Сульшер сравнялся с легендой «МЮ», «Фулхэм» делает харакири, а «Ливерпуль» вновь побеждает. Главные события 22-го тура АПЛ

Куражный де Хеа, фартовый Сульшер, гостевые победы и автоголы. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 22-го тура АПЛ.

Магия Сульшера в «МЮ» продолжается

Гостевая игра с «Тоттенхэмом» представлялась главным и сложнейшим испытанием для Оле-Гуннара Сульшера, стартовавшего в «МЮ» с пяти побед подряд (одна в Кубке Англии). Первый тайм завершился шедевром Маркуса Рэшфорда: 21-летний англичанин, ворвавшись в штрафную, воплотил в гол длинный пас Поля Погба. Главное шоу началось во второй половине. «Тоттенхэм» доминировал весь тайм, создал десяток моментов, но Давид де Хеа показал, почему его считают лучшим кипером в мире (0:1). Пятый выигрыш в АПЛ подряд на старте карьеры в «МЮ» ставит Оле-Гуннара Сульшера в один ряд с великим Маттом Басби. Что немаловажно для манкунианцев — это вторая «сухая» победа подряд. В предыдущих 20 играх на счету де Хеа были те же два матча на «ноль».

«Ливерпуль» впервые побеждает в новом году

После первого поражения в чемпионате и вылета из Кубка Англии (1:2 от «Вулверхэмптона») «красные» вернулись на победную волну. Исход гостевой встречи с ершистым «Брайтоном» решил единственный гол: Мо Салах заставил Грооса сфолить в штрафной, после чего уверенно реализовал пенальти. В концовке игры египтянин мог закрепить преимущество «скаузеров», но немыслимым образом промахнулся с линии вратарской. 0:1 – «Ливерпуль» сохраняет четырехочковый отрыв от «МанСити».

«Молотки» забивают перспективы «Арсенала» на ЛЧ?

Лондонское дерби «Вест Хэма» и «Арсенала» открывало тур. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом гостей, а лучший момент упустил Лаказетт. Зато вторая половина началась с гола «молотков»: Самир Насри, отбывший дисквалификацию, в дебютном матче за «Юнайтед» в АПЛ ассистировал Деклану Райсу – 19-летний ирландец преподнес себе шикарный подарок на двадцатилетие, расстреляв из штрафной ближнюю «девятку» ворот Лено (1:0). Эмери попытался оживить игру заменами, но Фабьянски и оборона «Хэма» заставили «Арсенал» забыть о трех очках на Олимпийском стадионе.

