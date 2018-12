«Ливерпуль» громит всех, «Тоттенхэм» проигрывает «волкам», а «Вест Хэм» крадет Рождество у «святых». Главные события 19-го и 20-го туров АПЛ

«Красные» уходят в отрыв, Сульшер пишет новую историю «МЮ», а «Челси» дважды побеждает на выезде. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 19-го и 20-го туров АПЛ.

19-й тур:

«Ливерпуль» громит дома «Ньюкасл»

В матче с «сороками», мерсисайдцы не испытали особых проблем, легко победив (4:0). Победным стал красивый гол Деяна Ловрена: после углового хорват, положив корпус, с линии штрафной послал мяч под перекладину.

«Молотки» испортили «святым» Рождество

«Саутгемптон», одержавший две победы подряд, принимал притормозивший «Вест Хэм». После долгого голевого молчания Нейт Рэдмонд отметился во втором матче кряду, открыв счет. Но в течение десяти минут новоявленный лидер «Вест Хэма» Фелипе Андерсон своим дублем принес «молоткам» гостевую победу.

Sit back and watch all the goals from #LeiMci again for free 🍿

«Лестер» становится грозой авторитетов?

После сенсационной победы на «Стэмфорд Бридж» «лисы» вошли во вкус и следом победили дома забуксовавший «МанСити». Счет за гостей открыл Бернарду Силва, но еще до перерыва Олбрайтон забил ответный мяч. Во второй половине «Лестер» продолжил давление, воплотившееся в шикарный гол Рикарду из-за штрафной. Гвардиола проигрывает третий раз за четыре игры.

«Качельный» «Эвертон» возвращает долги фанатам

После унижения от «Тоттенхэма» (2:6) в предыдущем туре, «ириски» отправились на непростой выезд в Бернли. Уже к 22-й минуте гости вели 3:0, что предрешило итоговый разгром (1:5). В день подарков «Эвертон» сделал своим фанам самый главный презент.

20-й тур:

«Ливерпуль» вновь разрывает «Арсенал» на «Энфилде»

Последний матч в году лидеры сезона проводили против нестабильного, но все еще опасного «Арсенала». «Канониры» забили быстрый гол, но еще до перерыва исход встречи был предрешен. Голы сладкой тройки в лице Фирмино, Мане и Салаха принесли «красным» трехкратное лидерство к 45-й минуте, а во втором тайме бразилец с пенальти оформил хет-трик. 5:1 – «Ливерпуль» рвется к возврату титула.

Погба и Сульшер ведут «МЮ» к былому величию?

После назначения Оле-Гуннара Сульшера, «красные дьяволы» победили во всех трех играх, с общей разницей 12:3. В отчетном туре на «Олд Траффорд» был повержен «Борнмут» (4:1). Особенно стоит отметить Поля Погба – в трех играх под руководством норвежца хавбек идет по нарастающей: две голевые передачи, два гола и дубль + ассист. Если «МЮ» сохранит текущую форму, то уже в этом сезоне они могут потеснить кого-то из лондонских клубов в борьбе за ЛЧ.

3,158 of you at Wembley this afternoon. Incredible from first minute 'til last. Thank for for your tremendous support today and throughout 2018.

💛👏 pic.twitter.com/MSfTnkECnP

— Wolves (@Wolves) December 29, 2018