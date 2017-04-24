Рекорд «Барселоны», 500-й гол Месси и удаление Рамоса. Фоторепортаж с «Эль-Класико» между «Реалом» и «Барселоной»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Реал - Барселона

Вчера вечером мы с вами увидели очередной матч великого противостояния, о котором можно будет рассказывать детям. Еженедельник «Футбол» представляет утреннюю фотоподборку с матча «Реала» и «Барселоны».  

Реал - Барселона

Так фанаты «Реала» отправляют своих любимцев на матч с «Барселоной».

Реал - Барселона

Гарет Бэйл вчера покинул поле уже на 39-й минуте

Реал - Барселона

У Криштиану Роналду вчера так ничего и не получалось

Реал - Барселона

Зато получалось у кого-то другого. Ну и кто здесь лучший игрок мира?

Реал - Барселона

Партнеры поздравляют Каземиро, открывшего счет в матче

Реал - Барселона

Ожесточенная борьба проходила на каждом участке поля

Реал - Барселона

Еще до перерыва Месси сравнял счет после великолепного сольного прохода. «Барселона» забила в 23-м класико подряд и побила 48-летний рекорд «Реала»

Реал - Барселона

Луису Суаресу не удалось отличиться во вчерашнем матче, но он постоянно держал в напряжении оборону мадридского клуба

Реал - Барселона

После столкновения с Марсело, Лео Месси пришлось доигрывать первый тайм со специальным ватным тампоном во рту.

Реал Барселона

Этим все сказано

Реал - Барселона

Виват, Лионель!

Оформив дубль в ворота «Реала», Лионель Месси перешагнул отметку в 500 забитых голов за «Барселону».

А вот так праздновали забитые голы на скамейке запасных каталонского клуба

Реад - Барселона

Виват, «Барселона»!

Фото: Global Look Press, официальный сайт футбольного клуба «Реал Мадрид», официальный твиттер футбольного клуба «Барселона»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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