«Футболисты в ночь глухую немцев встретили. Изволь! Обыграли их «в сухую». Матч окончен. Десять – ноль». Как писали о футболе в военное время

В военное время, как кажется, было совсем не до футбола. Однако спортивные газеты того периода показывают, что интерес к игре не пропадал даже в сложнейшие для страны годы. Описывались в основном первенства Москвы и чемпионаты Советских республик. Тем не менее встречаются даже репортажи с матчей Английской Премьер-лиги. Еженедельник «Футбол» пролистал спортивные газеты 1941-1943 гг. и нашел несколько любопытных материалов.

«Футболисты в ночь глухую

Немцев встретили. Изволь!

Обыграли их «в сухую».

Матч окончен. Десять – ноль!»

«Красный спорт», 1942 г.

В военное время материалов, посвященных футболу, в спортивной прессе было немного. Тогда было и не до футбола. В основном спортивные газеты 1941-1945 гг. описывали подвиги спортсменов, ушедших на фронт, и важность физкультуры в подготовке будущих бойцов. Тем не менее футбольные первенства не прекращались. Газеты вскользь упоминают первенство Москвы, за лидерство в котором в указанный период боролись две команды – «Спартак» и «Динамо», кубок Москвы и региональные чемпионаты. Из иностранных лиг освещалась только чемпионат союзного государства Великобритании. В газете «Красный спорт» от 14 апреля 1942 года был опубликован даже репортаж с матча английской лиги между «Вест Хэм Энайтед» и «Арсеналом». Этот материал выглядит довольно любопытно, учитывая, насколько жанр репортажа стал для нас на сегодняшний день привычным и насколько необычно он смотрелся тогда:

«Любовь англичан к спорту общеизвестна. Ее не поколебали ни война, ни бомбежки, которым подвергались города Англии. Англичане не переставали заниматься спортом и посещать спортивные соревнования. Гребля, плавание в бассейне, гольф, теннис и в особенности футбол и бокс привлекают много участников и зрителей. Встречи по футболу и теннису проходят в календарном порядке, без особых перебоев. Центральной игрой текущего сезона была встреча ведущих команд «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». Несмотря на неблагоприятную погоду, стадион был переполнен зрителями. Надо отметить, что английские футболисты играют при любой погоде. <…> Как только на поле вышли команды, и раздался свисток судьи, на трибунах до самого конца не прекращался шум. У нас, в СССР, даже во время самых острых встреч, все же бывают минуты спокойного созерцания и даже «зловещего» затишья…

У нас во время футбольного сезона много бывает разговоров о том, что игроки не умеют бить по воротам. Но и английские мастера довольно часто тоже бьют мимо ворот. Да и защита в особо критические моменты не брезгует ни корнерами, ни аутами.

После окончания игры мы зашли в раздевалку. Интересно отметить одну спортивно-бытовую подробность: на половине каждой команды имеется просторный бассейн. Бассейны наполняются горячей водой, и все игроки, прежде чем принять душ, купаются в нем, делясь тут же впечатлениями о проведенной игре, критикуя промахи команды в целом и ее отдельных игроков».

Совместные купания футболистов уже никого не удивляют, хотя эта спортивно-бытовая подробность действительно звучит довольно забавно в контексте советской прессы.

Как писали газеты, английские футболисты активно сотрудничали с советскими: в провинциальных городах регулярно проводились первенства, участие в которых принимали игроки Великобритании и местные советские команды. Если верить прессе тех лет, обе стороны играли достойно.

Вообще лондонский «Арсенал» в советской спортивной прессе военного периода выделяется особенно. В одном из материалов той же газеты от 16 июня 1942 года мы можем прочитать следующее:

«В статье речь идет о знаменитых канонирах, являющихся самой популярной командой в нашей стране. Почти все игроки прославленной команды состоят в службе в королевских военно-воздушных силах Великобритании. Теперь, когда «Томми» будет сбрасывать свои гостинцы над Кельном, Эссеном и другими городами Германии, мы будем знать: среди этих храбрых ребят и наши футбольные любимцы».

Помимо английского футбола иногда встречаются упоминания европейского, правда, в контексте фашизма. Понятное дело, что даже немецкий футбол описывается как футбол захватнический:

«Опять немцы оконфузились на футбольном поле. Гитлеровцы всеми силами пытаются склеить «новую Европу», а она расползается по швам. Они устраивают для этого даже футбольные матчи, но вместо демонстрации единства и дружбы получается, как говорят украинцы, «ка зна що». Когда в Словакию приехала берлинская футбольная команда, ей устроили такой «концерт», что немцы поспешили сразу же после матча смыться…».

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Естественно тогдашняя пресса была инструментом государства, выполняющим различные цели, в основном, распространения патриотических идей среди читателей. Поэтому и спортивные газеты должны были настраивать публику на единение, уважение к союзным странам и ненависть к военному противнику. Это и проявлялось в материалах об иностранных футбольных матчах.

Текст: Ульяна Лукьянченко

Фото: Global Look Press

Ульяна Лукьянченко Автор еженедельника «Футбол»