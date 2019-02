День упущенных возможностей, эффекты дежавю, режим «в гостях — как дома». Главные мгновения 24-го тура испанской Примеры

Две дуэли Лео Месси и Жорди Масипа, пасмурное небо в Виго, три пощечины «Севилье». Еженедельник «Футбол» — о главных мгновениях 24-го игрового дня в испанской Ла Лиге.

Уважение тура

Встреча «Сосьедада» и «Леганеса» ознаменовалась интересным фактом. Доностийцы, принимавшие команду на родной «Аноэте», неожиданно вышли на поле в гостевом комплекте формы, в то время как «Леганес» выступал в домашних сине-белых цветах. История такая: в прошлом году на «Бутарке» команда из Сан-Себастьяна имела ряд проблем с генеральным спонсором. Клубу было наложено вето на использование гостевой формы, и баски играли с «Леганесом» в гостях в сине-белых майках. Теперь же «Сосьедад» и «огурцы» квиты в отношении использования первого комплекта формы на гостевой арене. Что касается игры, то болельщики уходили с «Аноэты» в отличном расположении духа. Микель Оярсабаль и Виллиан Жозе не оставили никаких шансов гостям зацепиться за очки.

Разочарование тура

Мигел Кардозу рискует в скором времени быть уволенным из галисийского клуба. После работы в донецком «Шахтере» ассистентом Паулу Фонсеки 46-летний специалист пока не может проявить себя в самостоятельной работе. «Риу Аве», «Нант», «Сельта» — нигде дела у португальца не складываются. Даже у самых преданных и оптимистичных болельщиков «селестес» лопнуло терпение, когда финальный свисток утвердил итоговый счет «1:4» в пользу «Леванте». Одна победа за девять игр — явно не то, чего ожидали от Кардозу.

Levante return to winning ways with 4-goal blast! ⚽⚽⚽⚽

Сенсация тура

«Жирона» неожиданно взяла три очка на «Сантьяго Бернабеу». Дуэт Стуани — Порту снова заявил о себе в полный голос: оба нападающих отметились забитыми голами. Каталонский клуб, не знавший побед 10 туров подряд, одержал архиважную победу и оторвался от зоны вылета на комфортные четыре очка. Последний раз Эусебио Сакристан радовался победе еще в ноябре. «Королевский клуб» же неведомым образом позволил сопернику одержать волевую победу на собственном стадионе. Сантьяго Солари предстоит еще поработать с командой по вопросу игр против команд-середнячков на «Бернабеу». То «Сосьедад» с новым главным тренером одержит победу, а тут еще и жирондинцы берут верх после четырехматчевой проигрышной серии.

Возможно, потеря концетрации у «Реала» — следствие усталости после тяжелого графика. Прошлая неделя оказалась насыщенной: «Барселона» в Кубке Короля, дерби с «Атлетико» и лигочемпионский вояж в Амстердам. С другой стороны, отставание от «Барселоны» снова возросло до девяти очков.

Girona come back to secure first win at the Bernabeu! ❤

📺 Highlights #RealMadridGirona pic.twitter.com/82AkGk0vIg

— LaLiga (@LaLigaEN) February 17, 2019