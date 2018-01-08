Габулов перешел в «Брюгге», «Рубин» усилился нападающим сборной Исландии. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Владимир Габулов

 

Внимание: выделены состоявшиеся трансферы!

фк локомотив

 

Локомотив (Москва)

Пришли: з. Кенеди (Челси, Англия), п. Бен Арфа (ПСЖ, Франция), н. Марков (Тосно)

Ушли: з. Маргасов (Тосно, аренда), з. Михалик (св. агент), з. Пейчинович (Сент-Этьен, Франция), з. Кверквелия (Вест-Бромвич, Англия)

фк зенит

 

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: н. Заболотный (Тосно), н. Смолов (Краснодар)

Ушли: п. Шатов (Краснодар), н. Дзюба (Краснодар), з. Новосельцев, з. Терентьев, з. Кришито (Наполи, Италия)

фк Спартак Москва

Спартак (Москва)

Пришли: п. Гулиев (Анжи, из аренды), н. Ньянг (Милан, Италия), з. Нойштедтер (Фенербахче, Турция)

Ушли: п. Попов (Удинезе, Италия), п. Промес (Эвертон, Англия), н. Зе Луиш (Брайтон, Англия)

фк краснодар

 

Краснодар (Краснодар)

Пришли: п. Шатов (Зенит), н. Дзюба (Зенит)

Ушли: п. Подберезкин (Рубин, аренда), н. Смолов (Зенит, Вест Хэм, Англия), п. Каборе (Вест Хэм, Англия)

пфк ЦСКА

ЦСКА (Москва)

Пришли: н. Эменике (Олимпиакос, Греция)

Ушли: п. Головин (Челси, Англия)

фк уфа

Уфа (Уфа)

Пришли: н. Сиротов (Зенит-2)

Ушли: 

фк ахмат

Ахмат (Грозный)

Пришли: 

Ушли: п. Торже (Болонья, Италия)

фк арсенал

Арсенал (Тула)

Пришли:

Ушли: в. Габулов (Брюгге, Бельгия)

фк урал

Урал (Екатеринбург)

Пришли: п. Бевеев (Носта), п. Егорычев (Носта), в. Баклов (Сызрань)

Ушли: п. Павленко (св. агент), п. Билоног (св. агент), п. Бикфалви (Динамо)

фк ростов

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: н. Сигурдарсон (Мольде)

Ушли:

фк рубин

Рубин (Казань)

Пришли: п. Подберезкин (Краснодар, аренда), п. Канга (Црвена Звезда, Сербия)

Ушли: п. Сонг (Гезтепе, Турция), н. Лестьенн (Лас-Пальмас, Испания), п. М’Вила (св. агент)

фк динамо

Динамо М (Москва)

Пришли: п. Бикфалви (Урал)

Ушли: 

фк амкар

Амкар (Пермь)

Пришли:

Ушли: з. Зайцев (Ахмат)

фк Тосно

Тосно (Тосно)

Пришли: з. Миюшкович (Тараз, Казахстан), п. Скворцов (Тамбов), з. Маргасов (Локомотив, аренда)

Ушли: н. Заболотный (Зенит), н. Марков (Локомотив)

фк анжи

Анжи (Махачкала)

Пришли: н. Калмыков (Афипс), п. Антон (Динамо Бх, Румыния)

Ушли: в. Солосин (св. агент), з. Багаев (св. агент), п. Паном (св. агент), п. Гулиев (Спартак, из аренды)

ска хабаровск

СКА-Хабаровск (Хабаровск)

Пришли:

Ушли: п. Дедечко (Мариуполь, Украина)

Фото: Global Look Press

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