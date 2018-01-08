Габулов перешел в «Брюгге», «Рубин» усилился нападающим сборной Исландии. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Внимание: выделены состоявшиеся трансферы!
Пришли: з. Кенеди (Челси, Англия), п. Бен Арфа (ПСЖ, Франция), н. Марков (Тосно)
Ушли: з. Маргасов (Тосно, аренда), з. Михалик (св. агент), з. Пейчинович (Сент-Этьен, Франция), з. Кверквелия (Вест-Бромвич, Англия)
Пришли: н. Заболотный (Тосно), н. Смолов (Краснодар)
Ушли: п. Шатов (Краснодар), н. Дзюба (Краснодар), з. Новосельцев, з. Терентьев, з. Кришито (Наполи, Италия)
Пришли: п. Гулиев (Анжи, из аренды), н. Ньянг (Милан, Италия), з. Нойштедтер (Фенербахче, Турция)
Ушли: п. Попов (Удинезе, Италия), п. Промес (Эвертон, Англия), н. Зе Луиш (Брайтон, Англия)
Пришли: п. Шатов (Зенит), н. Дзюба (Зенит)
Ушли: п. Подберезкин (Рубин, аренда), н. Смолов (Зенит, Вест Хэм, Англия), п. Каборе (Вест Хэм, Англия)
Пришли: н. Эменике (Олимпиакос, Греция)
Ушли: п. Головин (Челси, Англия)
Пришли: н. Сиротов (Зенит-2)
Ушли: —
Пришли:
Ушли: п. Торже (Болонья, Италия)
Пришли: —
Ушли: в. Габулов (Брюгге, Бельгия)
Пришли: п. Бевеев (Носта), п. Егорычев (Носта), в. Баклов (Сызрань)
Ушли: п. Павленко (св. агент), п. Билоног (св. агент), п. Бикфалви (Динамо)
Пришли: н. Сигурдарсон (Мольде)
Ушли: —
Пришли: п. Подберезкин (Краснодар, аренда), п. Канга (Црвена Звезда, Сербия)
Ушли: п. Сонг (Гезтепе, Турция), н. Лестьенн (Лас-Пальмас, Испания), п. М’Вила (св. агент)
Пришли: п. Бикфалви (Урал)
Ушли: —
Пришли: —
Ушли: з. Зайцев (Ахмат)
Пришли: з. Миюшкович (Тараз, Казахстан), п. Скворцов (Тамбов), з. Маргасов (Локомотив, аренда)
Ушли: н. Заболотный (Зенит), н. Марков (Локомотив)
Пришли: н. Калмыков (Афипс), п. Антон (Динамо Бх, Румыния)
Ушли: в. Солосин (св. агент), з. Багаев (св. агент), п. Паном (св. агент), п. Гулиев (Спартак, из аренды)
Пришли: —
Ушли: п. Дедечко (Мариуполь, Украина)
Фото: Global Look Press