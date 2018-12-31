«Ливерпуль» громит всех, «Тоттенхэм» проигрывает «волкам», а «Вест Хэм» крадет Рождество у «святых». Главные события 19-го и 20-го туров АПЛ

«Красные» уходят в отрыв, Сульшер пишет новую историю «МЮ», а «Челси» дважды побеждает на выезде. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 19-го и 20-го туров АПЛ.

19-й тур:

«Ливерпуль» громит дома «Ньюкасл»

В матче с «сороками», мерсисайдцы не испытали особых проблем, легко победив (4:0). Победным стал красивый гол Деяна Ловрена: после углового хорват, положив корпус, с линии штрафной послал мяч под перекладину.

Felipe Anderson… That is all. pic.twitter.com/Wh6BYy8kRB — West Ham United (@WestHamUtd) December 30, 2018

«Молотки» испортили «святым» Рождество

«Саутгемптон», одержавший две победы подряд, принимал притормозивший «Вест Хэм». После долгого голевого молчания Нейт Рэдмонд отметился во втором матче кряду, открыв счет. Но в течение десяти минут новоявленный лидер «Вест Хэма» Фелипе Андерсон своим дублем принес «молоткам» гостевую победу.

Sit back and watch all the goals from #LeiMci again for free 🍿 — Leicester City (@LCFC) December 27, 2018

«Лестер» становится грозой авторитетов?

После сенсационной победы на «Стэмфорд Бридж» «лисы» вошли во вкус и следом победили дома забуксовавший «МанСити». Счет за гостей открыл Бернарду Силва, но еще до перерыва Олбрайтон забил ответный мяч. Во второй половине «Лестер» продолжил давление, воплотившееся в шикарный гол Рикарду из-за штрафной. Гвардиола проигрывает третий раз за четыре игры.

«Качельный» «Эвертон» возвращает долги фанатам

После унижения от «Тоттенхэма» (2:6) в предыдущем туре, «ириски» отправились на непростой выезд в Бернли. Уже к 22-й минуте гости вели 3:0, что предрешило итоговый разгром (1:5). В день подарков «Эвертон» сделал своим фанам самый главный презент.

20-й тур:

«Ливерпуль» вновь разрывает «Арсенал» на «Энфилде»

Последний матч в году лидеры сезона проводили против нестабильного, но все еще опасного «Арсенала». «Канониры» забили быстрый гол, но еще до перерыва исход встречи был предрешен. Голы сладкой тройки в лице Фирмино, Мане и Салаха принесли «красным» трехкратное лидерство к 45-й минуте, а во втором тайме бразилец с пенальти оформил хет-трик. 5:1 – «Ливерпуль» рвется к возврату титула.

Погба и Сульшер ведут «МЮ» к былому величию?

После назначения Оле-Гуннара Сульшера, «красные дьяволы» победили во всех трех играх, с общей разницей 12:3. В отчетном туре на «Олд Траффорд» был повержен «Борнмут» (4:1). Особенно стоит отметить Поля Погба – в трех играх под руководством норвежца хавбек идет по нарастающей: две голевые передачи, два гола и дубль + ассист. Если «МЮ» сохранит текущую форму, то уже в этом сезоне они могут потеснить кого-то из лондонских клубов в борьбе за ЛЧ.

3,158 of you at Wembley this afternoon. Incredible from first minute 'til last. Thank for for your tremendous support today and throughout 2018. 💛👏 pic.twitter.com/MSfTnkECnP — Wolves (@Wolves) December 29, 2018

«Волки» оконфузили «Тоттенхэм» на «Уэмбли»

После одиннадцати мячей в последних двух матчах, «шпоры» планировали продолжить голеаду и в домашней встрече с «Вулверхэмптоном». Гол Кейна в первом тайме лишь укрепил ощущение очередного разгрома, но во второй половине все расклады хозяев погорели. За 20 минут до конца Боли после углового сравнял счет, прошив руки Льориса. Спустя 10 минут Хименес стелящимся ударом в ближний угол поймал французского кипера, а под занавес игры Элдер Кошта, выйдя один-на-один, забил третий. «Волки» сотворили главную сенсацию предновогоднего тура.

Цитата тура:

«Меня пригласили на 5 месяцев. Затем я должен буду передать эту должность кому-то другому. Таков план и я следую ему сейчас. Работу я заканчиваю в конце мая или же в июне, но в этот месяц не так много матчей. Моя работа заключается в том, чтобы повлиять на игроков и на происходящее в «Манчестер Юнайтед». Если в мае они решат пригласить кого-то другого, то это будет фантастически. Если решат оставить меня, то я уверен, что мы договоримся»,

— так Оле-Гуннар Сульшер оценил свои перспективы остаться в «МЮ» после окончания сезона.

Результаты 19-го тура:

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)

(Сессеньон, 74; Сайсс, 85).

Бернли – Эвертон – 1:5 (1:3)

(Гибсон, 36; Мина, 2, Динь, 13, 71, Сигурдссон. 22 – с пенальти, Ришарлисон, 90).

Кристал Пэлас – Кардифф Сити – 0:0.

Лестер Сити – Манчестер Сити – 2:1 (1:1)

(Олбрайтон, 19, Рикарду, 81; Силва, 14).

Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед – 4:0 (1:0)

(Ловрен, 11, Салах, 47 – с пенальти, Шакири, 79, Фабиньо, 85).

Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд Таун – 3:1 (1:0)

(Матич, 28, Погба. 64, 78; Йоргенсен, 88).

Тоттенхэм Хотспур – Борнмут – 5:0 (3:0)

(Эриксен, 16, Сон, 23, 70, Моура, 35, Кейн, 61).

Брайтон энд Хоув Альбион – Арсенал – 1:1 (1:1)

(Локадия, 35; Обамеянг, 8).

Уотфорд – Челси – 1:2 (1:1)

(Перейра, 45; Азар, 44, 58 – с пенальти).

Саутгемптон – Вест Хэм Юнайтед – 1:2 (0:0)

(Рэдмонд, 50; Андерсон. 53, 59).

Результаты 20-го тура:

Брайтон энд Хоув Альбион – Эвертон – 1:0 (0:0)

(Локадия, 59).

Фулхэм – Хаддерсфилд Таун – 1:0 (0:0)

(Митрович, 90).

Лестер Сити – Кардифф Сити – 0:1 (0:0)

(Камараса, 90).

Тоттенхэм Хотспур – Вулверхэмптон – 1:3 (1:0)

(Кейн, 22; Боли, 72, Хименес, 83, Кошта, 87).

Уотфорд – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (0:1)

(Дукуре, 82; Рондон, 29).

Ливерпуль – Арсенал – 5:1 (4:1)

(Фирмино, 14, 16, 65 – с пенальти, Мане, 32, Салах, 45 – с пенальти; Мейтланд-Найлс, 11).

Кристал Пэлас – Челси – 0:1 (0:0)

(Канте, 51).

Бернли – Вест Хэм Юнайтед 2:0 (2:0)

(Вуд, 15, Макнил, 34)

Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:3 (1:3)

(Хейбьерг, 37; Силва, 10, Уорд-Праус – в свои ворота, 45, Агуэро, 45).

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 (3:1)

(Погба, 5, 33, Рэшфорд, 45, Лукаку, 72; Аке, 45).

Турнирная таблица:



Бомбардиры: Обамеянг («Арсенал»), Салах («Ливерпуль»), Кейн («Тоттенхэм») – по 13, Азар («Челси») – 10 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»