бавария» вырвала победу у «шмелей» в финале турнира, в серии пенальти. В первом круге Бундеслиги мюнхенцы одолели «Боруссию» со счетом 3:1.

Судьба барабанщика. «Бавария» без Нойера

П1 Х П2

«Бавария» – «Боруссия» Д 1,44 5,00 6,38

23 декабря

«Депортиво» – «Сельта»

Место: Ла Корунья, Испания

Стадион: «Риасор»

Время: 20:30 (мск)

В последних сезонах «Сельта» стала доминирующей силой в галисийском дерби: четыре победы и одна ничья в предыдущих шести матчах. Сейчас «кельты» традиционно обитают в середине турнирной таблицы и имеют неплохие шансы в борьбе за еврокубковую зону. «Депортиво» же вновь в центре битвы за выживание. Но в случае победы «бело-голубые» смогут нагнать «Сельту» в таблице. «Небесные» не побеждают в гостях вот уже четыре игры кряду.

П1 Х П2

«Депортиво» – «Сельта» 2,61 3,44 2,73

22 декабря

«Арсенал» – «Ливерпуль»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Эмирейтс»

Время: 22:45 (мск)

Голевой фейерверк

Предыдущие четыре встречи «Арсенала» с «Ливерпулем» запомнились болельщикам как голевой фейерверк. В каждой из них было забито минимум четыре мяча, и лишь в последней игре мерсисайдцы одержали уверенную победу (4:0). Собственно, за нее и намерена отомстить команда Венгера. Причем, с апреля 2015-го «канониры» не обыгрывали «красных». И в последних четырех матчах лондонцы пропустили от «Ливерпуля» 14 голов.

Фирминная улыбка. Универсальный солдат «красной» армии

П1 Х П2

«Арсенал» – «Ливерпуль» 2,42 3,70 2,80

23 декабря

«Реал» — «Барселона»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Время: 15:00 (мск)

Классическое противостояние

Перед уходом на перерыв у мадридцев есть прекрасная возможность сократить отрыв от главного конкурента. Сейчас команды разделяет 8 очков, и победа «Барсы» ощутимо ударит по чемпионским амбициям «Реала». В последних пяти дерби в рамках Ла Лиги «сливочные» выиграли лишь раз, а на «Бернабеу» они не побеждали с ноября 2014-го. В прошлом сезоне в Мадриде успех праздновали каталонцы после гола Лео Месси в компенсированное время.

Теория вероятностей. Что может помешать «Барсе» стать чемпионом

П1 Х П2

«Реал» — «Барселона» 2,11 4,02 3,14

23 декабря

«Ювентус» – «Рома»

Место: Турин, Италия

Стадион: «Ювентус Стэдиум»

Время: 22:45 (мск)

Волчий оскал

К середине сезона в Серии А наметилось троевластие «Интера», «Наполи» и «Ювентуса». Разбавить эту группу может «Рома». Но для этого «волкам» нужно увезти победу из Турина. В последние сезоны «волки» научились обыгрывать «Юве», но лишь на своем поле. Гостевой победы над «бьянконери» они не одерживали с января 2010 года. «Рома» в этом сезоне еще не проигрывала на выезде, а «Юве» один раз уступил дома в игре с «Лацио» (1:2).

П1 Х П2

«Ювентус» – «Рома» 1,82 3,70 4,52

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press