Герои второго плана. Итоги чемпионата Испании-2017/18

Прошедший сезон Ла Лиги был лишен чемпионской интриги и не принес неожиданных гостей в первой тройке. «Барселона» едва не прошла сезон без поражений и попрощалась с Андресом Иньестой. «Атлетико» впервые с 2014 года оставил «Реал» позади себя в турнирной таблице. Но главные сюрпризы остались за командами второго эшелона.

ГЕРОЙ

Андрес Иньеста, «Барселона»

«Я пришел сюда мальчиком, а ухожу мужчиной», — заявил Андрес Иньеста во время одной из своих последних пресс-конференций в качестве игрока «Барселоны». Конечно же его нельзя назвать лучшим футболистом прошедшей кампании. Но по совокупности его выступлений и достижений Иньеста по праву заслуживает звания главного героя минувшего сезона испанского чемпионата. Один из лучших футболистов в истории «Барселоны», Ла Лиги и мирового футбола завершил свое 22-летнее путешествие в сине-гранатовой футболке. За это время он завоевал 32 трофея в шести различных турнирах и стал кумиром миллионов фанатов.

По окончании своего последнего матча в составе «блаугранас» Иньеста раздал болельщикам коробку своих футболок. А ближе к ночи в одиночку присел на поле опустевшего «Камп Ноу», чтобы попрощаться с местом, ставшим для него вторым домом. Чтобы еще лучше понять, какого гениального игрока и человека в скором времени лишится футбол, достаточно прочесть прощальное письмо еще одного экс-футболиста «Барсы», Хави, посвященное Иньесте. «Не помню крупного матча, в котором его не было. Не помню, потому что таких нет. Андрес всегда рядом. Никогда не видел, чтобы он повышал голос. Когда Иньеста возмущался, то делал это уважительно и с аргументами, но никогда не кричал. Он всегда ставил команду выше себя, а это непросто, потому что у всех нас есть эго» — это лишь небольшой отрывок из письма. После прочтения полной версии вы сделаете все возможное, чтобы вживую увидеть Иньесту на ЧМ-2018.

ОТКРЫТИЕ

Фабиан Руис, «Бетис»

Прошлым летом «Бетис» лишился своей главной звезды. Блеснувший на молодежном Евро в составе сборной Испании Дани Себальос отправился в «Реал», а севильцам достались 15 млн евро и задача по поиску подходящей замены. Место в основе доверили собственному воспитаннику Фабиану Руису – и тот не подвел. В нынешнем сезоне он в среднем совершал свыше 60 передач за игру, а процент их точности составил 86,4. Руис умело контролирует мяч и имеет задатки успешного плеймекера. Не зря его сравнивают с Иньестой. Он также хорош и при оборонительной игре, в среднем совершая по 2,4 отбора и 1,2 перехвата за матч. Рост Руиса составляет 189 сантиметров, что дает ему преимущество при верховых дуэлях в центре поля. Но ему недостает мышечной массы, из-за чего Фабиану вряд ли удастся получить место в основе топ-клуба.

Сетьенология. Кике Сетьен ведет «Бетис» в еврокубки

Уже сейчас его хотят подписать «Реал», «Барса», «Атлетико» и «Наполи». Но зимой хавбек продлил контракт с «Бетисом», включавший повышение суммы отступных с 12 млн евро до 30 млн (по некоторым данным – до 35). «Я и Дани Себальос – разные люди, поэтому не стоит удивляться, что мы принимаем разные решения. Мне приятен интерес со стороны других клубов, но «Бетис» всегда был в приоритете, и я уверен, что поступил правильно», — заявил Руис. Испанец высоко ценит работу под руководством Кике Сетьена, и чтобы убедить его покинуть «Бетис», потенциальным покупателям придется изрядно постараться.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Эмре Мор, «Сельта»

Он блистал на Евро-2016 в составе сборной Турции в возрасте 18 лет. Перед стартом турнира Мор числился не только одним из самых низкорослых футболистов, но и игроком с самой низкой трансферной стоимостью – 100 тысяч евро. Это недоразумение исправила дортмундская «Боруссия», выкупившая его у датского «Норшелланна» за 10 млн евро. Эмре прочили светлое будущее в Бундеслиге, однако он продержался там лишь один сезон. Его хотели приобрести «Рома», «Интер» и «Зенит», но вместо этого он оказался в «Сельте», заплатившей за него рекордные для себя 13 млн евро.

Клуб из Виго должен быть дать новый толчок карьере Эмре Мора и был готов обеспечить его регулярной игровой практикой. «Кельты» сдержали свое обещание, но вот сам турок не особенно старался оправдать доверие. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах, преимущественно выходя на замену, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Куда больше он запомнился постоянными дисциплинарными нарушениями и несоблюдением режима. В апреле его дважды выгоняли с тренировочных занятий «Сельты», и он был исключен из состава на три матча. С таким отношением к делу Эмре Мор куда лучше прижился бы среди легионеров «Зенита».

ПОСТУПОК

Альтруизм Хоакина Капарроса

В современном футболе хватает историй, когда игроки и тренеры жертвуют часть своего заработка на благие дела. Но часто ли вы слышали о том, как кто-то из них добровольно отказывался от зарплаты и работал за спасибо в прямом смысле слова? Как раз таким человеком и стал Хоакин Капаррос. В конце апреля его попросили вернуться в «Севилью» спустя 13 лет с момента его последнего матча во главе клуба, чтобы помочь затащить команду в зону еврокубков.

Порно мотиватор. Хоакин Капаррос вернулся в «Севилью»

На одной из первых пресс-конференций он шокировал журналистов заявлением, что взялся за эту миссию на безвозмездной основе. «Я, честно, не думал, что клубу нужно платить мне. Мой контракт рассчитан всего лишь на месяц», – сказал Капаррос. Он принял «Севилью» с багажом из девяти матчей без побед и в четырех встречах заработал с командой 10 очков, успешно справившись с задачей. Такой поступок Капарроса красноречивее всего говорит о его любви и уважении к севильскому клубу.

ТРЕНЕР

Марселино Гарсия Тораль, «Валенсия»

Эрнесто Вальверде дебютный сезон в «Барселоне» отметил «золотым дублем», Кике Сетьен вернул «Бетис» в еврокубки, а Пако Хемес превратил «Леванте» в главную сенсацию весеннего отрезка сезона. Но еще круче себя проявил Марселино Гарсия Тораль. После неожиданного ухода из «Вильярреала» перед стартом прошлого сезона, он оставался безработным чуть менее года. Объявление о его назначении на пост главного тренера «Валенсии» болельщики клуба встретили с нескрываемым воодушевлением, и испанец не подвел их ожиданий.

В осенней половине сезона «летучие мыши» были главными преследователями «Барселоны», а первое поражение потерпели лишь в декабре. Марселино настолько усердно работал с командой, что в сентябре даже заработал травму задней поверхности бедра: излишне эмоционально праздновал победный гол в ворота «Реал Сосьедада». В конце декабря вывести из строя испанского тренера попытался кабан, прыгнувший под колеса машины Марселино, когда он возвращался домой на празднование Рождества. Итогами первого сезона работы испанца с «летучими мышами» стали полуфинал Кубка Испании и четвертое место в чемпионате. В итоговой таблице «Валенсия» всего на три очка отстала от «Реала». Но важнее то, что клуб возвращается в Лигу чемпионов – впервые с сезона-2015/16.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ

Ян Облак («Атлетико») – третий раз подряд выиграл трофей Саморы за наименьшее количество пропущенных голов за сезон. Клуб хочет повысить его отступные до 200 млн евро.

Хосе Гайя («Валенсия») – любимец болельщиков «летучих мышей», в дуэте с Гонсалу Гедешем превратил левый фланг в сильнейшее оружие валенсийцев.

Самюэль Умтити («Барселона») – с ним в составе «Барселона» проиграла лишь один матч в Ла Лиге за два сезона («Малаге» весной прошлого года).

Диего Годин («Атлетико») – лидер обороны мадридцев и один из лучших защитников Ла Лиги последних пяти сезонов. В феврале лишился трех зубов в игре с «Валенсией».

Альваро Одриосола («Реал Сосьедад») – одно из главных открытий этого сезона. Вошел в итоговый состав сборной Испании на ЧМ-2018, и его хотят подписать «Реал», «Барса» и «МЮ».

Тони Кроос («Реал») – самый стабильный игрок мадридского клуба в матчах Ла Лиги. В 27 встречах немец поучаствовал в 12 голах команды.

Андрес Иньеста («Барселона») – капитан и легенда каталонского клуба покидает «Барселону», став девятикратным чемпионом Испании.

Фабиан Руис («Бетис») – восходящая звезда, по своему потенциалу способная затмить прошлогоднего героя севильцев Дани Себальоса. За ним охотятся ведущие топ-клубы мира.

Криштиану Роналду («Реал») – провалил первую половину сезона, но после зимнего перерыва наколотил 22 гола и стал вторым бомбардиром чемпионата.

Яго Аспас («Сельта») – первый за 62 года игрок «Сельты», забивший больше 20 голов за сезон в Ла Лиге. Едет на чемпионат мира в составе сборной Испании.

Лионель Месси («Барселона») – стал лучшим бомбардиром сезона в топ-5 европейских первенств, наколотив 45 голов во всех турнирах.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press