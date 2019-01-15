Сульшер сравнялся с легендой «МЮ», «Фулхэм» делает харакири, а «Ливерпуль» вновь побеждает. Главные события 22-го тура АПЛ

Куражный де Хеа, фартовый Сульшер, гостевые победы и автоголы. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 22-го тура АПЛ.

Магия Сульшера в «МЮ» продолжается

Гостевая игра с «Тоттенхэмом» представлялась главным и сложнейшим испытанием для Оле-Гуннара Сульшера, стартовавшего в «МЮ» с пяти побед подряд (одна в Кубке Англии). Первый тайм завершился шедевром Маркуса Рэшфорда: 21-летний англичанин, ворвавшись в штрафную, воплотил в гол длинный пас Поля Погба. Главное шоу началось во второй половине. «Тоттенхэм» доминировал весь тайм, создал десяток моментов, но Давид де Хеа показал, почему его считают лучшим кипером в мире (0:1). Пятый выигрыш в АПЛ подряд на старте карьеры в «МЮ» ставит Оле-Гуннара Сульшера в один ряд с великим Маттом Басби. Что немаловажно для манкунианцев — это вторая «сухая» победа подряд. В предыдущих 20 играх на счету де Хеа были те же два матча на «ноль».

«Ливерпуль» впервые побеждает в новом году

После первого поражения в чемпионате и вылета из Кубка Англии (1:2 от «Вулверхэмптона») «красные» вернулись на победную волну. Исход гостевой встречи с ершистым «Брайтоном» решил единственный гол: Мо Салах заставил Грооса сфолить в штрафной, после чего уверенно реализовал пенальти. В концовке игры египтянин мог закрепить преимущество «скаузеров», но немыслимым образом промахнулся с линии вратарской. 0:1 – «Ливерпуль» сохраняет четырехочковый отрыв от «МанСити».

«Молотки» забивают перспективы «Арсенала» на ЛЧ?

Лондонское дерби «Вест Хэма» и «Арсенала» открывало тур. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом гостей, а лучший момент упустил Лаказетт. Зато вторая половина началась с гола «молотков»: Самир Насри, отбывший дисквалификацию, в дебютном матче за «Юнайтед» в АПЛ ассистировал Деклану Райсу – 19-летний ирландец преподнес себе шикарный подарок на двадцатилетие, расстреляв из штрафной ближнюю «девятку» ворот Лено (1:0). Эмери попытался оживить игру заменами, но Фабьянски и оборона «Хэма» заставили «Арсенал» забыть о трех очках на Олимпийском стадионе.

Wishing a very happy birthday to our very own @_DeclanRice ! 🎂

🎊 Have a great day, Dec! 🙌 pic.twitter.com/8WYA9p6M3L — West Ham United (@WestHamUtd) January 14, 2019

Цифры тура:

FULL TIME — Chelsea 2 Newcastle United 1 #NUFC pic.twitter.com/0m1EHlsxOx — Newcastle United FC (@NUFC) January 12, 2019

«Сороки» вновь пролетают на «Стэмфорде»

В игре с «Ньюкаслом» «Челси» прервал локальную серию домашних неудач (одно очко в двух матчах). Счет открыл Педро, красиво перекинув Дубравку, а в конце первого тайма Киран Кларк после углового сравнял счет. Исход игры решил гол Виллиана: бразилец получил мяч на левом углу штрафной и красивым ударом в дальний верхний угол принес «синим» победу (2:1). «Челси» одерживает первую домашнюю победу с начала декабря, а «Ньюкасл» проигрывает на «Стэмфорд Бридж» в седьмой раз подряд и вновь опускается в зону вылета.

«Святые» в меньшинстве побеждают «Лестер»

После одного очка в трех играх «Саутгемптон» вновь выиграл. Выездной матч с «Лестером» начался для «святых» с быстрого гола: Уорд-Праус реализовал пенальти за снос Лонга. Под конец тайма гости остались в меньшинстве: перевозбужденный юниор «Саутгемптона» Ян Валери в течение 11 минут схватил две желтые карточки и досрочно отправился в раздевалку. Но еще до перерыва счет удвоился — Шейн Лонг принял длинный пас от голкипера и забил впервые с апреля 2018. Во втором тайме Ндиди отыграл один мяч, но на большее «лис» не хватило. 1:2 – «Саутгемптон» покидает зону вылета.

Защита «дачников» бьет по своим

Гостевой матч с «Бернли» начался для «Фулхэма» задорно: уже на второй минуте Андре Шюррле получил мяч на правом углу штрафной и вторым касанием сотворил шикарный гол от перекладины — немецкий вингер отличился во всех трех матчах против «бордовых», в которых участвовал (первый был за «Челси» в августе 2014). А потом начались «чудеса»: после прострела Джеффа Хендрика с правого фланга мяч срикошетил от защитника «дачников» Брайана и влетел в ворота; а спустя три минуты подача того же Хендрика, уже с левого края, нашла голову Одоя, вновь отметившегося автоголом! Навал «Фулхэма» во втором тайме так и не привел к результату. «Бернли» побеждает с нулем ударов в створ и отдаляется от зоны вылета.

Волевые «шершни» выигрывают у «Пэласа»

В малом лондонском дерби «Кристал Пэлас» принимал «Уотфорд». В отчетном матче все голы также забили представители одной команды, но на этот раз все закончилось успехом. Защитник гостей Крэйг Кэткарт стал одним из героев встречи: в первом тайме он отметился автоголом, но во второй половине отмазался, сравняв счет. Победу «шершням» ударом в ближнюю «девятку» принес Том Клеверли, отличившийся впервые с октября 2017 года.

«Эвертон» прерывает домашнее молчание

В первом воскресном матче «ириски» на «Гудисон парк» принимали «Борнмут», скатывающийся все ниже (четыре очка в семи последних играх). Голы пришли только во втором тайме: спустя 16 минут после перерыва Курт Зума опередил кипера на углу вратарской и открыл счет с подачи Луки Диня, а в компенсированное время Доминик Калверт-Льюин поразил ближний угол Беговича. 2:0 – «Эвертон» побеждает дома впервые с ноября (лишь два очка в четырех предыдущих встречах на «Гудисоне»).

Цитата тура:

«Я наслаждаюсь футболом. В системе Моуринью это было сложно делать, учитывая, какую тактику мы использовали. Мне нравится больше атаковать, прессинговать, играть выше. Игра в защите – не моя лучшая характеристика, хоть иногда я и могу сделать на это ставку. Там, где я играю сейчас, мы понимаем друг друга с ребятами. Я чувствую, что эта позиция подходит мне больше всего»

— так Поль Погба объясняет свой прогресс (4+5 в пяти играх под руководством Сульшера) после отставки Жозе Моуринью.

Результаты тура:

Вест Хэм Юнайтед – Арсенал – 1:0 (0:0)

(Райс, 48).

Брайтон энд Хоув Альбион – Ливерпуль – 0:1 (0:0)

(Салах, 50 – с пенальти).

Бернли – Фулхэм – 2:1 (2:1)

(Брайан, 20 – автогол, Одой, 23 – автогол; Шюррле, 2).

Кардифф Сити – Хаддерсфилд Таун – 0:0.

Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:2 (1:0)

(Кэткарт, 38 – автогол; Кэткарт, 67, Клеверли, 74).

Лестер Сити – Саутгемптон – 1:2 (0:2)

(Ндиди, 58; Уорд-Праус, 11 – с пенальти, Лонг, 45).

Челси – Ньюкасл Юнайтед – 2:1 (1:1)

(Педро, 9, Виллиан, 57; Кларк, 40).

Эвертон – Борнмут – 2:0 (0:0)

(Зума. 61, Калверт-Льюин, 90).

Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)

(Рэшфорд, 44).

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 3:0 (2:0)

(Жезус, 14, 39 — с пенальти, Коуди, 78 — автогол).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Салах («Ливерпуль»), Обамеянг («Арсенал»), Кейн (Тоттенхэм») – по 14, Азар («Челси»), Агуэро («МС») – по 10 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»