«Гамбург» разгромил «Лейпциг», «Дортмунд» потерял очки в Дармштадте. Обзор 20-го тура Бундеслиги

«Дармштадт» обыграл «Дортмунд», «Гамбург» на выезде разгромил «Лейпциг», а «Айнтрахт» установил рекорд. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцатого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Дармштадт» обыграл «Дортмунд» на домашней арене. За последние несколько лет все привыкли, что «Боруссия Д» — главный Робин Гуд Бундеслиги: забирает очки у «богатых» и отдает их «бедным». Так произошло и в этот раз. «Черно-желтые» не сумели навязать свою игру сопернику, смогли забить лишь один гол и уступили со счетом 2:1. «Дармштадт» под руководством Торстена Фрингса решил начать исправлять ошибки осени. Одержав всего три победы за сезон(зато какие) над «Айнтрахтом», «Вольфсбургом» и «Боруссией Д», команда цепляется за последние ниточки, чтобы не вылететь во Вторую Бундеслигу.

2. «Гамбург» на выезде разгромил «Лейпциг». «Горожане» во втором круге решили серьезно взяться за игру. Пожалуй им это удается. Дважды поразив ворота «РБ» в первом тайме и не пропустив в свои, «Гамбург» установил рекорд сезона. Против «быков» в Бундеслиге никто не играл так хорошо. «Черно-синие» впервые с 2008 года выдали серию из трех побед (одна из них в кубке страны) без пропущенных мячей, что позволило клубу выбраться из зоны вылета, пододвинув «Вердер». К тому же, третий гол в матче стал юбилейным для Аарона Хунта: полузащитник забил свой 50-й мяч в Бундеслиге.

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3. «Байер» забрал очки у «Айнтрахта». «Орлы», поражающие своими успехами в этом сезоне, решили пощекотать нервы фанатам. От «Байера», проигравшего два последних матча с «Гамбургом» и «Боруссией М», никто не ожидал разгрома. Но ожидания не оправдались. За дублем Чичарито и голом Фолланда не последовало никакого ответа. Можно с уверенностью сказать, что команде Нико Ковача несказанно повезло: все клубы первой семерки, кроме «Баварии» потеряли очки и не смогли сместить «орлов» с шаткого третьего места. Чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов «Айнтрахту» больше не следует повторять таких ошибок.

4. «Хоффенхайм» потерпел второе поражение в сезоне. 2017 год начался для «сине-белых» не лучшим образом. Сначала первое поражение в сезоне от «РБ», а теперь и проирыш на «Фольксваген-Арене». Счет в матче с «волками», как ни странно, открыл «Хоффе». Но во втором тайме хозяева поля решили координально поменять ситуацию. Автор первого гола в ворота гостей – Макс Арнольд забил юбилейный мяч: 600-й гол «Вольфсбурга» на домашней арене в Бундеслиге. Пока «волки» пытаются подняться и войти в первую десятку Бундеслиги, команда Юлиана Нагельсманна балансирует на грани еврокубков.

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5. Домашний триумф «Фрайбурга». Команда, лишь в этом году вернувшаяся в первую Бундеслигу, показала свой классический вольный стиль игры. «Кельн» на этой же неделе вылетел из Кубка Германии от «Гамбурга». Подобный расклад удивил немецкую футбольную общественность. Теперь «красно-белые» позволили «Фрайбургу» сократить отставание от первой семерки. Несмотря на поражение, сумасшедший форвард гостей Антони Модест забил 16-й гол в этом сезоне и 50-й в Бундеслиге. Автор голевой передачи – Лео Битенкур отметил свое 100-е появление в немецком чемпионате.

Цитата тура

Генеральный директор «Боруссии Д» Ханс-Йоахим Ватцке поставил точку в истории о переезде Томаса Тухеля в Лондон в качестве тренера «Арсенала»:

«По окончании сезона мы с Томасом Тухелем сядем за стол, обсудим сезон и решим,что нам делать. Сейчас у него контракт и он не собирается никуда уходить. Его уход в Арсенал слухи».

Герой тура

29-летний Николай Мюллер из «Гамбурга» показывает отличные результаты в этом сезоне. В матче с «РБ» полузащитник отдал три голевые передачи из трех возможных. Команда уехала из Лейпцига с победой.

Антигерой тура

Голкипер «Айнтрахта» Миат Гачинович, пожалуй, хуже всех сыграл на выезде в Леверкузене. Босниец пропустил первый гол от Чичарито уже на пятой минуте. Затем вратарь получил желтую карточку, к слову, уже шестую в этом сезоне во всех турнирах. Тренер «орлов» Нико Ковач был вынужден заменить Гачиновича в начале второго тайма.

Цифра тура

Франкфуртский «Айнтрахт» пропустил свой 2500 гол в Бундеслиге. Сомнительное достижение, но за всю историю первой немецкой лиги его добивались три клуба: «Вердер», «Гамбург» и «Штутгарт».

Результаты тура:

Майнц – Аугсбург – 2:0 (1:0)

1:0 – Ознуналы (31), 2:0 – Хайро (62).

Вердер – Боруссия М – 0:1 (0:1)

0:1 – Т. Азар (12).

РБ Лейпциг – Гамбург – 0:3 (0:2)

0:1 – Пападопулос (18), 0:2 – Уолас (24), 0:3 – Хунт (90).

Дармштадт – Боруссия Д – 2:1 (1:1)

1:0 – Бойд (21), 1:1 – Геррейру (44), 2:1 – Чолак (67).

Ингольштадт – Бавария – 0:2 (0:0)

0:1 – Видаль (90), 0:2 – Роббен (90).

Байер – Айнтрахт – 3:0 (1:0)

1:0 – Эрнандес (5), 2:0 – Эрнандес (63), 3:0 – Фолланд (78).

Шальке – Герта – 2:0 (1:0)

1:0 – Бургшталлер (41), 2:0 – Горетцка (62).

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:1 (0:1)

0:1 – Цубер (26), 1:1 – Арнольд (50), 2:1 – Дидави (73).

Фрайбург – Кельн – 2:1 (1:1)

1:0 – Грифо (32), 1:1 – Модест (39), 2:1 – Филипп (77).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 17 – Обамеянг (Боруссия Д), 16 – Модест (Кельн), 15 – Левандовски (Бавария), 11 – Вернер (РБ Лейпциг), 10 – Вагнер (Хоффенхайм).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press