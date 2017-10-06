Goal Win. Илья Казаков – о том, как Александр Головин становится лидером сборной России

Время летит с удивительной скоростью. Два года назад Фабио Капелло проверил в товарищеском матче группу молодых игроков, и Александр Головин с Алексеем Миранчуком запомнились больше других. Сейчас они уже лидеры. Пока больше в своих клубах – ЦСКА и «Локомотиве», но на следующий год все должно быть иначе. Тогда и Англия, полагаю, может оказаться сбыточной мечтой. И, возможно, не только для них двоих.

Но те, кто уезжал давно, оказались в Англии после триумфального Евро-2008. Слуцкий перебрался на Альбион благодаря поддержке Абрамовича. И из представителей новой волны в нашем футболе по-прежнему нет игрока, который бы действительно заинтересовал Премьер-лигу или Чемпионлигу настолько, чтобы мы могли задуматься: что увидят британцы в его фамилии?

Ближе всех, если верить слухам и агенту Слуцкого Шандору Варге, к переезду на родину футбола был Головин. История неоднозначная, но если в эти дни активно обсуждается возможный трансфер в «Челси» 19-летнего румынского полузащитника Флоринеля Комана, который в этом чемпионате Румынии ничего не забил и отдал всего одну голевую передачу (в 10 матчах) и в его контракте стоит опция выкупа в 100 млн евро, – почему бы не поверить в интерес к Головину?

Который выигрывал юношеский чемпионат Европы. Который уже стал лидером ЦСКА и пытается оказаться таковым в сборной Черчесова. И у кого есть опыт Лиги чемпионов и, что не менее важно, опыт успешного преодоления внутреннего кризиса после провала на Евро-2016.

Переберись в Англию Головин – а летом он имел такой шанс, – с его прозвищем, думается, сложностей бы не возникло. В фамилии армейского хавбека есть Goal и есть Win – определяющие слова для понимания духа британского футбола.

Но он не уехал. Ни в «Арсенал», ни в аренду в одну из более скромных команд, вроде того же «Халла». Хотя Слуцкий весной имел с ним долгую беседу – это если только говорить об очной встрече, отводя на второй план телефонные разговоры. Правда, мало кто знает содержание их беседы. Поверить в то, что тренер уговаривал игрока перебраться к нему, стороннему болельщику так же легко, как и принять другую версию: что Слуцкий, для кого Головин первый, и, возможно, единственный, русский игрок, выращенный им до уровня национальной сборной из обычного молодого таланта, уговаривал полузащитника не спешить, имея перед глазами пример катастрофического регресса Александра Зинченко.

Лучше окрепнуть в России и уезжать на пике амбиций и мотивации уже после домашнего чемпионата мира.

История Головина – при общей радостной тенденции появления молодых звезд в нашем чемпионате: Миранчуков, Кузяева, Зобнина – все же отлична от иных примеров. Александр, как и Алексей Миранчук, всегда был на хорошем счету у профессионалов, но карьера армейца изначально складывалась более понятно и методично. Головин обычно воспринимался в качестве лидера, и, что интересно, его перевод с правого крыла атаки в середину поля (аналогичный тому, что сделал несколькими годами раньше Дзагоев) не привел к падению остроты в его игре.

Их, кстати, можно сравнивать по многим параметрам – Дзагоева и Головина. Обоим повезло заиграть в команде, где возник дефицит на острых атакующих полузащитников и где оборона была опытной настолько, что охотно доверяла право творить и, главное, ошибаться тем, кто действовал впереди. Но, что интересно, у Головина существовал незыблемый авторитет, перед которым он поначалу пасовал. А потом – как понимаю, отчасти под его влиянием – оказался более уверенным в себе игроком. Речь о Широкове. Который был кумиром Головина и в прежние годы.

А когда Роман оказался в ЦСКА, Александр встретил его на первой совместной тренировке с открытым от восторга ртом.

По крайней мере, так рассказывал Слуцкий, добродушно посмеиваясь над увиденным, – и если здесь был гротеск, то вряд ли большой. Рядом с такими мастерами прогрессируешь гораздо быстрее, если вообще способен прогрессировать. А Головин с юных лет претендовал на роль лидера – без какой-либо рефлексии и комплексов.

… Алексей Миранчук сейчас в сумасшедшей форме, он наконец становится лидером «Локомотива», пытается им быть. Имей Черчесов в своем распоряжении Зобнина, Миранчука, Головина и Кузяева одновременно, нам было бы легче понять, какой должна быть сборная на домашнем чемпионате мира. Но этого пока приходится ждать.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»