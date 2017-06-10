Гари Медель провел 100-й матч за сборную Чили

Con la banda 🇨🇱👌🏼⚽️❤️ #rusia #felicidad #copaconfederaciones A post shared by Gary Medel (@gary_medel17) on Jun 8, 2017 at 2:21pm PDT

Капитан сборной Чили Гари Медель провел 100-ю игру за национальную команду. Юбилейным матчем для 29-летнего защитника стала товарищеская встреча со сборной России (1:1). В своем инстаграме футболист разместил фото, сделанное на Арене ЦСКА.

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.