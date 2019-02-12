Агуэро догоняет Ширера, «Кардифф» творит историю, а «Ливерпуль» прерывает ничейную серию. Главные события 26-го тура АПЛ

Метаморфозы «Челси», серия «Бернли» и замена Кейну. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 26-го тура АПЛ.

Агуэро сделал это снова

«Манчестер Сити», победив в среду «Эвертон» (0:2) на выезде, догнал по очкам «Ливерпуль». В центральном матче 26-го тура «горожанам» в течение нескольких минут составлял конкуренцию «Челси». Равенство длилось недолго: уже на 4-й минуте Стерлинг открыл счет. А спустя четверть часа игру можно было закрывать: дубль Агуэро и удар Гюндогана заставили лицо Сарри нервно подергиваться. Во втором тайме все ждали лишь одного – повторит ли Серхио Агуэро рекорд Алана Ширера? Ответ был дан почти сразу после перерыва: Стерлинг заработал пенальти и Кун без проблем его реализовал, оформив свой 11-й хет-трик и сравнявшись с лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Дубль Стерлинга в концовке довершил унижение «синих» (6:0). К слову, Александр Зинченко, вышедший в старте, провел отличный матч и дважды ассистировал — на второй и шестой голы. А «Челси» в последних играх кидает из ада в рай и обратно: 0:4, 5:0, 0:6… В следующем туре разгневанные «пенсионеры» принимают «Брайтон». Какой счет предположите?

«Ливерпуль» излечился от ничейной болезни?

После двух ничьих подряд «красные» впервые победили в феврале. Матч с «Борнмутом» на «Энфилде» начался с дежурного гола Мане: после подачи Милнера с правого фланга Садио опередил Аке на линии вратарской. Фанаты «Ливерпуля» не спешили бурно эмоционировать — в предыдущих двух матчах (ничьи 1:1) сенегалец также открывал счет. Но вскоре Джини Вейналдум успокоил трибуны: получив на левом углу штрафной заброс от Робертсона, голландец в два касания обработал и технично перекинул мяч через Боруца. В начале второй половины Мо Салах, после паса пяткой от Фирмино, поразил дальний угол и, по сути, оформил необходимую победу. 3:0 – «Ливерпуль» делит с «МанСити» первое место, продолжая держать в уме матч в запасе и потенциальное лидерство.

Трагичный «Кардифф» побеждает вновь

Печальные известия о пропавшем с Салой самолете дали обратный эффект, максимально мотивировавший игроков и персонал «Кардифф Сити». Выездная встреча с «Саутгемптоном», как и все матчи предыдущего тура, началась с минуты молчания в честь погибшего аргентинца. Нули в первом тайме компенсировались триллером во втором. На 69-й минуте, после скидки Паттерсона, счет открыл Сол Бамба, бурно отпраздновав гол с гостевым сектором. Преимущество валлийцев сохранялось до 90-й минуты, пока Стивенс после углового не сравнял цифры на табло. Но это было еще не все: на четвертой компенсированной минуте, после навала гостей, Камарасса скинул мяч Зохоре и датчанин послал мяч в дальний угол. 1:2 – «Кардифф» побеждает второй раз подряд в высшем дивизионе впервые с 1962 года и отдаляется от зоны вылета.

«МЮ» душевно отдохнул в «Коттедже»

В первом матче тура «Фулхэм» принимал разогнавшийся «Манчестер Юнайтед». В начале игры хозяева «Крэйвен Коттедж» создали два железных момента, но Вьетто и Шюррле промахивались из штрафной. А потом за дело взялся Поль Погба: избежав офсайда, француз получил мяч от Марсьяля и, войдя в штрафную, размазал ближний угол Рико. Вскоре Марсьяль в шикарном сольном проходе отличился сам. А во втором тайме Погба с пенальти оформил дубль и крупную победу. 0:3 – «МЮ» остается в четверке, а «дачники» все дальше от спасения.

Травма Кейна? Просто Сон!

Потеря Гарри Кейна сулила «Тоттенхэму» серьезные осложнения, но пока «шпоры», победив в четвертый раз подряд, не слишком замечают отсутствие лидера. Гол Санчеса после подачи Эриксена обеспечил «Сперс» преимущество к перерыву. Во втором тайме сценарий игры мог пойти по-другому: гости заработали пенальти, а Джейми Варди, толком не размявшись после выхода на замену, взялся исполнять приговор, но Льорис оказался хитрее. Уже через три минуты пришла расплата: Кристиан Эриксен, после стенки с Льоренте, забил свой очередной гол из-за штрафной. Спустя 15 минут Варди отмазался, первым успев на прострел Рикарду. А окончательный счет установил Сон Хен Мин, убежавший с центра поля один-на-один со Шмейхелем (3:1).

Неприметный «Бернли» тянет на рекорд

В конце декабря, унизительно проиграв дома «Эвертону» (1:5), «Бернли» опустился в зону вылета, а фанаты с опасением смотрели на вторую половину сезона. С тех пор «бордовые» провели шесть игр без поражений и приехали в Брайтон с амбициозным настроем. Героем игры стал форвард гостей Крис Вуд: новозеландец сделал дубль и внес основной вклад в итоговую победу. 1:3 – «Бернли» не проигрывает в седьмом матче кряду и повторяет свое лучшее достижение в топ-дивизионе с февраля 1975 года.

«Эвертон»: три поражения за неделю

«Эвертон», после домашних поражений от «волков» и «МанСити», гостил в Уотфорде. Исход решил гол Андре Грея во втором тайме: форвард «шершней» воплотил в гол передачу Уилла Хьюза. 1:0 – «ириски» катятся вниз, а тренер гостей Марку Силва вновь впечатляет результатами только на старте.

«Арсенал» в погоне за ЛЧ

После поражения от «МанСити» «канониры» вернулись на победный курс. В выездном матче с грустным «Хаддерсфилдом» все решили голы Ивоби и Лаказетта в первом тайме. Ответный мяч «терьеров» пришел лишь на 90-й минуте и на исход не повлиял. 1:2 – «Арсенал» обходит «Челси» и остается на хвосте у «МЮ».

«Волки» вновь бьются до последнего

В заключительном матче тура «Вулверхэмптон», идущий седьмым, принимал нестабильный «Ньюкасл». Неожиданную победу гостям мог принести Айзек Хэйден, в начале второго тайма «купивший» Патрисиу ударом в ближний угол. Но «волки» не зря короли последних минут в этом сезоне: на пятой компенсированной минуте Дубравка поймал воздух после подачи с правого фланга и Боли, допустивший ошибку с первым голом, внес мяч в ворота. 1:1 – покрасневший Рафа Бенитес не мог сдержать гнева после упущенной победы.

Цитата тура:

«Не знаю, как не попал с метра по воротам в начале матча. Иногда такое случается. В следующем моменте я забил. Важно, что удалось забить, а команда смогла победить. Повторение рекорда Ширера? Я должен продолжать в том же духе, но победы важнее»

— так Серхио Агуэро отреагировал на свой 11-й хет-трик в АПЛ, повторивший рекорд Алана Ширера.

Результаты:

27-й тур

Эвертон — Манчестер Сити — 0:2 (0:1)

(Лапорт, 45, Жезус, 90).

26-й тур

Фулхэм — Манчестер Юнайтед — 0:3 (0:2)

(Погба, 14, 65 — с пенальти, Марсьяль, 23).

Кристал Пэлас — Вест Хэм — 1:1 (0:1)

(Заха, 76; Нобл, 27 — с пенальти).

Хаддерсфилд — Арсенал — 1:2 (0:2)

(Колашинац, 90 — в свои ворота; Ивоби, 16, Лаказетт, 44).

Ливерпуль — Борнмут — 3:0 (2:0)

(Мане, 24, Вейналдум, 34, Салах, 48).

Саутгемптон — Кардифф — 1:2 (0:0)

(Стивенс, 90; Бамба, 69, Зохоре, 90).

Уотфорд — Эвертон — 1:0 (0:0)

(А. Грэй, 65).

Брайтон — Бернли — 1:3 (0:1)

(Даффи, 76; Вуд, 26, 61, Барнс, 74 — с пенальти).

Тоттенхэм — Лестер — 3:1 (1:0)

(Д. Санчес, 33, Эриксен, 63, Сон, 90; Варди, 76).

Манчестер Сити — Челси — 6:0 (4:0)

(Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 19, 56 — с пенальти, Гюндоган, 25).

Вулверхэмптон – Ньюкасл 1:1 (0:0)

(Боли, 90; Хэйден, 54)

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Салах («Ливерпуль»), Агуэро («МС») – по 17, Обамеянг («Арсенал») — 15, Кейн (Тоттенхэм») – 14, Азар («Челси»), Стерлинг («МС»), Мане («Ливерпуль») – по 12 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»