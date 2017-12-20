Голевой фейерверк, классическое противостояние и волчий оскал. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Календарный год подходит к завершению, но ведущие европейские чемпионаты не спешат на зимние каникулы. В Кубке Германии состоится принципиальное Дер-Класикер, в Серии А «Рома» попытается вклиниться в борьбу за титул, а в Англии столкнутся «Арсенал» и «Ливерпуль». В Ла Лиге пройдут сразу два дерби: галисийское и знаменитое Эль-Класико.
20 декабря
«Бавария» – «Боруссия» Д
Место: Мюнхен, Германия
Стадион: «Альянц Арена»
Время: 22:45 (мск)
Главные фавориты Кубка Германии столкнутся лицом к лицу уже в 1/8 финала. Дортмундцы — действующие обладатели трофея, а «Бавария» — рекордсмен по количеству побед в Кубке (18). В прошлом розыгрыше команды встретились в полуфинале, где «Боруссия» отпраздновала гостевую победу. А еще годом ранее «Бавария» вырвала победу у «шмелей» в финале турнира, в серии пенальти. В первом круге Бундеслиги мюнхенцы одолели «Боруссию» со счетом 3:1.
Судьба барабанщика. «Бавария» без Нойера
П1 Х П2
«Бавария» – «Боруссия» Д 1,44 5,00 6,38
23 декабря
«Депортиво» – «Сельта»
Место: Ла Корунья, Испания
Стадион: «Риасор»
Время: 20:30 (мск)
В последних сезонах «Сельта» стала доминирующей силой в галисийском дерби: четыре победы и одна ничья в предыдущих шести матчах. Сейчас «кельты» традиционно обитают в середине турнирной таблицы и имеют неплохие шансы в борьбе за еврокубковую зону. «Депортиво» же вновь в центре битвы за выживание. Но в случае победы «бело-голубые» смогут нагнать «Сельту» в таблице. «Небесные» не побеждают в гостях вот уже четыре игры кряду.
П1 Х П2
«Депортиво» – «Сельта» 2,61 3,44 2,73
22 декабря
«Арсенал» – «Ливерпуль»
Место: Лондон, Англия
Стадион: «Эмирейтс»
Время: 22:45 (мск)
Голевой фейерверк
Предыдущие четыре встречи «Арсенала» с «Ливерпулем» запомнились болельщикам как голевой фейерверк. В каждой из них было забито минимум четыре мяча, и лишь в последней игре мерсисайдцы одержали уверенную победу (4:0). Собственно, за нее и намерена отомстить команда Венгера. Причем, с апреля 2015-го «канониры» не обыгрывали «красных». И в последних четырех матчах лондонцы пропустили от «Ливерпуля» 14 голов.
Фирминная улыбка. Универсальный солдат «красной» армии
П1 Х П2
«Арсенал» – «Ливерпуль» 2,42 3,70 2,80
23 декабря
«Реал» — «Барселона»
Место: Мадрид, Испания
Стадион: «Сантьяго Бернабеу»
Время: 15:00 (мск)
Классическое противостояние
Перед уходом на перерыв у мадридцев есть прекрасная возможность сократить отрыв от главного конкурента. Сейчас команды разделяет 8 очков, и победа «Барсы» ощутимо ударит по чемпионским амбициям «Реала». В последних пяти дерби в рамках Ла Лиги «сливочные» выиграли лишь раз, а на «Бернабеу» они не побеждали с ноября 2014-го. В прошлом сезоне в Мадриде успех праздновали каталонцы после гола Лео Месси в компенсированное время.
Теория вероятностей. Что может помешать «Барсе» стать чемпионом
П1 Х П2
«Реал» — «Барселона» 2,11 4,02 3,14
23 декабря
«Ювентус» – «Рома»
Место: Турин, Италия
Стадион: «Ювентус Стэдиум»
Время: 22:45 (мск)
Волчий оскал
К середине сезона в Серии А наметилось троевластие «Интера», «Наполи» и «Ювентуса». Разбавить эту группу может «Рома». Но для этого «волкам» нужно увезти победу из Турина. В последние сезоны «волки» научились обыгрывать «Юве», но лишь на своем поле. Гостевой победы над «бьянконери» они не одерживали с января 2010 года. «Рома» в этом сезоне еще не проигрывала на выезде, а «Юве» один раз уступил дома в игре с «Лацио» (1:2).
П1 Х П2
«Ювентус» – «Рома» 1,82 3,70 4,52
Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press