Французские сливки. Поль Погба хочет в «Реал», но он должен измениться ради перехода

Недавно появились новости о ссоре между французским полузащитником Полем Погба и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннаром Сульшером. И хотя эти слухи опроверг сам норвежец, Погба все равно мысленно отдаляется от Англии: сейчас он размышляет о продолжении карьеры в «Реале». Но зачем лучшему снайперу манкунианцев текущего сезона понадобился переезд и нужно ли «МЮ» бороться за сохранение 26-летнего полузащитника?

Рейдерский захват

Помимо «Реала» в услугах чемпиона мира заинтересован и «Ювентус», но сам футболист склоняется к мадридскому варианту. В конце марта Погба сделал неоднозначное заявление: «Реал» является мечтой любого игрока. Зинедин Зидан также считается мечтой для всех, кто любит футбол. Пока я выступаю за манкунианцев. Не знаю, что случится в будущем. Я счастлив в «МЮ». Этими словами Поль дал новый ход мыльной опере с его трансфером в Мадрид.

Высказыванием сразу воспользовался известный агент Мино Райола, который уже выдвинул условия «сливочным», готовым заплатить за трансфер Погба около 150 млн евро. Помимо личной финансовой выгоды, Райола заинтересован в обязательном вхождении француза в тройку самых высокооплачиваемых футболистов «Реала». Британские таблоиды сообщили об ультиматуме Погба «МЮ»: у боссов из Манчестера игрок потребовал повышения еженедельной зарплаты с 349 до 583 тысяч евро. Если информация о подобных вымогательствах правда, то руководство «красных дьяволов» попалось на удочку: в клубе хотят выполнить все требования Поля, чтобы продлить контракт со своим ценным активом до 2024 года.

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За и против

Зачем 26-летний полузащитник нужен «Манчестер Юнайтед»? С точки зрения статистики все понятно: если во время конфликта с Жозе Моуринью Погба стал реже появляться на поле и забил всего три гола в АПЛ за четыре месяца, то с приходом Оле-Гуннара Сульшера он наколотил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Форвард вернул себе место в стартовом составе, а норвежский тренер повесил на него больше атакующих обязанностей. Так как футболист звездного уровня увеличивает свой КПД с каждой новой игрой, операция «Сохранить Погба» выглядит логичной.

Но в этой ситуации есть и оборотная сторона. Статистика Поля в 2019 году не говорит о структурных изменениях в его действиях на поле: он все так же играет на публику и транжирит моменты из-за показных финтов, будто понтуется перед девочками на школьном дворе. Безголевая «засуха» француза длилась почти два месяца — с 18 февраля по 13 апреля, да и на роль лидера он не подходит. Вспомните первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2), когда в конце встречи Погба пошел в грубый стык с Дани Алвесом и получил вторую желтую карточку, показав неудачный пример своим партнерам.

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Выступления Поля в играх с середняками и грандами кардинально отличаются. К примеру, в стартовом четвертьфинале против «Барселоны» (0:1) хавбек не нанес ни одного удара по воротам Тер Штегена, но уже через три дня в матче против 11-го «Вест Хэма» (2:1) он оформил дубль. Так нужно ли цепляться за Мистера Непостоянство? Пока у манкунианцев нет ответа на этот вопрос.

Схемозависимость

В «Ювентусе» Погба выступал с Андреа Пирло и Артуро Видалем. «Маэстро умел отдать пас на любой участок поля, а чилиец всегда атаковал первым номером, поэтому француз вжился в роль игрока на добивании. В «МЮ» же он в силу различных обстоятельств не обзавелся подобными партнерами: к примеру, тот же Алексис Санчес в схему Моуринью не вписался.

Кстати, тренерские тактические установки также повлияли на проблемы Погба: Особенный требовал от Поля выступлений в опорной зоне с подключением в нападение, но футболист так и не сумел превратить свой минус (отбор мяча) в плюс.

Сейчас идеальное место для Погба ищет и Сульшер: «Моя идея – поставить его туда, где он лучше сможет проявить себя. Думаю, Поль все же атакующий полузащитник», — заявил он весной. Но француз вряд ли станет ключевым футболистом «МЮ» и при таком подходе: перевод игрока на позицию плеймейкера давал плоды только в первых играх при норвежце. Недоверие со стороны Моуринью взорвало Погба, и он начал громить всех при первой полученной возможности. Но после психологической разгрузки все вернулось в привычный ритм.

На протяжении всей карьеры Погба доказывал, что он футболист на подстраховке, умеющий завершить атаку в одно-два касания. Основы игровых навыков закладываются в юношестве, поэтому сейчас стиль Поля не поменяет ни один специалист. Конечно, у проблемы есть решение: купи в пару к французу футболистов по типу Модрича и Бэйла — и игра всего клуба со временем улучшится. Но вряд ли братья Глейзеры согласятся потратить 200-300 млн евро ради долгосрочной перспективы. Тем более СМИ пишут об обмене Погба именно на валлийца в случае англо-испанской сделки.

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Линии судьбы

В нынешней системе футбольно-рыночных отношений нет ничего невозможного, поэтому покупка француза за 150 млн евро вполне вероятна. Но почему самого игрока тянет в Мадрид? В первую очередь «Реал» — не «Манчестер Юнайтед»: на данный момент «сливочные» — топ-бренд в футболе из-за трехлетнего доминирования в Лиге чемпионов. Поэтому переход в «королевский» клуб скажется на хайпе Погба: человек с фотографиями своих роскошных вещей в Instagram и 34 млн подписчиков не может забыть про имиджевую сторону вопроса.

Если же думать об игровых перспективах чемпиона мира, здесь все серьезней. При Сульшере Погба вряд ли потеряет место в основе: сам специалист заявлял, что нуждается в футболисте. Зидан также ждет полузащитника на «Сантьяго Бернабеу», но гарантий на постоянную игру в старте он никому не дает. А если трансфер состоится, Полю придется забыть об образе гламурного музыканта с иногда стреляющими песнями: продюсер Зинедин потребует от него полного погружения в работу для создания постоянных хитов, ведь ответного уважения от него добиваются только трудяги без признаков выпендрежа — Навас, Модрич и т.д. При этом французу нужно не менять свой игровой стиль, а выкладываться по полной в своей роли. Готов ли сам Погба преобразиться ради трофеев и наград или его участь — титулованный модник из соцсетей?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press