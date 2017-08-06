Гастроли басков. Как сборная Басконии взорвала советский футбол

Ровно 80 лет назад сборная Страны Басков не оставила камня на камне от советского футбола. Национальная команда несуществующего государства, собранная по военным окопам гражданской, приехала зарабатывать деньги. И научила целый Советский Союз играть в футбол.

Как баски появились в СССР

В 1936 году в Испании разразилась кровопролитная Гражданская война. Генерал Франко избрал Басконию, вставшую на сторону республиканцев, одной из своих главных целей. Слабо вооруженное население ожесточенно стояло на защите своих прав. Тысячи спортсменов взялись за оружие, в их числе были и футболисты национальной сборной Испании – участники чемпионата мира 1934 года. Но силы были неравны, баски отступали к Бильбао, а из северных портов массово эвакуировали женщин и детей.

Вот что писал журнал «Физкультура и спорт» того времени: «С самого начала фашистского наступления Баскония вместе с героической Астурией была отрезана от остальной республиканской Испании и зажата в тиски германо-итальянской техники. Но пролетарии Бильбао, крестьяне Басконии, рыбаки прибрежной части страны не собирались покоряться фашистским вандалам. Совместно с астурийскими горняками, этим несокрушимым отрядом революционного пролетариата, баски организовали оборону своей страны».

Баскония оказалась в кольце, сил и средств вести войну не оставалось. И тогда появилась идея заработать деньги тем, что баски умели больше всего, — игрой в футбол. Известный журналист Аллегрия предложил главе баскского правительства отправить сборную Басконии в европейское турне с целью заработать денег для семей погибших солдат. Вскоре был обнародовал список из 25 кандидатур, призванных в ряды национальной команды. Многие футболисты приехали в столицу буквально из окопов, всего же на зов откликнулись 18 человек.

В один прекрасный день сквозь кольцо воздушной блокады фашистов чудом прорвался самолет, миновавший линию фронта. «На нем летели 20 басков – 20 героических защитников Испании. Пассажиры самолета были, однако, не только бойцами окопов. Европа знала их имена задолго до начала страшной братоубийственной войны. Они уже тогда были испытанными, закаленными и искусными бойцами – бойцами международных футбольных встреч. Их высококлассной и изящной игре аплодировали зрители во всех странах Европы. Сборная Испании, одна из сильнейших мировых команд, была составлена в своем большинстве из басков» — это снова журнал «Физкультура и спорт» того времени.

Сколько получили баски

Миссией баскских футболистов был заработок в Европе денег для семей погибших воинов-республиканцев. Тут надо сказать, что в этом вопросе была и своя цена — 100 тысяч французских франков. Именно такой (благотворительный) взнос обязался выплатить Советский Союз баскам за футбольное турне. 11 июня 1937 года состоялось официальное приглашение мастеровитых футболистов в СССР: «Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта пригласил в Советский Союз футбольную команду басков, совершающую сейчас поездку по Европе. Футбольная команда Страны Басков дала согласие на приезд в СССР…»

Каким был советский футбол в 1937-м

Скандальным. За 80 лет ничего особо не поменялось. Но в те года футбольные скандалы и склоки были обильно приправлены идеологией. Так что иногда достаточно было открытого вмешательства кого-то из героев того времени, чтобы решить спортивные вопросы. Но зато Алексей Стаханов (тот самый герой труда и основоположник стахановского движения) мог написать открытое письмо в газету и затребовать к себе в поселок Кадиевка играть с шахтерами чемпионов страны. И те, не имея шансов отбиться, вынуждены были отправляться в шахтерский поселок на товарищеский матч с местными любителями футбола.

А чтобы понять, какие законы царили в советском футболе, достаточно знать историю розыгрыша первого в истории Кубка СССР. В его финале в 1936 году встречались «Локомотив» и тбилисское «Динамо». Железнодорожники матч выиграли — 2:0 (уже тогда это была кубковая команда). Но сам трофей им вручили только через неделю. Все это время решалось, нужно ли «Локомотиву» играть суперфинал с «Динамо» московским — лучшей советской командой того времени.

Обратный отсчет. Каким был футбол до Второй мировой войны

По каким-то причинам столичное «Динамо» в самом Кубке не играло. Его отправили в турне разбираться с дружественными рабочими командами Чехословакии и обещали сразу же после возвращения суперфинал за Кубок СССР. И до сих пор непонятно, была ли эта сделка гласной, или обо всем договорились втихаря. «Локомотив» от непонятного матча спас Валерий Чкалов. Легендарный летчик оказался на стадионе «Динамо» в день финального матча, сразу же после свистка арбитра спустился поздравить футболистов и написал в приветственном слове: «Привет победителям в Кубке СССР». Эта строчка от Героя Советского Союза оказалась тем документом, на основании которого было принято решение Кубок СССР отдать «Локомотиву» без суперфинала с «Динамо». И в этом весь советский футбол того времени.

Сколько зарабатывали советские футболисты

Есть еще несколько фактов, которые надо знать, чтобы понять, каким был советский футбол в 1937 году. Первое: в летописи Акселя Вартаняна указано, что за победу над сборной Народных домов Турции киевские динамовцы получили по 1000 рублей премиальных. Это не так уж и мало. Средняя зарплата в СССР тогда составляла 208 рублей, руководящие работники получали 450 рублей, а кожаный мяч — большая редкость для дворовых мальчишек — стоил 22 рубля.

Второе: в Советском Союзе уже работал иностранный главный тренер. Француз венгерского происхождения Жюль Лимбек возглавлял тбилисское «Динамо». Но горячие грузинские парни взбунтовались против жесткой дисциплины и плотных тренировок и изгнали тренера. Тогда Лимбек нашел работу в «Локомотиве».

Третье: советские команды находились в изоляции. Товарищеские матчи с ними соглашались играть только пролетарские полулюбительские клубы из таких стран, как Чехословакия и Турция. Возможность сыграть со сборной Басконии (а по сути – со сборной Испании) — это был тот шанс, за который заплатить 100 тысяч франков было не жалко.

Как приехали

Встречали басков как родных. Сначала в Минске, потом в Москве. Официоз того времени не позволял отобразить размах гостеприимства, но оно наверняка было грандиозным: походы на шашлыки, визиты в редакции газет, приемы и прогулки по Москве… Но открытые тренировки поразили больше всего.

«Советские футболисты посетили тренировку басков, где изумительные удары исполнял Исидро Лангара. Он аккуратно снимал «паутины» с динамовских ворот. Вратарь Александр Дорохов, словно предчувствуя неладное, произнес: «Н-да! Вот это ударчик!» Предчувствие его не обмануло. Дорохов трижды играл против команды басков. Играл он, по мнению журналистов, неплохо. Пропустил всего… 12 мячей, 5 из которых — от Лангары» — это тоже из летописей Акселя Вартаняна.

В программках того времени сохранился состав сборной Страны Басков. Самое интересное в нем — профессия после фамилии каждого игрока гостей.

Вратарь — Грегорио Бласко («Атлетик» Бильбао), шофер, играл за сборную Испании (такая пометка был почти после каждой фамилии). Правый защитник — Педру Адресу («Барселона»), учитель начальных классов… И так далее: Серафин Аэдо — лудильщик, Леонардо Силуаррен — мясник, Гильермо Горостиса — аптекарь… Великого Исидру Лангара, одного из самых грозных бомбардиров мира того времени, записали механиком.

Как играли

Было решено, что баски проведут серию встреч с сильнейшими клубами нашей страны. И баски безжалостно разнесли лучшие футбольные силы СССР. Первому не повезло «Локомотиву» — разгром 1:5 24 июня на забитом до отказа стадионе «Динамо» (в некоторых источниках указано 90 тысяч зрителей, но это вряд ли: больше 80 тысяч арена даже в те времена не могла вместить физически) стал роковым для Лимбека. Кто-то посчитал, что иностранный тренер специально утаил тайны современной системы «дубль-вэ», и поэтому славного обладателя Кубка СССР превратили в отбивную.

Через несколько матчей стало понятно: никто не в силах остановить команду Басконии.

27 июня 1937 года. «Динамо» (Москва) — Сборная Страны Басков — 1:2.

30 июня. Сборная Ленинграда — Сборная Страны Басков — 2:2.

5 июля. Сборная «Динамо» — Сборная Страны Басков — 4:7.

8 июля. «Спартак» — Сборная Страны Басков — 6:2.

15 июля. «Динамо» (Киев) — Сборная Страны Басков — 1:3.

24 июля. «Динамо» (Тбилиси) — Сборная Страны Басков — 0:2.

30 июля. Сборная Грузии — Сборная Страны Басков — 1:3.

8 августа. Сборная Минска — Сборная Страны Басков — 1:6.

Какими бы горячими ни были приемы перед играми, баски на следующий день вставали и были быстрее, сильнее и точнее. В перечне не самых приятных результатов выделяется только один — победа московского «Спартака». Но честное слово, лучше бы ее не было. Судейство было настолько безобразным, что когда при счете 2:2 судья назначил пенальти, баски в знак протеста собирались покинуть поле. Как вспоминал известный в СССР спортивный журналист Аркадий Галинский, помогло только вмешательство председателя Сонаркома Молотова. Только когда он спустился из ВИП-ложи «Динамо», баски успокоились и не ушли с поля. Но счет показывает, что играть они, по сути, прекратили. Арбитр Иван Космачев потом был дисквалифицирован.

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Есть еще одна история про ту игру. На нее спартаковцы (на самом деле – мини-сборная СССР, собранная для отпора баскам) ехали на нескольких кабриолетах. Но те так долго простояли в гараже, что старые шины не выдержали нагрузки и их пришлось менять. Потом машины завязли в пробке у Петровского парка, пришлось ехать по встречке и переодеваться прямо в машинах. И команда все равно опоздала — на 10 минут.

Что это дало СССР

Если бы не эта унизительная с точки зрения результата серия матчей, у сборной СССР наверняка не было бы ни Кубка Европы в 1960-м, ни других успехов. Сборная Басконии показала, каким должен быть современный футбол: насколько скоростной это вид спорта и как важна там теория. Баски говорили, что они не играют чистую «дубль-вэ», они уже от нее сделали шаг вперед. Но все равно, разбирая матчи и ошибки, советские тренеры наконец стали понимать эту схему. Кроме того, звездные гости показали, как много значат верховые передачи в центр штрафной и игра головой, прежде всего нападающих. И конечно же гастроли басков изменили представление об игре вратарей. В СССР голкиперы очень редко играли на выходах, и только после этих матчей в нашей осознали, что стражи ворот могут покидать вратарскую и кулаками выбивать мяч.

Что было потом с басками

Сборная непризнанной страны продолжила турне за океаном. Но чтобы не нарваться на санкции ФИФА, часто проводила игры не под своим названием. Мексика, Аргентина, Чили, Куба… Это была тяжелая и не слишком денежная работа. ФИФА запрещала играть любым командам из Испании, и в Аргентине, например, просто так собирали для басков деньги. В Мексике сборная Басконии стала клубом «Депортиво Эускади» и приняла участие в чемпионате. В 1939 году Гражданская война закончилась. Игрокам сборной Басконии выдали по 10 тысяч песет и отпустили по домам. Некоторые из них вернулись в качестве легионеров. Но сама сборная басков при диктатуре Франко была запрещена и до 1975 года собралась всего два раза.

Текст: Андрей Вдовин, Вадим Павлов

Фото: Global Look Press

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