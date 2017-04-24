Рекорд «Барселоны», 500-й гол Месси и удаление Рамоса. Фоторепортаж с «Эль-Класико» между «Реалом» и «Барселоной»

Вчера вечером мы с вами увидели очередной матч великого противостояния, о котором можно будет рассказывать детям. Еженедельник «Футбол» представляет утреннюю фотоподборку с матча «Реала» и «Барселоны».
Так фанаты «Реала» отправляют своих любимцев на матч с «Барселоной».
Гарет Бэйл вчера покинул поле уже на 39-й минуте
У Криштиану Роналду вчера так ничего и не получалось
Зато получалось у кого-то другого. Ну и кто здесь лучший игрок мира?
Партнеры поздравляют Каземиро, открывшего счет в матче
Ожесточенная борьба проходила на каждом участке поля
Еще до перерыва Месси сравнял счет после великолепного сольного прохода. «Барселона» забила в 23-м класико подряд и побила 48-летний рекорд «Реала»
Луису Суаресу не удалось отличиться во вчерашнем матче, но он постоянно держал в напряжении оборону мадридского клуба
После столкновения с Марсело, Лео Месси пришлось доигрывать первый тайм со специальным ватным тампоном во рту.
Этим все сказано
Виват, Лионель!
⚽️ #Messi500 ⚽️ pic.twitter.com/znX6ImhHu9
— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2017
Оформив дубль в ворота «Реала», Лионель Месси перешагнул отметку в 500 забитых голов за «Барселону».
🙌🙌🙌🙌🙌
Here's how the team celebrated #ElClasico on the field!
How did you? Send us your videos with #MessiDidIt pic.twitter.com/9oDtTYRu29
— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2017
А вот так праздновали забитые голы на скамейке запасных каталонского клуба
Виват, «Барселона»!
Фото: Global Look Press, официальный сайт футбольного клуба «Реал Мадрид», официальный твиттер футбольного клуба «Барселона»
Источник: Еженедельник «Футбол»