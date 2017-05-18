Гангнам стайл. Топ-5 фаворитов молодежного чемпионата мира в Южной Корее

20 мая в Южной Корее стартует молодежный чемпионат мира (U-20). Именно на таких турнирах можно приметить команду, которая через несколько лет будет в страхе держать взрослый футбол. Еженедельник «Футбол» называет пять сборных, пять тренеров и пять звезд, способных удивлять уже сейчас.

Команда: Португалия

Лидер: Рубен Диас

Тренер: Эмилио Пейше

Португальская молодежь известна всему футбольному миру и востребована по всей Европе. Неудивительно, что именно эта сборная является одним из фаворитов турнира. Португальцы принимали участие в десяти молодежных чемпионатах мира, дважды забирая кубок. Лучшее время для команды до 20 лет выпало на конец 80-х — начало 90-х годов ХХ века.

Сборная Португалии квалифицировалась на чемпионат мира в Южной Корее, выйдя в полуфинал Евро-2016. Команда возглавила группу А, обыграв хозяйку чемпионата — сборную Германии со счетом 4:3. «Команду избранных» сумели остановить только французы — будущие чемпионы Европы. Португальцы обладают широкими игровыми ресурсами: семь голов на молодежном Евро-2016 были забиты шестью разными игроками. Однако к чемпионскому титулу сборную будет вести талантливый молодой защитник Рубен Диас, представляющий «Бенфику».

Альпийские дары. Евроэкспорт: пять главных талантов из клубов Австрии и Швейцарии

Самое яркое пятно сборной — тренер португальцев. Эмилио Пейше — один из тех специалистов, чья игровая карьера была ничуть не хуже, чем тренерская. Пейше успел поиграть сразу за три главных клуба страны — «Порту», «Спортинг» и «Бенфику». Забавно, что он входил в состав той самой «золотой» молодежной сборной Португалии, выигравшей ЧМ до 20 лет в 1991 году. Эмилио получил тогда «Золотой мяч» турнира, обойдя Фигу, Руи Кошту и Абелема Ксавье.

Команда: Франция

Лидер: Жан-Кевин Огюстен

Тренер: Людовик Бателли

Молодежную сборную Франции можно назвать чуть ли не самым главным претендентом на титул в Южной Корее. В последние несколько лет французский футбол сделал ставку на свою молодежь: это можно заметить по количеству молодых игроков в клубах и во взрослой сборной. Несмотря на то что команда лишь пять раз проходила в финальную стадию чемпионата мира, французы однозначно едут за кубком.

В Корею сборная Франции прибыла в качестве чемпиона Европы-2016 (U-19). Удивительно, но молодежный состав куда более успешен, чем их взрослые коллеги. Команда до 20 лет спокойно дошла до финала турнира, где разнесла сборную Италии со счетом 4:0. Однако Лоран Блан подложил свинью Людовику Бателли: один из лидеров Евро — Килиан Мбаппе вызван на отборочный матч ЧМ-2018 против шведов (9 июня). Жан-Кевин Огюстен из «ПСЖ» и Килиан Мбаппе забили на молодежном Евро 11 мячей на пару, заняв первое и второе места соответственно в списке лучших бомбардиров турнира. Жан-Кевин поразил ворота соперника шесть раз, повторив рекорд Мораты в 2011 году и Зельке в 2014-м. Именно Огюстен станет главной звездой и движущей силой сборной Франции.

Выигрышные билеты. Топ-5 игроков английского Чемпионшипа

Команда едет в Корею под руководством Людовика Бателли — не очень известного в прошлом вратаря. С 2013 года Бателли работает с молодежными составами сборной Франции разных возрастов.

Команда: США

Лидер: Джонатан Клинсманн

Тренер: Таб Рамос

Сборная США принимала участие в молодежном чемпионате мира 14 раз, но ни разу не забирала с собой кубок. Команда едет в Корею как победитель КОНКАКАФ до 20 лет. США в этой возрастной категории впервые выиграли турнир. Путь к чемпионству «звездно-полосатых» был весьма ярким: сборная обыграла 13-кратных победителей КОНКАКАФ — национальную команду Мексики и хозяйку турнира — сборную Коста-Рики.

Раннее бронирование. Пять главных талантов бельгийских клубов

Американцы привезут в Корею довольно сильный состав. Достаточно сказать, что пять их игроков вошли в сборную КОНКАКАФ. На воротах у «звездно-полосатых» стоит Джонатан Клинсманн — сын немецкого футболиста и тренера Юргена Клинсманна. Джонатан очень хорош на своей позиции: голкипер получил «Золотую перчатку» и вошел в топ-11 лучших игроков турнира. Это далеко не последний талант в сборной США. Особого внимания заслуживает защитная линия. Джастин Глад, Эрик Палмер-Браун, Марлон Фосси — молодая американская версия связки Кьеллини — Бонуччи — Барцальи. Ну а главный по атаке у «звездно-полосатых» — Брукс Леннон. Парень со звучной фамилией забил 4 гола на КОНКАКАФ и не собирается останавливаться.

Главный тренер «молодежки» — Таб Рамос. В свое время американец уругвайского происхождения сыграл 81 матч за сборную США, а потом начал тренерскую карьеру. До конца 2016 года Рамос был помощником Юргена Клинсманна во взрослой команде США.

Команда: Уругвай

Лидер: Родриго Бентанкур

Тренер: Фабиан Които

Молодежная команда Уругвая 13 раз участвовала в чемпионате мира, но не завоевывала титулов. Лишь дважды сборная выходила в финал. Уругвай едет в Корею как победитель Южноамериканского чемпионата до 20 лет. Команда впервые в своей истории выиграла этот турнир.

Уругвай невероятно хорошо укомплектован на всех позициях. А защиту можно назвать эталонной: на Южноамериканском чемпионате команда пропустила 8 мячей в 9 матчах — меньше, чем любая другая команда турнира. Не последнюю роль в таком успехе сыграл Родриго Бентанкур — лидер и ветеран сборной. С нападением у уругвайцев тоже все хорошо: они забили 18 голов на чемпионате Южной Америки, в среднем по 2 мяча за игру. Пять раз ворота соперника поразил Родриго Амарал — главный голеадор сборной. В атаке ему помогает Николя Скиппакассе — весьма разносторонний и техничный игрок. Нельзя не отметить и Факундо Уоллера — повелителя центра поля.

Сокровища «драконов». Пять главных талантов португальских клубов

Главный тренер сборной — Фабиан Които — уже давно трудится с молодежью в Уругвае и известен как главный специалист по молодым игрокам. С 2007 года Които работает в Уругвайской федерации футбола. Фабиан приводил сборную страны до 17 лет к финалу чемпионата мира в Мексике. С 2015 года тренер возглавляет команду U-20.

Команда: Аргентина

Лидер: Лаутаро Мартинес

Тренер: Клаудио Убеда

Сборная Аргентины — абсолютный рекордсмен по титулам на молодежном ЧМ. Она выигрывала турнир 6 раз. Страна никогда не была обделена молодыми талантами. В свое время за молодежный состав выступали Марадона, Диас, Рикельме, Аймар, Месси и Агуэро. И это далеко не весь звездный список.

Путь сборной Аргентины в Корею был очень нервным. Команда буквально вырвала последнюю четвертую путевку на чемпионат мира у бразильцев, сыграв с ними вничью (2:2) в Южноамериканском чемпионате. Как и всегда, атака сборной Аргентины — главное их преимущество. Тандем Лаутаро Мартинеса и Томаса Конечни — основная сила. Несмотря на то, что игроки очень мало выступают вместе (они представляют разные клубы), эта парочка отлично дополняет друг друга. Лаутаро Мартинес обладает отличной техникой, способен играть обеими ногами, а Томас Конечни очень быстр и отличается хорошим дриблингом. Эти два игрока станут основной угрозой для соперников аргентинцев. Следует отметить и полузащитника Сантьяго Аскачабара, под контролем которого находится центр поля.

Теплица с тюльпанами. Евроэкспорт: топ-5 игроков чемпионата Голландии для продажи грандам

Главный тренер сборной — Клаудио Убеда — защитник конца 1990-х — начала 2000-х. Убеда провел большую часть своей карьеры в аргентинском «Расинге». В 2007-м закончил карьеру игрока и стал тренером. Возглавляет сборную U-20 с октября 2016-го.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Официальный сайт ФИФА