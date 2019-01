Легкоатлет Иньяки Уильямс, катастрофа «желтой лодки», горькая победа «Реала». Главные события 19-го тура испанской Ла Лиги

Трюкачи из Жироны, феерия Рауля де Томаса, будничная победа «Барселоны», восстание баскских команд. Еженедельник «Футбол» собрал интересные моменты 19-го тура испанской Примеры.

Дебюты тура

«Львы» из Бильбао постепенно встают на ноги. Клуб в последний месяц пережил немало важных событий: отставка Эдуардо Бериццо, выборы президента клуба, активная позиция на трансферном рынке. Появились и результаты: уже пять игр «Атлетик» не знает поражений. Последний поединок с «Севильей» стоит особняком. Оба клуба — самые активные игроки на трансферном рынке, а за несколько дней до этой встречи играли на том же «Сан-Мамесе» в рамках Кубка Короля. Гости оказались сильнее 3:1, но в воскресенье баски взяли реванш. В этом матче состоялись важные дебюты: Ибаи Гомес вернулся в родной Бильбао спустя три года, а в майке «Севильи» на поле вышел бывший каталонец Мунир.

Матч тура

«Бетис» и «Реал» подходили к очному поединку в не самом лучшем расположении духа. Команды абсолютно симметрично выступили до игры на «Бенито Вильямарин»: три победы, ничья и поражение. «Реал» отправился к баломпийцам с кучей проблем: кроме плохих результатов клуб лишился ключевых игроков. Сантьяго Солари до последнего сохранял интригу относительно выхода Иско в стартовом составе. В итоге полузащитник шестую игру кряду начал на скамейке запасных.

После сентябрьского разгрома на «Писхуане» мадридцы взяли себя в руки и добились победы. Но три очка добыли не Бензема и Рамос, а Лука Модрич и Дани Себальос. Действующий обладатель «Золотого мяча» хорошенько приложился по мячу из-за штрафной, а 24-й номер перехитрил Пау Лопеса со штрафного. «Реал» повторяет антирекорд начала 2000-х. Клуб только раз заканчивал первую половину чемпионата с таким малым количеством очков — 33.

Фокусники тура

В матче «Жироны» и «Алавеса» хозяева встречи решили устроить шоу для зрителей. Собравшиеся болельщики на «Монтиливи» не скучали с самого стартового свистка. Сначала марокканский вратарь Боно пощекотал нервы и едва не заставил поседеть Эусебио Сакристана:

Но уже спустя пять минут трибуны аплодировали Кристиану Стуани. Уругваец сотворил красивейший гол, после которого игрока стали в шутку называть «Стуанимович»:

Неудержимые тура

Девятнадцатый тур оказался плодотворным на голы для нападающих. Уже в первый игровой день лидер «Райо Вальекано» Рауль де Томас оформил хет-трик. Под горячую руку попала «Сельта»:

«Барселона» при домашних трибунах справилась с «Эйбаром». Луис Суарес оформил дубль, а Лео Месси установил невероятный рекорд: аргентинец стал первым игроком в истории Ла Лиги, кто забил 400 голов.

Драма тура

Если ряд команд обрели второе дыхание после Рождества и Нового года, то «Вильярреал» пока находится в категории «ожидающих чуда». «Желтая подводная лодка» наряду с «Уэской» только один раз одержала победу на домашнем стадионе — этот удручающий факт заставил Луиса Гарсию пойти на решающие меры, чтобы набирать очки. Но соперник оказался не из простых. «Хетафе» в гостях в последнее время взял тенденцию делить очки с командами. Но на этот раз команда из пригорода Мадрида преподнесла отличный подарок тренеру Хосе Бордаласу, одержав победу. Бордалас проводил 101-ю игру в качестве главного тренера «горожан», сотая игра пришлась на Кубок Испании.

«Вильярреалу» катастрофически не везло, «Хетафе» находил моменты для контратак. Даже пропустив второй гол на 89-й минуте, «желтолодочники» стали давить, и заработали пенальти. Но «Эстадио Керамика» издала вопль отчаяния, когда мяч после удара Экамби просвистел над перекладиной. Кажется, сам вратарь гостей Сория не поверил в случившееся.

После сенсационной победы на «Бернабеу» «Реал Сосьедад» отпраздновал второй успех кряду. На этот раз горечь поражения вкусил «Эспаньол». Хотя хозяева встречи могли вообще потерять очки: «попугаи» еще в первом тайме отыграли два мяча. Но ликовать трибунам «Аноэты» помог Виллиан Жозе. Бразилец оформил дубль, а второй мяч оказался победным. Удивительный факт: доностийцы только второй раз победили на родной «Аноэте», а по играм на выезде команда из Сан-Себастьяна занимает второе место.

Два тура назад «Сосьедад» барахтался неподалеку от зоны вылета. А после двух побед под руководством Иманола Альгуасиля клуб обосновался на восьмой строчке. Может, баски и на еврокубки замахнутся?

Невезение тура

«Валенсия» пересекает экватор чемпионата Испании как самая дружелюбная команда Примеры. Из 19 игр «летучие мыши» 11 раз расходились миром с соперниками. С «Вальядолидом» валенсийцы тоже сыграли вничью, хотя команда Марселино не реализовала убойное количество голевых моментов. Нереализованный пенальти Родриго Морено и промах Санти Мины по мячу в пустые ворота подтвердили старую футбольную истину: «Не забиваешь ты — забивают тебе».

Результаты 19-го тура:

Райо Вальекано – Сельта – 4:2 (2:2)

(Де Томас, 4, 37, 77, Бебе, 90; Араухо, 13, Макси Гомес, 18 — с пенальти).

Леганес – Уэска – 1:0 (0:0)

(Эн-Несири, 73).

Валенсия – Вальядолид – 1:1 (0:0)

(Парехо, 71; Алькарас, 82).

Жирона – Алавес – 1:1 (1:0)

(Стуани, 12; Борха Бастон, 50).

Вильярреал – Хетафе – 1:2 (0:0)

(Кабрера, 75 — в свои ворота; Молина, 52, Родригес, 89).

Атлетико – Леванте – 1:0 (0:0)

(Гризманн, 57 — с пенальти).

Атлетик – Севилья – 2:0 (1:0)

(Уильямс, 23, 84).

Барселона – Эйбар – 3:0 (1:0

(Суарес, 19, 59, Месси, 53).

Бетис – Реал Мадрид – 1:2 (0:1)

(Каналес, 67; Модрич, 13, Себальос, 88).

Реал Сосьедад – Эспаньол – 3:2 (2:2)

(Мерино, 3, Виллиан Жозе, 8 — с пенальти, 63; Налдо, 32, Льоренте, 45 — в свои ворота).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») – 17 голов; Л. Суарес («Барселона») – 14 голов; Стуани («Жирона») – 12 голов; Аспас («Сельта») – 10 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков