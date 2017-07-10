Геройская лига. Пять самых ярких тренеров Чемпионшипа

Сезон в Чемпионшипе обещает стать непростой проверкой тренерской компетенции Леонида Слуцкого. Во втором эшелоне английского футбола ему составят конкуренцию как прожженные ветераны, так и молодые, но весьма перспективные специалисты.

Стив Брюс, 56 лет, «Астон Вилла»

Стив Брюс – знатный мастер по подъему из Чемпионшипа. В 2002 году он вытащил в АПЛ «Бирмингем Сити» — злейшего врага своей нынешней команды. С «Халлом» он добивался повышения дважды – в 2013 и 2016 годах. Силовая борьба и игра «за тренера» — вот главные козыри команд Брюса. Из-за конфликта с руководством «Халла» поработать в Премьер-лиге в прошлом сезоне Брюсу так и не удалось. Приняв «Виллу» в октябре, Стив стабилизировал игру и состав, но поезд на АПЛ уже ушел. В нынешнем розыгрыше «Астон Вилла» вновь будет одним из главных фаворитов.

Харри Реднапп, 70 лет, «Бирмингем Сити»

Аксакал тренерского цеха Харри Реднапп не нуждается в представлениях. Лучший тренер АПЛ 2010 года, вечный кандидат на пост тренера сборной Англии и просто харизматичный мужик с красным лицом. Дважды он выводил команды в Премьер-лигу: в 2003-м это был «Портсмут», а в 2014-м – «КПР». Скандалы последних лет подмочили репутацию Реднаппа. Успешная работа с «Бирмингемом» позволит Харри вновь обратить на себя внимание. Фанаты «синих» устали от смены тренеров и безвольной игры. Приход Реднаппа должен обнадежить болельщиков «Сити».

В тигровой шкуре. Что нужно знать о «Халл Сити» — новом клубе Леонида Слуцкого

Яп Стам, 44 года, «Рединг»

Дебютный сезон на должности главного тренера прошел для Стама неожиданно хорошо: «Рединг» до последнего бился за повышение. Игроки проявляли себя в духе своего наставника: заряженность на силовую борьбу, бешеная отдача в каждом эпизоде и упор на стандарты – кредо голландца и его команды. Средний даже по меркам Чемпионшипа состав «Рединга» выдал, возможно, свой максимум. Чтобы продолжить путь к Премьер-лиге, укреплять необходимо все линии. А мотивировать и зажигать игроков – главные качества Стама-тренера, что он ярко проявил в минувшем сезоне.

Карлуш Карвальял, 51 год, «Шеффилд Уэнсдей»

Португалец возглавил «сов» летом 2015 года. С тех пор «Уэнсдей» превратились в одну из самых ярких команд Чемпионшипа. Состав на уровне середняков АПЛ и традиции «Хиллсборо» давали фанатам надежду до последних игр. Но отсутствие дисциплины вкупе с невезением раз за разом оставляли «Шеффилд Уэнсдей» без повышения. Для Карвальяла и лидеров «сов» этот сезон – решающий. Возвращение из небытия Первой лиги «Шеффилд Юнайтед» только подстегнет «Уэнсдей», ведь оставшиеся 44 игры чемпионата надо сыграть с тем же настроем, что и дерби против «клинков».

Португальский домострой. Почему «Халл Сити» должен остаться в АПЛ

Гэри Роуэтт, 43 года, «Дерби Каунти»

Один из самых перспективных английских тренеров последних лет, Роуэтт возглавил «Бирмингем Сити» в конце 2014-го и превратил «синих» из аутсайдеров в реальных претендентов на повышение. Посреди прошлого сезона он был неожиданно уволен, и вскоре «Сити» скатился до привычной роли середняка. Возглавив «Дерби» весной, Роуэтт сумел зажечь игроков, но кадровые потери не позволили претендовать на выход в АПЛ. Если руководство даст Гэри спокойно работать, усилит состав и сохранит лидеров, то «бараны» уже в этом сезоне могут вернуться в Премьер-лигу.

Фото: Global Look Press

Текст: Владимир Шевелев

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football