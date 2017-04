Рекорд «Барселоны», 500-й гол Месси и удаление Рамоса. Фоторепортаж с «Эль-Класико» между «Реалом» и «Барселоной»

Вчера вечером мы с вами увидели очередной матч великого противостояния, о котором можно будет рассказывать детям. Еженедельник «Футбол» представляет утреннюю фотоподборку с матча «Реала» и «Барселоны».

Так фанаты «Реала» отправляют своих любимцев на матч с «Барселоной».

Гарет Бэйл вчера покинул поле уже на 39-й минуте

У Криштиану Роналду вчера так ничего и не получалось

Зато получалось у кого-то другого. Ну и кто здесь лучший игрок мира?

Партнеры поздравляют Каземиро, открывшего счет в матче

Ожесточенная борьба проходила на каждом участке поля

Еще до перерыва Месси сравнял счет после великолепного сольного прохода. «Барселона» забила в 23-м класико подряд и побила 48-летний рекорд «Реала»

Луису Суаресу не удалось отличиться во вчерашнем матче, но он постоянно держал в напряжении оборону мадридского клуба

После столкновения с Марсело, Лео Месси пришлось доигрывать первый тайм со специальным ватным тампоном во рту.

Этим все сказано

Виват, Лионель!

Оформив дубль в ворота «Реала», Лионель Месси перешагнул отметку в 500 забитых голов за «Барселону».

