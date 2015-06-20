Годы правления. Илья Казаков – об Аленичеве и Ко



***

Раньше, когда Премьер-лига еще не съехала из Дома футбола на Таганке в особняк на Трубной, ресторанчик «Сан-Ремо» в этом же здании на углу Народной и Больших Каменщиков был настоящим футбольным заведением. Заходишь в него – и знакомых героев столько, что незнакомые лица вызывают поначалу недоумение. Дескать, вам-то что здесь делать? Вот агенты, вот тренеры, вот менеджеры. Игроки, правда, встречались редко, да и то, как правило, вызываемые на заседание КДК, контрольно-дисциплинарного комитета. Или комитета по этике, захиревшего после отставки Фурсенко и незаметно сошедшего на нет. Или Палаты по разрешению споров. Что логично – действующему футболисту в Доме футбола делать особо нечего. Работа есть, деньги есть, день расписан. Да что день – жизнь расписана на месяцы вперед.

Но мне все равно в силу возраста с тренерами было интереснее. Особенно с теми, кто еще рвался и горел, пробиваясь в люди. Туда, где пару лет назад еще казалось, не просто все занято, а еще и очередь на несколько лет вперед.

В «Сан-Ремо» часто бывало так, что ты приходил поговорить за кофе с кем-то вдвоем, а потом компания разрасталась так, что занимала половину этажа. Уютные были времена. И где сейчас так собирается народ – просто не представляю.





***

Вот и в тот раз мы сели вдвоем. С временно безработным тренером чуть старше меня. Потом зашел еще один и сел к нам, потом еще и еще – и я почувствовал себя на каких-то высших тренерских курсах.

И все они выражали недовольство: не жизнью, а обстоятельствами. Люди, у которых был опыт работы в Премьер-лиге, а у многих — еще и матчи в составе национальной сборной.

Они даже поспорили. Кто-то считал, что менеджеры, пришедшие в клубы на ключевые позиции, нарочно приглашают иностранцев, чтобы те были совершенно изолированными от нашего футбольного мира. Чтобы авторитет менеджеров для наемного работника был хотя бы на первых порах высок. И чтобы даже информацию, не говоря обо всем остальном, они получали только от работодателей.

Кто-то, соглашаясь с этим, уверял, что главная проблема в другом. В том, что старшее поколение, занятое охраной завоеванных территорий от тех, кто помоложе, не заметило, как проиграло этот рынок тренерам из-за рубежа. Вместо того чтобы подготовить себе смену, отдающую должное аксакалам и подчеркивающую это публично.

Мне запомнилось, как один из начинающих тренеров горячился и убеждал:

— Посмотрите, что происходит у старшего поколения. Этот того ненавидит, но в интервью только и делает, что его нахваливает. А нас, молодых, «опускает» при каждом случае, потому что они реально боятся, что если одного-другого подпустить, мы революцию можем сделать. Мы другие, не работавшие в девяностых. Мы на Западе играли — в нормальных чемпионатах, учились там другому футболу. И набор знаний у нас уже другой, чем у них. Современный.

Я тогда спросил:

— Как же так получается: многие из старшего поколения не работают, просто не могут получить предложение их хорошего клуба, а вам они вредят?

Мне ответили:

— Дело в другом — в негативном фоне, который они создали, постоянно повторяя: «Эти еще молодые, им еще рано, слишком много ошибок как у начинающих». А какие мы молодые? Всем за сорок. Забыли, когда они сами начинали?

И в этот момент другой тренер сказал:

— Может, нам тоже надо объединиться? Договориться, что мы всегда и во всем будем поддерживать и хвалить друг друга публично.

Они зашумели, обрадовались. Не как заговорщики, а как мальчишки.

Я смотрел на них и думал: как было бы замечательно, если бы они этот порыв сумели капитализировать, обратить в дело. Не забыть о других, когда судьба принесет тебе предложение из хорошего клуба.





***

Позже, общаясь сам или готовя вопросы для коллег к большому интервью с аксакалами, я обязательно хотел услышать их ответ на вопрос о проигранном рынке тренеров. И все они отрицали взгляд молодого поколения. Говорили, не сговариваясь, одно и то же: «Невозможно искусственно вырастить смену. Мы выстояли в настоящей конкуренции с теми, кто приехал сюда готовым к войне за место в топ-клубе. Если молодежь не справилась, вопросы к ним, а не к нам».

Время шло, я так же встречался с приятелями, но уже поодиночке. Не умышленно, так получалось. «Сан-Ремо» пустовал по сравнению с былыми временами. Все чаще в него заходили люди незнакомые, при которых можно было говорить на любые темы, не боясь, что услышат и уж тем более — что поймут.

Молодые тренеры начинали работать. У кого-то получалось, у кого-то нет. Кто-то отказывался. Когда я спрашивал, почему, мне обычно отвечали, что нет желания становиться марионеткой, не влияющей ни на что и отвечающей за все.

А потом начался кризис. С деньгами стало хуже, потом плохо – если говорить о больших деньгах, да даже о средних. Клубы начали задумываться о более бюджетных вариантах. «Мордовия» срезала бюджет — и ушел Семин. Пришел Гордеев. «Кубань», лишившись Мкртчяна, рассталась с Кучуком и позвала Хохлова. «Спартак» встал на новые рельсы и сделал выбор в пользу Аленичева. «Локомотив» назначил Черевченко, хотя Ольга Смородская тут же призналась, что хочет поработать с Карпиным. Были два варианта у Бородюка, остался третий.

Смена поколений, проведенная в одно лето? Или нет? Или это просто такое стечение обстоятельств, когда нефть за шестьдесят, а не за сто, и евро тоже за шестьдесят, а не за сорок?

Не знаю. Мне кажется, скорее второе, чем первое. Но шанс в любом случае такой, о котором они тогда, несколько лет назад, мечтали. Бери и пользуйся. Ни старшее поколение, ни иностранцы – никто не помешает. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь дело за ними.



Текст: Илья Казаков



Фото: официальные сайты РФПЛ, тульского «Арсенала»