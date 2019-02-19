День упущенных возможностей, эффекты дежавю, режим «в гостях — как дома». Главные мгновения 24-го тура испанской Примеры

Автор: Андрей Синельщиков 0

Две дуэли Лео Месси и Жорди Масипа, пасмурное небо в Виго, три пощечины «Севилье». Еженедельник «Футбол» — о главных мгновениях 24-го игрового дня в испанской Ла Лиге.

Уважение тура

Встреча «Сосьедада» и «Леганеса» ознаменовалась интересным фактом. Доностийцы, принимавшие команду на родной «Аноэте», неожиданно вышли на поле в гостевом комплекте формы, в то время как «Леганес» выступал в домашних сине-белых цветах. История такая: в прошлом году на «Бутарке» команда из Сан-Себастьяна имела ряд проблем с генеральным спонсором. Клубу было наложено вето на использование гостевой формы, и баски играли с «Леганесом» в гостях в сине-белых майках. Теперь же «Сосьедад» и «огурцы» квиты в отношении использования первого комплекта формы на гостевой арене. Что касается игры, то болельщики уходили с «Аноэты» в отличном расположении духа. Микель Оярсабаль и Виллиан Жозе не оставили никаких шансов гостям зацепиться за очки.

Разочарование тура

Мигел Кардозу рискует в скором времени быть уволенным из галисийского клуба. После работы в донецком «Шахтере» ассистентом Паулу Фонсеки 46-летний специалист пока не может проявить себя в самостоятельной работе. «Риу Аве», «Нант», «Сельта» — нигде дела у португальца не складываются. Даже у самых преданных и оптимистичных болельщиков «селестес» лопнуло терпение, когда финальный свисток утвердил итоговый счет «1:4» в пользу «Леванте». Одна победа за девять игр — явно не то, чего ожидали от Кардозу.

Сенсация тура

«Жирона» неожиданно взяла три очка на «Сантьяго Бернабеу». Дуэт Стуани — Порту снова заявил о себе в полный голос: оба нападающих отметились забитыми голами. Каталонский клуб, не знавший побед 10 туров подряд, одержал архиважную победу и оторвался от зоны вылета на комфортные четыре очка. Последний раз Эусебио Сакристан радовался победе еще в ноябре. «Королевский клуб» же неведомым образом позволил сопернику одержать волевую победу на собственном стадионе. Сантьяго Солари предстоит еще поработать с командой по вопросу игр против команд-середнячков на «Бернабеу». То «Сосьедад» с новым главным тренером одержит победу, а тут еще и жирондинцы берут верх после четырехматчевой проигрышной серии.

Возможно, потеря концетрации у «Реала» — следствие усталости после тяжелого графика. Прошлая неделя оказалась насыщенной: «Барселона» в Кубке Короля, дерби с «Атлетико» и лигочемпионский вояж в Амстердам. С другой стороны, отставание от «Барселоны» снова возросло до девяти очков.

Камбэк тура

«Эйбар» отыгрался с 0:2 в матче с «Хетафе». Баски должны быть благодарны своему главному бомбардиру — Шарлесу. 34-летний бразилец оформил дубль за 13 минут, параллельно попав в пятерку лучших снайперов чемпионата. Занятно, что второй тур подряд «Эйбар» заканчивает встречу со счетом «2:2». Неделей ранее они не удержали преимущество в два мяча над «Севильей», а теперь уже баскам пришлось проявить волю и характер.

Гость тура

Легендарный Роналдо погостил на «Камп Ноу». Действующий президент «Вальядолида» лично захотел посмотреть на матч своей команды против «Барселоны».

Едва ли бразилец остался разочарованным. Команда из Кастилии-Леона ожидаемо проиграла, но хотя бы не с разгромным счетом. А единственный мяч был пропущен с пенальти. Особенно Роналдо может быть доволен Жорди Масипом. Основной вратарь клуба отбил 8 ударов за матч, не позволив сделать счет неприлично крупным. Приятный бонус — отраженный пенальти. В первый раз Месси оказался точен, во второй раз Масип угадал направление удара аргентинца.

Гол тура

Экамби стал автором второго гола в ворота «Севильи». Камерунцу ничего не стоило забить в пустые ворота, но гол запомнился удивительным пасом Карлоса Бакки. В таких случаях говорят: «шестое чувство подсказало».

Промес и компания после выездного матча с «Лацио» в рамках Лиги Европы не смогли показать внятной игры. Тем не менее, Пабло Мачину есть о чем беспокоиться: нервионцы за последние 8 туров одержали только одну победу. «Севилья», недавно шедшая в лигочемпионской зоне с комфортным преимуществом, рискует лишиться места в топ-4.

Цитата тура

«У нас 24 игры, мы сыграли 10 игр в 16:15 дня. Матчи в вечернее время, когда мяч идет быстрее, нам почему-то не назначают, хотя понятно, что все зависит от телевизионных сеток вещания»,

— вот так объяснил нулевую ничью с «Эспаньолом» Марселино Гарсия Торраль. Неделей ранее «Валенсия» в то же время начинала матч с «Сосьедадом», счет оказался идентичным. Эффект дежавю налицо. Зато в следующем туре «летучие мыши» начнут играть на два часа раньше.

Результаты 24-го тура

Эйбар — Хетафе — 2:2 (0:1)

(Шарлес, 67 — с пенальти, 80; Мата, 37, Фулькье, 52).

Сельта — Леванте — 1:4 (0:2)

(Мендес, 88 — с пенальти; Моралес, 20, 62, Коке, 40, Майораль, 89).

Райо Вальекано — Атлетико — 0:1 (0:0)

(Гризманн, 74).

Реал Сосьедад — Леганес — 3:0 (0:0)

(Оярсабаль, 50, 59, Виллиан Жозе, 75).

Барселона — Вальядолид — 1:0 (1:0)

(Месси, 43 — с пенальти).

Реал Мадрид — Жирона — 1:2 (1:2)

(Каземиро, 25; Стуани, 65 — с пенальти, Порту. 75).

Валенсия — Эспаньол — 0:0.

Вильярреал — Севилья — 3:0 (2:0)

(Альваро, 20, Экамби, 45, Альфонсо, 86).

Бетис — Алавес — 1:1 (1:1)

(Ло Чельсо, 15; Марипан, 28).

Уэска — Атлетик — 0:1 (0:1)

(Рауль Гарсия, 19 — с пенальти).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») – 22 гола; Л. Суарес («Барселона») – 15 голов; Стуани («Жирона») – 13 голов; Шарлес («Эйбар») и Гризманн («Атлетико») – по 12 голов.

Фото: Global Look Press
Текст: Андрей Синельщиков

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