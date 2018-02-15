Галисийский цирк. Почему «Депортиво» страдает в Ла Лиге

По итогам 22-го тура Ла Лиги «Депортиво» лишился очередного главного тренера — уже второго по ходу сезона и шестого с момента возвращения из Сегунды четыре года назад. Президент клуба продолжает искать проблему где угодно, но только не в себе. Болельщики утирают слезы после каждого нового матча, а приглашение в команду Кларенса Зеедорфа больше похоже на капитуляцию.

Позорное унижение в Сан-Себастьяне со счетом 0:5 стало лебединой песней Кристобаля Паррало. При нем «Депор» одержал всего две победы в 13 матчах Ла Лиги и вылетел из Кубка Испании. Особенно ужасными получились недавние игры галисийцев в чемпионате: уничтожение от «Реала» (1:7), домашняя ничья с «Леванте», отыгравшимся со счета 2:0, и разгром от «Реал Сосьедада», до этого терпевшего поражения четыре матча кряду.

За последние четыре года Кристобаль Паррало стал шестой жертвой президента клуба Тино Фернандеса, меняющего тренеров чаще, чем вы проходите диспансеризацию. Последним специалистом, ушедшим по своей воле, был Фернандо Васкес. В июле 2014-го он оставил Ла-Корунью из-за разногласий с руководством клуба, предварительно вернув «Депор» в Ла Лигу. Циклы работы Виктора Фернандеса, Виктора Санчеса, Гаиски Гаритано и Пепе Меля завершились одинаково: увольнение из-за неудовлетворительных результатов.

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Новой мессией призван стать Кларенс Зеедорф. Сомнения в успешности этой авантюры возникают уже при одном взгляде на послужной список голландца. Всего через два дня после объявления о завершении игровой карьеры зимой 2014-го он возглавил «Милан». Продержаться на этом посту больше пяти месяцев ему не помог даже статус живой легенды. Следующую пару лет голландец просидел без работы, после чего на него вышел китайский «Шэньчжэнь». Спустя пять месяцев он вновь вернулся на биржу труда. Недавние слухи сватали его в Бразилию, где он мог возглавить «Атлетико Паранаэнсе», и в Англию, чтобы руководить аутсайдером Лиги 1 «Олдхем Атлетик». Но вместо этого он возвращается в Ла Лигу спустя 18 лет.

Изначально Зеедорф рассматривался лишь как третий вариант на вакантный пост. Фаворитом считался экс-игрок галисийцев Мартин Ласарте, работающий тренером более 20 лет. Но уругваец разумно отверг предложение, сославшись на отсутствие долгосрочного проекта по развитию клуба. Нынешний «Депортиво» существует под девизом «Главное — сейчас не вылететь, а уж в следующем году мы вам всем покажем». Вторым выбором был главный тренер «Пачуки» Диего Алонсо. Тот уже было согласился с головой нырнуть в трясину, но от беды его уберегли проблемы с лицензией. В итоге желание Тино Фернандеса увидеть нового тренера в распоряжении команды в кратчайшие сроки и привело к назначению Кларенса Зеедорфа.

«Мне нравится поставленная задача, и мы должны достичь ее в нынешнем сезоне. Меня привлекает работа в «Депортиво», это великий клуб, в котором выступает много высококлассных футболистов. Уверен, нам удастся быстро улучшить наши результаты», — заявил Зеедорф. Те самые высококлассные футболисты, которых он упомянул, довели ситуацию до того, что «Депортиво» впервые за 61 год пропустил более 50 голов после 22 туров Ла Лиги. Помимо постоянных привозов от защитников и ляпов вратарей, отчетливо видно отсутствие в составе качественного опорника. Но вместо того чтобы решить эту проблему в зимнее трансферное окно, галисийцы зовут на просмотр Салли Мунтари, который не востребован даже на Ближнем Востоке. Да и на опорника он не похож вовсе.

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Зеедорф с ходу внес изменения в расписание команды, утвердив двухразовые тренировочные сессии — утром и вечером. Он также настоял на том, чтобы футболисты как можно больше времени проводили вместе вне поля, в том числе и на обед ходили дружно, а не порознь. Еще одним нововведением может стать смена капитана. Но для начала Зеедорф решил как можно лучше познакомиться с командой, а уже потом принимать решение.

Чтобы Кларенс не терял времени зря, можно провести краткий экскурс по составу. Группа вратарей-косячников, чаще роняющих мячи, нежели отбивающих их на поле. Защитники, чьи умения недостойны даже уровня чемпионата Дании. Несколько ключевых исполнителей центральной зоны, чей суммарный возраст превышает 100 лет. Даже вернувшийся в Ла-Корунью Лукас Перес настолько тяжело перенес неудачный вояж в Англию, что его сил хватило лишь на то, чтобы покорно слиться с этой серой массой.

Некогда великий и прекрасный «Депортиво» не просто в кризисе, он в глубокой заднице. За последние шесть лет галисийцы дважды прошли процедуру очищения Сегундой. Но, видимо, недостаточно успешно, а потому третий заход уже не за горами.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press