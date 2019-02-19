День упущенных возможностей, эффекты дежавю, режим «в гостях — как дома». Главные мгновения 24-го тура испанской Примеры

Две дуэли Лео Месси и Жорди Масипа, пасмурное небо в Виго, три пощечины «Севилье». Еженедельник «Футбол» — о главных мгновениях 24-го игрового дня в испанской Ла Лиге.

Уважение тура

Встреча «Сосьедада» и «Леганеса» ознаменовалась интересным фактом. Доностийцы, принимавшие команду на родной «Аноэте», неожиданно вышли на поле в гостевом комплекте формы, в то время как «Леганес» выступал в домашних сине-белых цветах. История такая: в прошлом году на «Бутарке» команда из Сан-Себастьяна имела ряд проблем с генеральным спонсором. Клубу было наложено вето на использование гостевой формы, и баски играли с «Леганесом» в гостях в сине-белых майках. Теперь же «Сосьедад» и «огурцы» квиты в отношении использования первого комплекта формы на гостевой арене. Что касается игры, то болельщики уходили с «Аноэты» в отличном расположении духа. Микель Оярсабаль и Виллиан Жозе не оставили никаких шансов гостям зацепиться за очки.

Разочарование тура

Мигел Кардозу рискует в скором времени быть уволенным из галисийского клуба. После работы в донецком «Шахтере» ассистентом Паулу Фонсеки 46-летний специалист пока не может проявить себя в самостоятельной работе. «Риу Аве», «Нант», «Сельта» — нигде дела у португальца не складываются. Даже у самых преданных и оптимистичных болельщиков «селестес» лопнуло терпение, когда финальный свисток утвердил итоговый счет «1:4» в пользу «Леванте». Одна победа за девять игр — явно не то, чего ожидали от Кардозу.

Levante return to winning ways with 4-goal blast! ⚽⚽⚽⚽ 📺 Highlights #CeltaLevante pic.twitter.com/wtdWISedlX — LaLiga (@LaLigaEN) February 16, 2019

Сенсация тура

«Жирона» неожиданно взяла три очка на «Сантьяго Бернабеу». Дуэт Стуани — Порту снова заявил о себе в полный голос: оба нападающих отметились забитыми голами. Каталонский клуб, не знавший побед 10 туров подряд, одержал архиважную победу и оторвался от зоны вылета на комфортные четыре очка. Последний раз Эусебио Сакристан радовался победе еще в ноябре. «Королевский клуб» же неведомым образом позволил сопернику одержать волевую победу на собственном стадионе. Сантьяго Солари предстоит еще поработать с командой по вопросу игр против команд-середнячков на «Бернабеу». То «Сосьедад» с новым главным тренером одержит победу, а тут еще и жирондинцы берут верх после четырехматчевой проигрышной серии.

Возможно, потеря концетрации у «Реала» — следствие усталости после тяжелого графика. Прошлая неделя оказалась насыщенной: «Барселона» в Кубке Короля, дерби с «Атлетико» и лигочемпионский вояж в Амстердам. С другой стороны, отставание от «Барселоны» снова возросло до девяти очков.

Girona come back to secure first win at the Bernabeu! ❤ 📺 Highlights #RealMadridGirona pic.twitter.com/82AkGk0vIg — LaLiga (@LaLigaEN) February 17, 2019

Камбэк тура

«Эйбар» отыгрался с 0:2 в матче с «Хетафе». Баски должны быть благодарны своему главному бомбардиру — Шарлесу. 34-летний бразилец оформил дубль за 13 минут, параллельно попав в пятерку лучших снайперов чемпионата. Занятно, что второй тур подряд «Эйбар» заканчивает встречу со счетом «2:2». Неделей ранее они не удержали преимущество в два мяча над «Севильей», а теперь уже баскам пришлось проявить волю и характер.

Gran trabajo de todo el equipo!!!

👏💪🤙😉🔵🔴@sdeibar pic.twitter.com/Ksj5NchHCT — Charles Dias 9 (@Charlesbrau9) February 16, 2019

Гость тура

Легендарный Роналдо погостил на «Камп Ноу». Действующий президент «Вальядолида» лично захотел посмотреть на матч своей команды против «Барселоны».

Едва ли бразилец остался разочарованным. Команда из Кастилии-Леона ожидаемо проиграла, но хотя бы не с разгромным счетом. А единственный мяч был пропущен с пенальти. Особенно Роналдо может быть доволен Жорди Масипом. Основной вратарь клуба отбил 8 ударов за матч, не позволив сделать счет неприлично крупным. Приятный бонус — отраженный пенальти. В первый раз Месси оказался точен, во второй раз Масип угадал направление удара аргентинца.

Гол тура

Экамби стал автором второго гола в ворота «Севильи». Камерунцу ничего не стоило забить в пустые ворота, но гол запомнился удивительным пасом Карлоса Бакки. В таких случаях говорят: «шестое чувство подсказало».

Промес и компания после выездного матча с «Лацио» в рамках Лиги Европы не смогли показать внятной игры. Тем не менее, Пабло Мачину есть о чем беспокоиться: нервионцы за последние 8 туров одержали только одну победу. «Севилья», недавно шедшая в лигочемпионской зоне с комфортным преимуществом, рискует лишиться места в топ-4.

Цитата тура

«У нас 24 игры, мы сыграли 10 игр в 16:15 дня. Матчи в вечернее время, когда мяч идет быстрее, нам почему-то не назначают, хотя понятно, что все зависит от телевизионных сеток вещания»,

— вот так объяснил нулевую ничью с «Эспаньолом» Марселино Гарсия Торраль. Неделей ранее «Валенсия» в то же время начинала матч с «Сосьедадом», счет оказался идентичным. Эффект дежавю налицо. Зато в следующем туре «летучие мыши» начнут играть на два часа раньше.

Результаты 24-го тура

Эйбар — Хетафе — 2:2 (0:1)

(Шарлес, 67 — с пенальти, 80; Мата, 37, Фулькье, 52).

Сельта — Леванте — 1:4 (0:2)

(Мендес, 88 — с пенальти; Моралес, 20, 62, Коке, 40, Майораль, 89).

Райо Вальекано — Атлетико — 0:1 (0:0)

(Гризманн, 74).

Реал Сосьедад — Леганес — 3:0 (0:0)

(Оярсабаль, 50, 59, Виллиан Жозе, 75).

Барселона — Вальядолид — 1:0 (1:0)

(Месси, 43 — с пенальти).

Реал Мадрид — Жирона — 1:2 (1:2)

(Каземиро, 25; Стуани, 65 — с пенальти, Порту. 75).

Валенсия — Эспаньол — 0:0.

Вильярреал — Севилья — 3:0 (2:0)

(Альваро, 20, Экамби, 45, Альфонсо, 86).

Бетис — Алавес — 1:1 (1:1)

(Ло Чельсо, 15; Марипан, 28).

Уэска — Атлетик — 0:1 (0:1)

(Рауль Гарсия, 19 — с пенальти).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») – 22 гола; Л. Суарес («Барселона») – 15 голов; Стуани («Жирона») – 13 голов; Шарлес («Эйбар») и Гризманн («Атлетико») – по 12 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков