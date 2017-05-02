«Фишт» вам. Кубок России как шанс «Локомотива» и «Урала» на спасение

На сочинском стадионе «Фишт» 2 мая состоится финал Кубка России. Это не просто битва за хрустальный трофей. И это не только матч за возможность пролезть в Лигу Европы. Это отличный шанс «Урала» и «Локомотива» превратить сезон, в котором все складывалось как нельзя хуже, в триумф. Еженедельник «Футбол» изучает аргументы за ту и другую команду.

В пользу «Локомотива»

Причина №1. Возможность для Ильи Геркуса доказать болельщикам, что он лучше Ольги Смородской.

В августе прошлого года подошел к концу мучительный шестилетний цикл правления Ольги Смородской в «Локомотиве». За это время Ольга Юрьевна и фанаты столичного клуба неоднократно вступали в открытые конфликты и обменивались разными колкостями. А клуб за 6 лет завоевал бронзовые медали РФПЛ и выиграл один трофей – Кубок России. Новым президентом «Локо» стал Илья Геркус, до того работавший в «Зените» финансовым директором и директором по стратегическому развитию, а также занимавший пост гендиректора компании «Лига-ТВ». Болельщикам Геркуса представили как человека бескомпромиссного и способного генерировать свежие идеи чуть ли не 24 часа в сутки. Но не прошло и сезона, как недовольные фанаты провели первые акции протеста против нового президента. Делать выводы об эффективности работы Геркуса еще рано, но завоеванный трофей в первый год работы в клубе может помочь сменить гнев фанатов на милость. У той же Ольги Смородской на завоевание трофея ушло 5 лет, за время которых отношения с болельщиками были окончательно испорчены.

Причина №2. Чудесное преображение Фернандеша и Миранчука.

«Локомотив» в первой половине сезона и после зимнего перерыва – две абсолютно разные команды. Нет, «железнодорожники» не решили еще и половины своих проблем, но сейчас на игру «Локо» смотреть куда приятнее, нежели на старте сезона. Непоследнюю роль в этом сыграли одни из самых критикуемых игроков команды – Мануэл Фернандеш и Алексей Миранчук.

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Португалец, один из самых высокооплачиваемых игроков «Локо» с годовым окладом в 3,8 млн евро, достойно провел дебютный сезон в России, после чего обосновался на скамейке запасных. Миранчук удивлял еще больше: один из самых талантливых молодых игроков страны, за которого сражаются чуть ли не все топ-клубы страны, при этом абсолютно не оправдывающий выданных авансов. Фернандеш первым начал подавать признаки жизни – еще в конце прошлой осени, а Миранчук расцвел уже весной. Алексей наконец-то начал забивать, раздавать голевые передачи, и его пребывание в сборной перестало вызывать вопросы. Для полноты картины не хватает лишь выигранного трофея.

Причина №3. Путевка в еврокубки, которая поможет удержать лидеров клуба и подтвердить амбиции команды.

«Локомотив» не участвовал в чемпионской гонке три года, а с момента завоевания последнего титула прошло уже 13 лет. Для того чтобы вновь включиться в борьбу за чемпионский титул, «Локомотиву» жизненно необходимо укрепить состав и удержать нынешних лидеров команды. И в этом вопросе участие в еврокубках может сыграть решающую роль во время переговоров с потенциальными новичками. Ни для кого не секрет, что для футболистов, помимо баснословных зарплат, большую роль играет готовность команды завоевывать трофеи. Победа в Кубке России станет подтверждением амбиций «Локомотива». За столичным клубом в последние годы закрепился статус середняка, и что, как не завоеванный трофей, должно стать первым шагом на пути к выздоровлению.

В пользу «Урала»

Причина №1. Статус «темной лошадки» и отсутствие давления.

За пару сезонов слова «Урал» и «скандал» стали практически синонимами в российском футболе. Екатеринбургский клуб принял участие в нескольких «странных» матчах, последний из которых, в конце октября против «Терека», казалось, окончательно убил любую симпатию нейтральных болельщиков к «Уралу». Но после зимнего перерыва «шмели» запустили курс реабилитации: 5 побед в чемпионате, удивительный камбэк в Краснодаре и выход в финал Кубка России. Окончательно реабилитировать «Урал» в глазах общественности помог матч против «Зенита». Отвратительное судейство арбитра Алексея Еськова, удалившего трех игроков «Урала» и засчитавшего весьма спорный гол Ивановича, побудило болельщиков искренне сопереживать команде Александра Тарханова.

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К решающему кубковому матчу «шмели» подходят не в статусе фаворитов, что также должно сыграть им на пользу. Уральцы впервые в истории добрались до финала Кубка страны и в случае победы вернутся на европейскую арену спустя 20 лет: в 1996 году они дошли до полуфинала Кубка Интертото.

Причина №2. Великолепная форма новых лидеров – Эрика Бикфалви и Владимира Ильина.

Одной из главных причин весеннего преображения «Урала» стала прекрасная трансферная кампания во время зимнего перерыва. Состав команды укрепили Грегор Балажиц и Николай Димитров, но особенно «выстрелили» Эрик Бикфалви и Владимир Ильин. Румынского полузащитника уральцы выловили из пошедшей ко дну «Томи», а Ильина селекционеры клуба нашли в ФНЛ в составе краснодарской «Кубани».

Оба новичка с ходу влились в состав «Урала» и стали своеобразными катализаторами положительных результатов клуба: на двоих у них девять голов в матчах чемпионата и Кубка. Три из этих голов Бикфалви и Ильин забили в кубковом матче с «Краснодаром» и помогли «шмелям» отыграться со счета 0:3. Ильин — воспитанник питерских футбольных школ и этой весной дебютировал на уровне Премьер-лиги. Бикфалви приехал в Россию из бухарестского «Динамо», а также выступал в Китае и за украинскую «Волынь». Обоих игроков наверняка стоит ожидать в основе «шмелей» в финальной игре, и именно от них будет исходить главная опасность воротам «Локомотива».

Причина №3. Шанс для Григория Иванова доказать, что при нем «Урал» может быть не только скандальной командой.

Президента «Урала» Григория Иванова знают как одного из наиболее красноречивых спикеров в РФПЛ. В начале 90-х Иванов стоял у истоков мини-футбольного клуба «ВИЗ» (ныне – МФК «Синара»), за который 4 года выступал в качестве игрока, а с 1996 года остается бессменным президентом команды. В 2003-м занял аналогичную должность в «Урале» (тогда «Уралмаш») и с тех пор не менял клубной прописки. Его обвиняли в причастности к тем самым «странным» матчам в исполнении «Урала», от него сбегали тренеры (Виктор Гончаренко и Вадим Скрипченко), он давал журналистам мастер-классы по красноречию во время интервью. Но квалификацию президентов и владельцев клубов привыкли оценивать по достижениям их команд на футбольном поле.

Главным достижением «Урала» при Иванове остается победа в ФНЛ в сезоне-2012/13 и возвращение в высший дивизион чемпионата России. А затем были скандалы, интриги, расследования. Победа в Кубке страны способна стать поворотным моментом, после которого можно будет без сомнений утверждать, что Иванов работает на благо клуба.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев, официальный сайт «Урала»

Никита Котов Корреспондент еженедельника «Футбол»