Функция замены. Пять преемников Джанлуиджи Буффона в «Ювентусе»

Джанлуиджи Буффон получил красную карточку в матче Лиги чемпионов с «Реалом» и сделал еще один шаг на пути к завершению карьеры. Перед «Ювентусом» сейчас стоит задача достойно подготовиться к уходу легенды. У «старой синьоры» есть несколько кандидатов на пост основного вратаря.

Войцех Щенсны

Клуб: «Ювентус»

Вероятность: 99%

Поляк, переехавший в Турин сезон назад, зарекомендовал себя в качестве отличного сменщика Супермена. Кажется, Войцех – отличный пример того, как жить и не замкнуться в себе в условиях жесточайшей конкуренции. Тренерский штаб Макса Аллегри отмечает прогресс Щенсны: кипер постоянно тренируется с улыбкой на лице рядом с Буффоном и уже перенял у итальянца несколько положительных моментов – например, игру ногами. Теперь дальние передачи и выбивания Щенсны стали точнее (с 63 до 71%), фиксируют клубные аналитики.

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Джанлуиджи Доннарумма

Клуб: «Милан»

Вероятность: 75%

Контакты Донны с руководством «Милана» больше напоминают начало «холодной войны». У 19-летнего бриллианта часто возникают вопросы по поводу зарплаты, а у боссов «россонери» становится все меньше ответов на них. К тому же ситуацию подогревает Мино Райола, который еще прошлым летом пытался сбагрить клиента в «ПСЖ» или в «Реал». В любом случае если «Юве» захочет укрепить вратарскую линию Доннаруммой, то получит максимальное одобрение от Буффона: Джиджи-младший благодаря своему потенциалу наверняка сможет достичь уровня более именитого тезки. Правда, пока всю связь Донны с туринцами обрывает Макс Аллегри: «Наследник Джанлуиджи Буффона — Щенсны. Я уже говорил это и повторю снова. Доннарумма — молодой парень, который должен развиваться, он в «Милане» и следует своим путем. Но у «Ювентуса» уже есть замена Буффону».

Маттиа Перин

Клуб: «Дженоа»

Вероятность: 50%

Кажется, безумно талантливому голкиперу генуэзцев надоело пускать абсолютно глупые мячи из-за нерасторопности партнеров и он готов сменить команду. Главный кандидат на Перина – «Наполи», который потеряет Пепе Рейну уже в самое ближайшее время (по слухам, Рейна переезжает в «Милан»). «Ювентус» же для Маттии – более подходящий вариант. Во-первых, из-за трофеев, которые регулярно прилетают в копилку «Юве». Во-вторых, из-за личных симпатий тренера вратарей туринцев Клаудио Фелиппи: в клубе говорят, что он наблюдает за 25-летним вратарем сборной Италии уже несколько лет.

Федерико Маркетти

Клуб: «Лацио»

Вероятность: 40%

С приходом Симоне Индзаги Федерико потерял место в основном составе «орлов» — теперь «рамку» римлян защищает Томас Стракоша, а итальянец смотрит за успехами албанского коллеги откуда-то с трибун. У «Юве» есть замечательная возможность получить опытного вратаря совершенно бесплатно. Контракт Маркетти с «Лацио» истекает следующим летом, и его никто не планирует продлевать. Вот только вряд ли приход Федерико будет однозначным усилением для «Ювентуса». Маркетти хорош в роли учителя или советчика для более молодого коллеги, который и займет место в основе действующего чемпиона Италии.

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Андрей Лунин

Клуб: «Заря», Украина

Вероятность: 20%

Агент Лунина Ираклий Хведелиани говорит: ради перехода в «Интер» его клиент отклоняет предложения со стороны «Юве» и «Лестера». Но кто знает, как в итоге закончится сага с переходом украинского голкипера. Паоло Бандини, журналист Guardian, в одном из своих материалов отмечал: Лунин может в будущем повоевать за место в составе «Интера», только если сначала уйдет в аренду в клуб поскромнее (для ознакомления с итальянским футболом и за постоянной игровой практикой – типичная песня). С «Ювентусом» же Андрея связывают только лишь слухи, которые активно запускают в интернет «желтые» итальянские таблоиды. Однако нет никаких сомнений: если «синьора» действительно захочет, то без проблем выдернет 19-летнего талантливого вратаря из лап «нерадзурри».

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press