Генерал для «синьоры». Зачем «Ювентусу» понадобился Томас Ринкон

На старте зимнего трансферного окна в Италии «Юве» — тоже первый. Туринцы потратили 8 млн евро на Томаса Ринкона из «Дженоа». Часть трибун «Ювентус Стэдиум» не оценили эту покупку: 28-летний футболист вряд ли станет усилением для команды, считают они. Однако именно опыт возрастного игрока может превратить центр поля «синьоры» в настоящую непроходимую стену.

Томас Ринкон – это история о том, как преодолеть все трудности, но в конечном итоге достигнуть цели. Мама Томаса погибла в автокатастрофе, он жил в нищете, но был влюблен в футбол, который и стал смыслом жизни маленького игрока: «У меня было трудное детство, оно и сделало из меня настоящего бойца. Когда я был ребенком, в меня не верил никто, у меня ничего не было. Я продавал футболки, чтобы иметь хоть какие-то карманные деньги. И я верил, что когда-нибудь все изменится».

Китайский гороскоп. Что можно пожелать Серии А в 2017 году

Томас Ринкон – это показатель качества. 2005 год – «Когда-нибудь я хочу попробовать себя в европейском футболе. Мне кажется, если я буду много работать, то обязательно достигну своей цели». 2009 год – Томас Ринкон перешел в «Гамбург». Отрезок карьеры в Германии оказался переходным возрастом для полузащитника. Там он из просто перспективного футболиста вырос в крепкого и добротного игрока, прославившегося жесткой борьбой за каждый мяч и невероятным упорством. Журналисты за твердый характер дали Томасу прозвище Генерал, а болельщики «Гамбурга» еще долго будут пересматривать видео, где полузащитник спас команду от пропущенного гола, вынеся мяч головой с самой линии ворот.

Томас Ринкон – это рецепт, как стать еще лучше в совсем незнакомой стране и лиге. Переход в «Дженоа» стал новым вызовом для венесуэльца. Джанпьеро Гасперини разглядел в Генерале атакующий потенциал и передвинул Томаса с позиции опорного полузащитника чуть выше. В результате Ринкон стал чаще поддерживать команду при штурме ворот соперников, а «грифоны» по итогам сезона-2014/15 заняли приятное 6-е место. «Вы видите, как он играет? Мне кажется, в один прекрасный день Томас оставит Геную и перейдет в более сильный клуб», — предсказывал Гасперини. И не ошибся.

Томас Ринкон – это возвращение к временам, когда в тебя мало кто верит. Переход в «Ювентус» был воспринят многими скептически. Зачем команде, у которой с подбором полузащитников и так все в порядке, не самый топовый игрок, к тому же не такой уж и молодой? Опасения болельщиков «Юве» понятны и вполне объяснимы. Но иногда Миралем Пьянич увлекается борьбой за мяч в центре поле поля, забывая о своей главной задаче – созидать. Томас Ринкон нужен как раз для того, чтобы освободить боснийца от лишних смещений назад. Кроме того, венесуэлец должен добавить конкуренции компании Маркизио, Хедиры, Стураро, Пьянича и Лемины

Томас Ринкон – это универсальность. Опорная зона – не единственная позиция, где Томасу комфортно. При острой необходимости он может поддержать партнеров в защите, отражая атаки соперников как в центре, так и на правом фланге обороны. Сильные стороны футболиста – дриблинг, дальний удар и точный пас: в этом сезоне Серии А 84% от всех передач венесуэльца достигли цели.

Приключение Пипиты. История нападающего, которого «Ювентус» купил за 90 млн евро

Генеральный директор «Юве» Беппе Маротта не скрывает восторга от покупки. Маротта обещает, что Ринкон однозначно усилит состав «синьоры» и создаст дополнительную конкуренцию. Сам же Томас горд повышением: «Оказаться в «Ювентусе» – честь. Я счастлив, это сбывшаяся мечта. Начинаю работать с желанием много выиграть в футболке «Ювентуса». Хочу, чтобы партнеры и клуб смогли на меня рассчитывать, а затем надо завоевать скудетто, Кубок Италии и победить в Лиге чемпионов». У первого венесуэльца в истории «Ювентуса» определенно генеральские планы.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press