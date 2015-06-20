Годы правления. Илья Казаков – об Аленичеве и Ко

Премьер-лига занялась любимым летним делом – перестановками в тренерских штабах. Но сейчас средний возраст кандидатов в главные тренеры стремительно пошел на снижение.
***
Раньше, когда Премьер-лига еще не съехала из Дома футбола на Таганке в особняк на Трубной, ресторанчик «Сан-Ремо» в этом же здании на углу Народной и Больших Каменщиков был настоящим футбольным заведением. Заходишь в него – и знакомых героев столько, что незнакомые лица вызывают поначалу недоумение. Дескать, вам-то что здесь делать? Вот агенты, вот тренеры, вот менеджеры. Игроки, правда, встречались редко, да и то, как правило, вызываемые на заседание КДК, контрольно-дисциплинарного комитета. Или комитета по этике, захиревшего после отставки Фурсенко и незаметно сошедшего на нет. Или Палаты по разрешению споров. Что логично – действующему футболисту в Доме футбола делать особо нечего. Работа есть, деньги есть, день расписан. Да что день – жизнь расписана на месяцы вперед.
Но мне все равно в силу возраста с тренерами было интереснее. Особенно с теми, кто еще рвался и горел, пробиваясь в люди. Туда, где пару лет назад еще казалось, не просто все занято, а еще и очередь на несколько лет вперед.
В «Сан-Ремо» часто бывало так, что ты приходил поговорить за кофе с кем-то вдвоем, а потом компания разрасталась так, что занимала половину этажа. Уютные были времена. И где сейчас так собирается народ – просто не представляю.
***
Вот и в тот раз мы сели вдвоем. С временно безработным тренером чуть старше меня. Потом зашел еще один и сел к нам, потом еще и еще – и я почувствовал себя на каких-то высших тренерских курсах.
И все они выражали недовольство: не жизнью, а обстоятельствами. Люди, у которых был опыт работы в Премьер-лиге, а у многих — еще и матчи в составе национальной сборной.
Они даже поспорили. Кто-то считал, что менеджеры, пришедшие в клубы на ключевые позиции, нарочно приглашают иностранцев, чтобы те были совершенно изолированными от нашего футбольного мира. Чтобы авторитет менеджеров для наемного работника был хотя бы на первых порах высок. И чтобы даже информацию, не говоря обо всем остальном, они получали только от работодателей.
Кто-то, соглашаясь с этим, уверял, что главная проблема в другом. В том, что старшее поколение, занятое охраной завоеванных территорий от тех, кто помоложе, не заметило, как проиграло этот рынок тренерам из-за рубежа. Вместо того чтобы подготовить себе смену, отдающую должное аксакалам и подчеркивающую это публично.
Мне запомнилось, как один из начинающих тренеров горячился и убеждал:
— Посмотрите, что происходит у старшего поколения. Этот того ненавидит, но в интервью только и делает, что его нахваливает. А нас, молодых, «опускает» при каждом случае, потому что они реально боятся, что если одного-другого подпустить, мы революцию можем сделать. Мы другие, не работавшие в девяностых. Мы на Западе играли — в нормальных чемпионатах, учились там другому футболу. И набор знаний у нас уже другой, чем у них. Современный.
Я тогда спросил:
— Как же так получается: многие из старшего поколения не работают, просто не могут получить предложение их хорошего клуба, а вам они вредят?
Мне ответили:
— Дело в другом — в негативном фоне, который они создали, постоянно повторяя: «Эти еще молодые, им еще рано, слишком много ошибок как у начинающих». А какие мы молодые? Всем за сорок. Забыли, когда они сами начинали?
И в этот момент другой тренер сказал:
— Может, нам тоже надо объединиться? Договориться, что мы всегда и во всем будем поддерживать и хвалить друг друга публично.
Они зашумели, обрадовались. Не как заговорщики, а как мальчишки.
Я смотрел на них и думал: как было бы замечательно, если бы они этот порыв сумели капитализировать, обратить в дело. Не забыть о других, когда судьба принесет тебе предложение из хорошего клуба.
***
Позже, общаясь сам или готовя вопросы для коллег к большому интервью с аксакалами, я обязательно хотел услышать их ответ на вопрос о проигранном рынке тренеров. И все они отрицали взгляд молодого поколения. Говорили, не сговариваясь, одно и то же: «Невозможно искусственно вырастить смену. Мы выстояли в настоящей конкуренции с теми, кто приехал сюда готовым к войне за место в топ-клубе. Если молодежь не справилась, вопросы к ним, а не к нам».
Время шло, я так же встречался с приятелями, но уже поодиночке. Не умышленно, так получалось. «Сан-Ремо» пустовал по сравнению с былыми временами. Все чаще в него заходили люди незнакомые, при которых можно было говорить на любые темы, не боясь, что услышат и уж тем более — что поймут.
Молодые тренеры начинали работать. У кого-то получалось, у кого-то нет. Кто-то отказывался. Когда я спрашивал, почему, мне обычно отвечали, что нет желания становиться марионеткой, не влияющей ни на что и отвечающей за все.
А потом начался кризис. С деньгами стало хуже, потом плохо – если говорить о больших деньгах, да даже о средних. Клубы начали задумываться о более бюджетных вариантах. «Мордовия» срезала бюджет — и ушел Семин. Пришел Гордеев. «Кубань», лишившись Мкртчяна, рассталась с Кучуком и позвала Хохлова. «Спартак» встал на новые рельсы и сделал выбор в пользу Аленичева. «Локомотив» назначил Черевченко, хотя Ольга Смородская тут же призналась, что хочет поработать с Карпиным. Были два варианта у Бородюка, остался третий.
Смена поколений, проведенная в одно лето? Или нет? Или это просто такое стечение обстоятельств, когда нефть за шестьдесят, а не за сто, и евро тоже за шестьдесят, а не за сорок?
Не знаю. Мне кажется, скорее второе, чем первое. Но шанс в любом случае такой, о котором они тогда, несколько лет назад, мечтали. Бери и пользуйся. Ни старшее поколение, ни иностранцы – никто не помешает. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь дело за ними.
Тень Романцева. Илья Казаков – о прошлом и настоящем «Спартака»
Дмитрий Хохлов: Адвокат говорил то по-английски, то по-голландски. Я ничего не понял, вышел на поле и сразу привез гол
Текст: Илья Казаков
Фото: официальные сайты РФПЛ, тульского «Арсенала»
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One thought on “Годы правления. Илья Казаков – об Аленичеве и Ко”
&###u0;&88230;&28230;.j3st got the DVD and it will be one of my favorites. All of the scenes are the kind that get the capillaries expanding, but Andrew and Robbie really put the frosting on the cake; two beautiful boys.This was everything I could ask for, plus, a nice, brief note from Phillip.Thanks BC