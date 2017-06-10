Гари Медель провел 100-й матч за сборную Чили

Автор: Красная Страсть 0

 

Con la banda 🇨🇱👌🏼⚽️❤️ #rusia #felicidad #copaconfederaciones

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Капитан сборной Чили Гари Медель провел 100-ю игру за национальную команду. Юбилейным матчем для 29-летнего защитника стала товарищеская встреча со сборной России (1:1). В своем инстаграме футболист разместил фото, сделанное на Арене ЦСКА.

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Красная Страсть

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