Первое поражение «Ливерпуля», «МЮ» рвется в четверку, а «вишенки» и «шершни» устраивают новогоднее шоу. Главные события 21-го тура АПЛ

«МанСити» наносит «красным» первое поражение, Сульшер в погоне за легендой «МЮ», а «Лестер» опять метаморфозит. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 21-го тура АПЛ.

«Горожане» прерывают серию «красных»

В главном матче новогоднего тура «Манчестер Сити» принимал лидеров сезона. «Ливерпуль» начал активно — Садио Мане, выйдя один-на-один, попал в штангу, после чего неразбериха между Стоунсом и Эдерсоном едва не привела к первому мячу: защитник «Сити» выбил мяч с линии в невероятных 1 см 12 мм от гола! А под конец тайма хозяева открыли счет: Кун Агуэро фирменным ударом в ближний прошил «девятку» ворот Алиссона. «Красные» сравняли во втором тайме: после паса Робертсона Бобби Фирмино продлил свою голевую серию. Но уже через восемь минут Лерой Сане получил мяч на левом углу штрафной и хитрым ударом от штанги поразил дальний угол. 2:1 – «МанСити» вновь обостряет борьбу за чемпионство.

«МЮ» Сульшера продолжает серию побед

После назначения норвежца «красные дьяволы» сметают всех соперников, в отчетном туре одержав четвертую победу подряд. Гостевой матч против «Ньюкасла» в серии успехов выдался самым трудным — еще до середины второго тайма результат мог качнуться в любую сторону. Исход игры решил Ромелу Лукаку: после выхода на замену бельгиец первым касанием открыл счет, успев на добивание. Преимущество закрепил Маркус Рэшфорд, забивший в пятом из семи последних матчей. Оле-Гуннар Сульшер стал вторым тренером в истории «МЮ», начавшим работу с четырех побед подряд в чемпионате Англии. Больше – пять побед — только у великого Матта Басби.

Перестрелка «вишенок» и «пчел»

Невзрачная, на первый взгляд, встреча «Борнмута» и «Уотфорда» подарила зрителям главный триллер тура. Уже к 27-й минуте кэп «шершней» Трой Дини обеспечил гостям преимущество в два мяча. В течение пяти минут хозяева ответили дуплетом: головой после стандартов забили Аке и Уилсон. Гости не потерялись — и вскоре Сема ударом в ближний прошил Беговича. Но уже в следующей атаке Райан Фрейзер вновь сравнял счет – 3:3! После безумного начала, во второй половине команды вновь имели кучу моментов, но все голы остались в первом тайме.

«Шпоры» громят «Кардифф» на выезде

Матч в столице Уэльса завершился для «Тоттенхэма» одним из самых легких успехов в сезоне. Уже к 26-й минуте «Сперс», благодаря голам Кейна, Эриксена и Сона, вели 3:0 и спокойно довели матч до «сухой» победы. Перед перерывом на кубковые игры «Тоттенхэм» закрепляется в тройке.

Волевых «молотков» хватило только для ничьи

Домашний матч с «Брайтоном» складывался для «Вест Хэма» катастрофически: к 66-й минуте «молотки» летели 0:2. Но Марко Арнаутович, вернувшийся после травмы, вновь доказал свою значимость для команды. В течение двух минут австриец сделал дубль, вернув «Вест Хэм» в игру. Хозяева могли и победить — Антонио и Андерсон не реализовали свои моменты.

Хитрые «лисы» полакомились «ирисками» на Новый год

Американские горки «Лестера» продолжаются. Напомним, в предновогодние туры «лисы» победили «Челси» и «МанСити», но оконфузились в домашней встрече в «Кардиффом» (0:1). На этот раз «Лестер» вновь напомнил о своей нелогичности, на выезде победив крепкий «Эвертон». Исход игры решил, как и в игре с «Челси», Джейми Варди: получив пас от Рикарду, форвард вошел в штрафную и пробил в дальний угол.

Цифры тура:

Непробиваемый Ганн остановил «Челси»

В гостевой встрече на «Стэмфорде» ворота «Саутгемптона» защищал дебютант Ангус Ганн, проводивший свой первый матч в АПЛ. Дебют не обошелся без технических помарок, но самоотверженность и реакция молодого кипера уберегли для «святых» почетную ничью. А «Челси» еще дальше отпускает тройку лидеров.

Первый гол Мунье не спас «терьеров»

Стив Мунье, лучший снайпер «Хаддерсфилда» в прошлом сезоне, не отличался в АПЛ с апреля. В критически важной игре с «Бернли» бенинец открыл счет, забив первый гол в сезоне. Это не помогло «терьерам» — быстрый ответный гол Вуда, удаление Шиндлера и мяч Барнса за 15 минут до конца привели к гостевой победе «бордовых» (1:2). «Хаддерсфилд» остается последним в таблице.

«Пэлас» вновь побеждает на выезде

А вот первый гол Джордана Айю в чемпионате стал победным для «Кристал Пэлас» в гостевой встрече с «волками». Реализованный Миливоевичем пенальти закрепил преимущество «орлов». 0:2 – результаты «Вулверхэмптона» остаются стабильно непредсказуемыми.

«Канониры» крупно побеждают «дачников»

«Арсенал» в домашнем матче с проблемным «Фулхэмом» не испытал серьезных проблем, крупно победив (4:1). Пьер-Эмерик Обамеянг забил свой 14-й гол в текущем сезоне и вновь вышел на первое место в списке топ-снайперов, догнав Харри Кейна.

Цитата тура:

«Мне очень нравится Венсан Компани. Он очень мне нравится, но как он вообще мог не получить красную карточку? Он был последним защитником и так пошел в подкат… Если бы он чуть сильнее ударил Мо, тот выбыл бы до конца сезона. Если Мо не прыгает, а стоит на ногах, мы все знаем, что обычно случается. В прошлом сезоне мы получили здесь красную, и никто об этом не вспоминает. Да, это было удаление, но хотел ли Мане фолить? Видел ли он вообще Эдерсона? Компани же видел его и прыгнул в ноги. Можете делать выводы. Он по-прежнему остается хорошим парнем, который просто принял плохое решение»

— так Юрген Клопп отреагировал на судейство в матче с «МанСити».

Результаты тура:

Эвертон – Лестер Сити – 0:1 (0:0)

(Варди, 58).

Арсенал – Фулхэм – 4:1 (1:0)

(Джака. 25, Лаказетт, 55, Рэмзи, 79, Обамеянг, 83; Камара, 69).

Кардифф Сити – Тоттенхэм Хотспур – 0:3 (0:3)

(Кейн, 3, Эриксен, 12, Сон, 26).

Челси – Саутгемптон – 0:0.

Хаддерсфилд Таун – Бернли – 1:2 (1:1)

(Мунье, 33; Вуд, 40, Барнс, 74).

Вест Хэм Юнайтед – Брайтон энд Хоув Альбион – 2:2 (0:0)

(Арнаутович, 66, 68; Стивенс, 56, Даффи, 58).

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)

(Айю, 83, Миливоевич, 90 – с пенальти).

Борнмут – Уотфорд – 3:3 (3:3)

(Аке, 34, Уилсон, 37, Фрейзер, 40; Дини, 14, 27, Сема, 38).

Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

(Лукаку, 64, Рэшфорд, 80).

Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:1 (1:0)

(Агуэро, 40, Сане, 72; Фирмино, 64).

Турнирная таблица:



Бомбардиры: Обамеянг («Арсенал»), Кейн (Тоттенхэм») – по 14, Салах («Ливерпуль») – 13, Стерлинг («МС»), Агуэро («МС») – по 10 голов.

