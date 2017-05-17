Глоток энергии. Чего стоит ожидать от «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Пока «Шальке» и «Байер» пытаются выкарабкаться из трясины второй половины таблицы Бундеслиги, веселый «Лейпциг» празднует выход в Лигу чемпионов. Уже этой осенью команда из Восточной Германии дебютирует в еврокубках. Рассказываем, чего стоит ожидать от «красных быков».

Как бы ни ненавидели друг друга фанаты «Баварии» и «Боруссии», каждый из них мечтает о повторении бундес-финала Лиги чемпионов. Маловероятно, что какая-нибудь немецкая команда желает успехов «Лейпцигу» в Лиге чемпионов. Но «быкам» все равно. Атмосфера отвращения и презрения витала на каждом выездном матче «РБ», но это никоим образом не помешало клубу оставить позади грозных соперников и подняться на второе место чемпионата Германии. «Быки» стали первыми новичками в истории Бундеслиги, занявшими по окончании сезона второе место. Лучший результат показывал только «Кайзерслаутерн» в сезоне-1997/98, когда команда, вышедшая в элитный дивизион, выиграла чемпионат. Удивительно, но «красные дьяволы» тогда набрали 68 очков к концу сезона, «РБ» почти догнал своего кумира. У них 66 очков и один матч в запасе.

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«Я сказал их владельцу: «Уважаемый мистер Матешиц, если бы вы подписывали еще и игроков постарше, вы бы стали очень серьезным соперником для нас», — пошутил президент «Баварии» Ули Хенесс. Однако молодежь из «Лейпцига» доказала, что способна дать отпор любой команде, даже самому монарху Бундеслиги. Но встает вопрос: подойдет ли «РБ» к сезону Лиги чемпионов в таких же хороших кондициях? В отличие от своих коллег из «Хоффенхайма», продавших двух основных игроков перед дебютом в Лиге чемпионов, «Лейпциг» не собирается расставаться с ключевыми футболистами. Так, например, «Ливерпуль» и «Бавария» усиленно боролись за Наби Кейту, однако ребята из Лейпцига тут же начали разговор о продлении контракта. Теперь Кейта и слышать не хочет о переходе.

«Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженно», – сказал капитан «Баварии» Филипп Лам. И с этим не поспоришь. Сколько бы ни осуждали и ни плевались в сторону «быков», игроки пробудили давно спящую интригу в чемпионате Германии и сделали лигу только интереснее. Это далеко не конец. Команда из Восточной Германии не успокоится, пока не заберет первую тарелку в истории клуба.

Но чтобы это сделать прямо в следующем сезоне, «Лейпцигу» не хватает опыта. За три сезона команда поднялась с низов Германии, а ее игроки в большинстве своем не старше 23 лет. В важных матчах можно заметить, что «РБ» не хватает последнего рывка или быстрого принятия решения, что нарабатывается только со временем.

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Между тем Лига чемпионов для «Лейпцига» все еще под вопросом из-за связей с «Ред Буллом». Дело все в том, что компания, производящая энергетический напиток, владеет сразу двумя клубами — «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг», и обе команды, по идее, должны сыграть в Лиге чемпионов. Но УЕФА может отцепить один из них, и скорее всего это будет «Лейпциг»: «Зальцбург», видимо, станет чемпионом Австрии и получит преимущество в глазах организаторов Лиги чемпионов.

Но все не так просто. Главный аргумент спортивных юристов-критиков заключался в следующем: Оливер Минцлафф, председатель правления «РБ Лейпциг», одновременно является и главой футбольного департамента «Ред Булл», куда входит и «Зальцбург». Однако в апреле, когда стало известно, что «быки» с большей вероятностью сыграют в ЛЧ, Минцлафф покинул пост в концерне «Ред Булл». Теперь условная нить между клубом и компанией разорвана. «Наше сотрудничество с «Ред Булл» ничем не отличается от других, — теперь упирает Минцлафф. — Мы с нетерпением ждем розыгрыша Лиги чемпионов 25 августа и ожидаем удачного соперника для нашего клуба».

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press